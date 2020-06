DaheimDabeiKonzerte: Amy Lee von Evanescence gibt Statement zur Verschiebung der Show ab

Eigentlich hätte heute um 19 Uhr im Rahmen unserer #DaheimDabeiKonzerte eine Performance von Amy Lee und Troy McLawhorn von Evanescence an den Start gehen sollen. Doch aus Solidarität und als Zeichen des Protests wird heute auf die Ausstrahlung des Konzerts verzichtet.

Denn an diesem Dienstag soll es kein „business as usual“ geben – stattdessen einen „Blackout Tuesday“. Hintergrund der Solidaritäts-Aktion ist die anhaltende Polizeigewalt gegen Afroamerikaner*innen und die Tötung von George Floyd durch Polizeibeamte in der vergangenen Woche. Minutenlang hatte ein Polizist sein Knie auf den Hals des 46-jährigen Afroamerikaners gedrückt und trotz dessen verzweifelten Hilferufen („I can’t breathe“) nicht von ihm abgelassen. Floyd starb kurz darauf. Der Tod von George Floyd hat eine immer größer werdende Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA ausgelöst. Und eine gesellschaftliche Diskussion über ihre Ursachen.

Amy Lee von Evanescence äußert sich nun auch zur Verschiebung ihrer Performance und erklärt, dass es ihrer Meinung nach falsch wäre, heute etwas zu veröffentlichen, das uns vom Wesentlichen wegschauen ließe. Vielmehr sollten wir uns auf die Frage konzentrieren, wie wir alle die Welt zu einem gerechteren sowie friedlicheren Ort machen könnten.

„It feels wrong to do anything that calls us to look away from the very important and urgent struggle going on today. I’ve therefore asked Deutsche Telekom, Rolling Stone & Metal Hammer to delay the premiere of our Live@Home concert. The new date will be this Thursday, June 4. Let’s take today to focus on what we can all do to make this world a more just and peaceful place.—amy“