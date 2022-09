„Dahmer“: Die neueste Horror-Serie auf Netflix ist jetzt verfügbar

Die Horror-Serie „Dahmer: Monster – Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ zeigt die Entwicklung des berüchtigten Serienmörders Jeffrey Dahmer, der 17 junge Männer ermordete.

Verkörpert wird Dahmer durch den „American Horror Story“-Schauspieler Evan Peters. Die Serie ist seit dem 21.September 2022 auf abrufbar.

Regisseur Ryan Murphy ist nicht nur zusammen mit Ian Brennan für die Serie verantwortlich, sondern kennt Evan Peters bereits aus „American Horror Story“-Zeiten, da Murphy Co-Schöpfer dieser Serie ist. Ob die vorher bestehende Bekanntschaft bei der Umsetzung geholfen hat, ist unklar. Netflix zumindest ist der Meinung, man müsse zwei Vorschau-Videos veröffentlichen, um der ungewöhnlichen Serie gerecht zu werden. So erschien kurz nach dem ersten Trailer ein zweiter, um auf das Werk einzustimmen.

Was macht die Serie „Dahmer“ so besonders?

Die Geschichte des Milwaukee-Kannibalen, wie Jeffrey Dahmer auch genannt wird, will sich von anderen Serien dieses Genres unterscheiden. In den zehn Episoden findet die Erzählung niemals aus seiner Perspektive statt. In dieser Geschichte der Opfer soll der Fokus auch nicht auf die grausamen Taten gesetzt werden, sondern auf das, was sie anrichten.

Neben Evan Peters als Jeffrey Dahmer sind folgende Personen Teil der Besetzung: Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald und Dyllon Burnside.

Noch mehr Dahmer?

Am 7. Oktober veröffentlicht Netflix zudem die True-Crime-Doku „Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders“. In dieser Doku werden unter anderem Tonaufnahmen präsentiert, auf denen der Mörder selbst seine Taten beschreibt.

Empfehlung der Redaktion

Im Oktober starten außerdem zwei weitere Serien, bei denen Ryan Murphy seine Finger im Spiel hatte: zuerst die Stephen-King-Verfilmung „Mr.Harrigan’s Phone“ und danach die Thriller-Serie „The Watcher“.