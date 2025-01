Jamie Foxx: Überlebenschancen lagen bei fünf Prozent

Bei den Golden Globes in der Nacht zum 6. Januar war Jamie Foxx mit „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ für einen Preis nominiert. Das größte Glück des Schauspielers und Comedians war jedoch offenbar, die der Produktion vorangehende Zeit überlebt zu haben.

So schlimm stand es um Jamie Foxx

In dem Comedy-Special thematisiert Jamie Foxx sein Leben – unter anderem einen medizinischen Notfall im April 2023. Bis zur Aufzeichnung des Stand-up-Programms hatte der 57-Jährige kaum über den Vorfall gesprochen. Dafür offenbarte er auf dem Teppich der Golden Globes nun zusätzliche Details. Seine Überlebenschancen sollen bei fünf Prozent gelegen haben. Das erfuhr Foxx von einer ihn wegen Gehirnblutungen und Herzinfarkt behandelnden Pflegekraft. Sie solle, so erzählte er es, bei seinem Anblick sofort losgelegt haben. Auf seinen Dank hin sagte sie: „Wieso bedanken Sie sich? Sie sind nichts Besonderes – ich mache das für jeden, der hier ins Krankenhaus kommt.“

Lobende Worte für die Tochter

Weiterhin lobte er seine beiden Töchter, die in schweren Zeiten für ihn da waren und später dann zu den Golden Globes begleiteten. „Ich sage das ständig: Wenn man davon träumt, wer man sein will, träumt man nicht von Tragödien“, sagte er. „Man träumt von den guten Dingen, dem großartigsten Leben der Welt. Aber wenn die Tragödie eintritt, braucht man jemanden, der einen wirklich liebt.“ So war es seine Tochter Corinne Marie Foxx, die seine medizinischen Probleme öffentlich machte und Updates teilte, um ihren Vater zu entlasten. Die Familie soll damals mit dem Schlimmsten gerechnet haben. Jamie Foxx verglich seine Tochter bezüglich ihrer Stärke und Entschlossenheit mit Michael Corleone aus der „Der Pate“-Trilogie: „Da war viel Druck auf ihr, aber sie hat abgeliefert.“

Was war geschehen?

In „Jamie Foxx: What Had Happened Was…“ hatte der bereits mit einem Oscar, Golden Globe und Grammy Awards ausgezeichnete Darsteller über geringe Überlebenschancen gesprochen. In Passagen über diese Einschätzungen der Ärzt:innen in den ersten beiden Wochen der Behandlung ist Foxx in seinem Special den Tränen nah. Daran, was ihn genau ins Krankenhaus gebracht hat, habe er keine Erinnerungen.

„Am 11. April hatte ich schlimme Kopfschmerzen“, kommentierte er den Vorfall. „Dann war ich zwanzig Tage weg. Ich erinnere mich an nichts.“ Augenzeugenberichten zufolge soll er nach Aufzeichnung seines Comedy-Programms live dem in Untersuchungshaft sitzenden Musiker Sean „Diddy“ Combs Vergiftung vorgeworfen haben. Foxx bestätigte dies jedoch nie und in der veröffentlichten Fassung des Abends fehlt eine solche Passage.