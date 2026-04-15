„Mother Mary“ ist der Albtraum aller modernen Popstar-Albträume

Sie ist ein bisschen Gaga, ein bisschen Dua, eine Prise Doja und Charli. Sie ist eine ganze Menge Madonna – der Typus des mega-monolithischen Musiksuperstars, der problemlos ganze Welttourneen seinen verschiedenen Eras widmen könnte. Sie ist eine Ikone, sowohl im modernen Sinne als auch – angesichts ihrer Vorliebe für stark vom Katholizismus beeinflusste Haute Couture – im ursprünglichen Wortsinn. Manche würden sagen, sie ist Mother. Für ihre Millionen Fans ist sie Mother Mary: chartstürmende Sängerin und Kanal für das göttliche Erlebnis namens epische Arenen-Popballade.

Und gerade braucht Mary (Anne Hathaway) ein Kleid. Ein besonderes. Verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen – so steht diese Dance-Pop-Ikone plötzlich vor der Tür des letzten Ortes auf der Welt, an dem sie willkommen ist. Ein Großteil von Mother Marys Look – für ihre Herrschaft ebenso wichtig wie ihre Musik – entstammt der Vision einer einzigen Mitarbeiterin: der Modedesignerin Sam Anselm (Michaela Coel). Gemeinsam schufen sie die Persona, die zum globalen Phänomen werden sollte. Dann wurde Sam fallen gelassen, weil Mary etwas „Neues“ wollte. Das brach ihr das Herz und brachte ihren Verstand durcheinander. Sie zog sich auf ein großes englisches Landgut zurück.

Das war vor einem Jahrzehnt. Sam bereitet sich nun auf eine große Werkschau vor. Und Mary, die während eines Konzerts einen – nennen wir es mal – „unglücklichen Zwischenfall“ hatte, der viral ging, meldet sich erneut. Die Sängerin hat einen großen Comeback-Auftritt gebucht. Ob es Marys letzter Segen an die Massen sein wird oder nicht – das Kleid, das ihr jemand anderes maßgefertigt hat, taugt einfach nichts, und sie braucht von Sam so schnell wie möglich ein neues. „Es war alles falsch“, sagt Mary zur Erklärung. „Das ist überhaupt kein Kleid“, erwidert ihre frühere Freundin, nachdem sie ein Foto davon gesehen hat. Dennoch wird sie dem Star etwas Neues kreieren – ein Bühnenkostüm, das zugleich eine kalte Rache ist.

Surreal, eigenwillig, wunderbar

Das ist die Ausgangslage von David Lowerys „Mother Mary“ – einer Mischung aus psychologischem Drama, modebewusstem A24-Horror und handfestem Popstar-Albtraum, die auf dem Papier nach dem Stoff klingt, aus dem Ryan Murphy mehrere Staffeln saftiger Lagertheater-Unterhaltung destillieren würde. Die Kluft zwischen dieser Beschreibung und dem surrealen, persönlich expressionistischen Film auf der Leinwand könnte jedoch kaum größer sein. „Weird“ ist so ein abwertendes Adjektiv für Dinge, die man nicht auf Anhieb versteht, oder für komplexe Werke, die ihre Eigenheiten offen zur Schau tragen. Aber der Autor und Regisseur hinter „The Green Knight“ und „A Ghost Story“ hat das zugänglichste denkbare Sujet – stratosphärischer Popstarruhm – genommen und daraus etwas wunderbar, herrlich Schräges gemacht. Nicht einmal die Originalsongs von Jack Antonoff, Charli XCX und FKA Twigs, die allesamt klingen wie Banger, die man um 4 Uhr morgens in einem verfluchten Nachtclub hören würde, können das Ganze mainstream wirken lassen. Die Hitparade kann gestohlen bleiben. Diese Geschichte zweier Kreativer, die unerledigte Rechnungen begleichen, ist ein verdammter Kopfschuss.

Nachdem Coels grollender, unbeweglicher Widerstand und Hathaways krisengeschüttelte, unaufhaltsame Kraft auf Kollisionskurs gebracht wurden, lässt der Film erstere auf letztere los – mit einer Mischung aus ätzenden Wortgefechten, passiv-aggressiven Kommentaren im Gewand von Neugier und Komplimenten, die bis auf den Knochen schneiden. In Sams Atelier, einer umgebauten Scheune, graben die beiden alte Wunden auf und versuchen, ein paar neue anzulegen. Die erste Hälfte ist mehr oder weniger ein Zweipersonenstück: Sam kanalisiert ihren Schmerz in Skizzen für ein potenzielles, ungeheuerliches „Hass-Kleid“ – und geht zwischendurch für die Gurgel, während Mary jeden verbalen Körpertreffer stoisch einsteckt. So sieht die Machtdynamik aus. Was auch immer wie Mitgefühl wirkt, entpuppt sich als Messer.

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Es ist kein Zufall, dass das Erste, was wir in „Mother Mary“ sehen, die Titelfigur ist, die auf die Bühne zugeht und sich auf eine aufwendige Nummer vorbereitet – während wir im Off Sam hören, die über ihre frühere Arbeitgeberin und enge Vertraute herzieht: „Du bist ein Karzinogen. Du bist ein Tumor.“ Es versteht sich von selbst, dass Coel als Schauspielerin ebenso begnadet ist wie als Autorin – man sehe sich auch „The Christophers“ an, gerade in einem Kino in der Nähe – und kaum jemand kann beißend witzige Dialoge mit solcher Vielfalt und Verve meistern wie sie. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass der Star aus „I May Destroy You“ ein sui generis generationelles Talent ist. Hathaway hingegen setzt auf die Körperlichkeit ihres Popstars am Rand des Zusammenbruchs. Es gibt einen Moment, in dem Mary, die ihre neue Single nicht singen darf, wortlos tanzen muss, um deren Gefühl zu vermitteln. Eine hochenergetische Sequenz, untermalt von Schlägen und Stößen gegen einen harten Boden – sie verschafft denselben Nervenkitzel wie Verfolgungsjagden und Kneipenprügeleien auf der Leinwand.

Geisterstunde im Modeatelier

Der Song übrigens, den wir nie hören, heißt „Spooky Action“ – ein Insider-Witz und zugleich ein Hinweis darauf, wohin „Mother Mary“ letztlich steuert. Eine Weile begnügt sich der Film damit, ein geschwätziger Neuzugang im Kanon gotischer Modeparabeln zu sein – ein Genre, das von dem französischen Drama „Falbalas“ aus dem Jahr 1945 bis zu „Phantom Thread“ reicht. Tatsächlich hätte dieser zweite Titel ein guter Alternativname für Lowerys unheimliche Gruselshow sein können, besonders nachdem sie von filmischem Kostümdesign-Fetischismus (die Arbeit von Kostümdesignerin Bina Daigeler kann gar nicht genug gelobt werden) auf einen beunruhigenderen, Unbehagen erzeugenden Ansatz umschaltet. Einige Nebenfiguren – darunter Hunter Schafers aufdringliche Assistentin und Kaia Gerbers Entourage-Anhängsel – huschen am Rand umher, während die beiden Hauptfiguren ihren Schlagabtausch führen. Kurz nach der Halbzeit mutiert der Film zu etwas, das einem inoffiziellen Dreipersonenstück nahekommt.

Konkret: Das letzte Mal, als Sam Mary spielen sah, bekam sie unerklärlich Zahnschmerzen. Später erwacht sie und sieht etwas, das „die Rote Frau“ genannt wird – eine wallende Masse leuchtend roter Stoffe, die aus ihrer Tür schwebt. Und hier wird es seltsam (ja, dieses Wort schon wieder): Mary hat die Rote Frau ebenfalls gesehen. Bei einer Séance nach einer Show in Dublin beschwört ein Fan (FKA Twigs) einen Geist; die Präsenz nutzt eine Stigmata in Marys Handfläche als Eingang zu ihrer Seele. Das könnte auch der Auslöser für jenen viralen „Zwischenfall“ beim Konzert gewesen sein. Jemand hat vorhin erwähnt, dass Schöpfung „die Transsubstantiation von Gefühlen“ sei – und nun hat sich dieses Meer aus schlechtem Blut zwischen den beiden in etwas Unheilvolles transsubstantiiert. Was bleibt da noch zu tun außer einem Exorzismus?

Nachdem der Film ins Spukhaft-Aktionsreiche und in guten altmodischen Grusel umgeschaltet hat, stürzt sich „Mother Mary“ kopfüber in einen Giallo-getränkten Rausch – und genau hier verliert der Film einen entweder, oder er arbeitet sich wie ein bösartiger Geist in die eigene Psyche vor. Lowery greift nach etwas jenseits der Grenzen von Genre-Filmen, durchgeknallten Charakterstudien und hochgestochenen Modedramen – und wenn er und sein Cast diese gewünschte Frequenz tatsächlich einfangen, ist das aufwühlend und verstörend auf eine Weise, die sich schwer in Worte fassen lässt. Ein gewisser Vertrauensvorschuss ist gefragt. Aber für alle, die glauben, dass Filme einem in den Kopf und unter die Haut kriechen können auf Weisen, die sich manchmal jeder Beschreibung entziehen – und denselben transzendenten Zustand berühren, den große Popmusik erzeugt, dieses Gefühl des kurzzeitigen Schwebens in einen anderen, schwindelerregenden Raum –, ist das hier genau das Richtige. Es ist nicht der Film, den man zu sehen glaubt, wenn man den Kinosaal betritt. Gott sei Dank dafür.