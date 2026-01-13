Spoiler-Artikel: Ist Jim in „28 Years Later: Bone Temple“ zu sehen?

Jim (Cillian Murphy) ist der vielgeliebte Held aus Danny Boyles ebenso geliebtem Film „28 Days Later“ von 2002. Als Boyle seine Fortsetzung „28 Years Later“ für 2025 ankündigte, war die Hoffnung groß, Jim wiederzusehen. Als Boyle und sein Autor Alex Garland jedoch bekanntgaben, dass Murphy nicht zur Besetzung gehören würde, folgte die Enttäuschung.

Stattdessen glaubten Fans, Murphy im Trailer entdeckt zu haben – als abgemagerten Untoten, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem schmalen Iren besitzt.

Für die Fortsetzung „28 Years Later: Bone Temple“ soll Cillian Murphy dann tatsächlich bei den Dreharbeiten gesichtet worden sein.

Spielt Cillian Murphy in „28 Years Later: Bone Temple“ mit?

Spoiler-Bereich!

Ja. Jim ist tatsächlich zu sehen – am Ende des Films. „Alt ist er geworden!“, möchte man sagen. Aber nun: Es sind schließlich Jahrzehnte vergangen, und Cillian Murphy ist inzwischen 49 Jahre alt. Jim lebt noch immer in seinem Landhaus. Er unterrichtet ein Mädchen, das die gemeinsame Tochter von ihm und Selena (Naomi Harris) sein könnte – wird Naomi Harris in einem möglichen dritten Teil zu sehen sein?

Jim bringt dem Mädchen, das sich über seine Schulhefte beugt, Prinzipien der Vergebung und des Neustarts nach einer Niederlage bei. Er erzählt von der Weimarer Republik und den Nazis, die nach ihrer Niederlage im Zweiten Weltkrieg von den Siegermächten resozialisiert werden sollten. „Es ging nicht darum, sie wirtschaftlich zu vernichten, sondern ihre Ideologie zu vernichten.“

Möglicherweise ist das eine Analogie auf das Leben in einer Welt, die nun von Zombies bevölkert wird. Es gilt, ihre „Ideologie“ – den Wahn des Rage-Virus – zu eliminieren, nicht ihre Existenz.

Dann hören Jim und das Mädchen Schreie von draußen. Sie packen ihre Gewehre und eilen zum Hang. Sie sehen Mutanten, die eine Frau und einen Jungen verfolgen. „Sollen wir ihnen helfen?“, fragt das Mädchen. „Selbstverständlich“, sagt Jim.

So ist Jim. Ein guter Kerl. Willkommen zurück.