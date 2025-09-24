Claudia Cardinale mit 87 Jahren gestorben

Claudia Cardinale, die italienische Filmikone, bekannt für ihre eindrucksvollen Auftritte in „Der Leopard“, „Achteinhalb“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Von Tunis nach Venedig

Sie starb in Nemours, Frankreich, im Beisein ihrer Kinder. Ihr Agent Laurent Savry bestätigte die Nachricht am Dienstag gegenüber der Agence France-Presse. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.

Claudia Cardinale wurde am 15. April 1938 in Tunis als Tochter von Francesco Cardinale und Yolanda Greco, beide sizilianische Einwanderer, geboren. Aufgewachsen ist sie mit Französisch, Arabisch und sizilianischem Dialekt.

Mit 18 Jahren gewann sie bei einem Schönheitswettbewerb den Titel „Das schönste italienische Mädchen in Tunesien“ und eine Reise zu den Filmfestspielen von Venedig. Dort zog sie sofort die Aufmerksamkeit italienischer Medien und Regisseure auf sich.

Ein schwieriger Beginn

Als Jugendliche wurde Cardinale von einem Filmproduzenten vergewaltigt und wurde schwanger, wie sie später in einem französischen Magazin berichtete. Den Vater nannte sie nie. 1957 brachte sie in London ihren Sohn Patrick zur Welt. Um für ihn sorgen zu können, unterzeichnete sie einen langfristigen Vertrag mit dem Produzenten Franco Cristaldi, der 1966 ihr Ehemann wurde (Scheidung 1975). Unter seiner Kontrolle wurde ihr Leben streng überwacht. Patrick wurde zunächst als ihr jüngerer Bruder ausgegeben, eine Lüge, die er erst im Alter von acht Jahren erfuhr.

Karriere mit über 150 Filmen

Während ihrer jahrzehntelangen Laufbahn wirkte Cardinale in mehr als 150 Filmen mit – von Komödien und Krimis bis zu Historienepen und Romanzen. Weltberühmt wurde sie durch ihre Hauptrollen in Federico Fellinis Oscar-prämiertem Meisterwerk „Achteinhalb“ und in Luchino Viscontis Verfilmung des Historienromans „Der Leopard“.

Auch in Hollywood drehte sie: unter anderem in Blake Edwards’ Komödie „Der rosarote Panther“ mit Peter Sellers.

Zusammenarbeit mit großen Regisseuren

Ihre Leidenschaft galt jedoch vor allem europäischen Projekten. So spielte sie in Sergio Leones Western-Klassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“ (1968) und in Werner Herzogs Abenteuer-Epos „Fitzcarraldo“ (1982).

2013 sagte sie in einem Interview mit „The Guardian“, damals 74 Jahre alt und noch immer vor der Kamera: „Ich will nicht aufhören! Das ist fantastisch, weiterzuarbeiten. Es ist wichtig.“