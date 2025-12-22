Nachruf auf Chris Rea: Der stille Meister

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

In einem seiner letzten Interviews sagte John Lennon auf die Frage, welche Songs er gern höre: „Fool If You Think It’s Over“ von Chris Rea.

Chris Rea spielte den Song 1978 schüchtern bei „Top Of The Pops“. Er sang: „New born eyes always cry in pain.“ Der Song war so groß und schön, dass Rea einige Platten brauchte, um noch einmal solch tolle Lieder zu schreiben.

Aber nichts gegen „Tennis“, gegen „Water Sign“, gegen „Wired To The Moon“!

Das Meisterwerk

1985 brachte Rea „Shamrock Diaries“ heraus, sein Meisterwerk. Er war ein italienischer Ire, geboren am 4. März 1951, der erst mit 20 Jahren Gitarre lernte. Nun erinnerte er sich an die „Stainsby Girls“. Wunderbar „Josephine“ – ein Song nicht über eine Geliebte, sondern über seine Tochter. Dieses Lied war damals überall.

Ein Jahr später war „On The Beach“ überall. Das Motiv, das unvergessliche, wurde ursprünglich auf dem Keyboard gespielt. Rea spielte es dann auf der Gitarre. Ein Video wurde gedreht, in dem der scheue und bescheidene Mann blondiert und gebräunt am Strand und vor Sonnenaufgängen gezeigt wurde.

„The Road To Hell“ machte ihn noch berühmter. Rea trat kaum irgendwo auf, aber er definierte die 80er-Jahre.

Die späten Jahre

Als die 80er-Jahre vorbei waren, nahm er „God’s Great Banana Skin“ auf. Ich hatte die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Er erklärte die Bananenschale und sprach von dem Glück, in einem Rennauto zu fahren. Daraus machte er das Album „Auberge“.

„Driving Home For Christmas“ wird jedes Jahr im Radio gespielt. Auch in diesem Jahr.

Als Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert wurde, ging Chris Rea auf eine Tournee durch Russland und setzte sich die notwendigen Spritzen in den Bauch. Seit „Stony Road“ spielte er nur noch Delta Blues und malte blaue Gitarren.

Wenn ich zu Weihnachten nach Hause fahre, sehe ich ein Bild von einer blauen Gitarre in meinem alten Zimmer.

Heute ist der stille Meister Chris Rea im Alter von 74 Jahren gestorben.