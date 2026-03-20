Chuck Norris hat keinen Notfall, er prüft die Gesundheit der Ärzte

Der Actionfilm-Star musste in einer Klinik auf Hawaii behandelt werden.

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Chuck Norris in einer Szene von 'Hero And The Terror'. Die (erfundenen) Sprüche des Schauspielers sind ein Internet-Hit.

Chuck Norris in einer Szene von 'Hero And The Terror'. Der Schauspieler will nicht mehr mit Donald Trump in Verbindung gebracht werden. Foto: Getty Images. Archive Photos. All rights reserved.

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Chuck Norris musste sich in den letzten Stunden in einem Krankenhaus auf Hawaii behandeln lassen. „TMZ“ berichtet von einem Notfall, auch wenn zunächst noch keine weiteren Details über seinen Gesundheitszustand bekannt wurden.

Eine längere Krankheit scheint nicht dahinter zu stecken. Wie das Promi-Portal ebenfalls meldet, trainierte der Actionfilm-Star am Mittwoch (18. März) noch auf der Insel Kauai. Auch ein Telefonat mit einem Freund bei bester Laune ist verbrieft.

Videos auf Instagram zeigen auf jeden Fall, dass sich Norris in einem topfitten Zustand befindet. Zu seinem 86. Geburtstag vor einigen Tagen zeigte er in einem Clip, dass er von seinen Fighting Skills nichts verlernt hat. Mit gezielten Boxschlägen streckt er da einen Sparringspartner nieder.

An Chuck Norris führt kein Weg vorbei

Laut „TMZ“ geht es dem Schauspieler den Umständen entsprechend gut. Schon seit einiger Zeit befindet sich Norris in Rente, was ihn allerdings nicht davon abhielt, in mehreren Serien als Gast aufzutreten. Zudem spielte er in dem Sci-Fi-Actionfilm „Agent Recon“ (2025) die Hauptrolle.

Die Sehnsucht nach einer Rückkehr des humorbegabten Raubeins, der mit einer eigenen Gattung von Witzen inzwischen eine Zweitkarriere hat, ist groß. Seit einiger Zeit kursiert im Netz die Ankündigung einer Fortsetzung von „Walker, Texas Ranger“. Dabei handelt es sich aber nur um Fan-Fiction.

Marc Vetter schreibt freiberuflich unter anderem für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Krankenhaus Chuck Norris Notfall