David Cronenberg: Ist „The Shrouds“ sein bester Film seit „Die Fliege“?

David Cronenberg möchte mit Ihnen über den Tod sprechen.

In den Filmen des kanadischen Filmemachers, die in den letzten fast sechs Jahrzehnten entstanden sind, sind natürlich schon viele Menschen gestorben. Und das oft auf die groteskeste und barockste Art und Weise, die man sich vorstellen kann. (Wer könnte das hier je vergessen? Oder das hier ? Oder sogar das hier ?)

In The Shrouds, Cronenbergs kühler, schicker Mischung aus Verschwörungsthriller, Unternehmensspionagedrama und in mehr als einer Hinsicht kryptischer Meditation über Trauerrituale, stirbt niemand auf Grand-Guignol-Art und Weise. Entschuldigen Sie bitte, wenn dies einen Spoiler darstellt. Aber dies ist ein Film, der in jeder Einstellung vom Tod durchdrungen ist. Und selbst wenn er in Genre-Territorium abdriftet und säuerlichen Humor in seine Geschichte über einen Witwer einfließen lässt, der nicht loslassen kann, ist das Gefühl, dass das Ende immer präsent ist, immer über und um uns herum schwebt, direkt an der Oberfläche.

„Wie weit bist du bereit zu gehen?“

Gegenwärtig, wenn auch in den Augen von Karsh (Vincent Cassel), unserem Reiseleiter durch den 21. Jahrhundert-Trauerindustriekomplex, nicht dauerhaft. Nicht ganz. Von Beruf ist er ein Schöpfer von Industrievideos. Aber dieser adrette Gentleman hat auch ein paar Nebengeschäfte. Zum Beispiel das Restaurant, in dem Karsh und sein Blind Date (Jennifer Dale) zu Mittag essen? Es gehört ihm. Und der makellos gepflegte Friedhof, auf dem sich das besagte Restaurant befindet?

Auch in diesen ist er als Investor involviert. Tatsächlich, wie Karsh seiner Begleiterin erklärt, gilt sein Hauptinteresse derzeit GraveTech, einer App, die mit einem grauen, umhüllenden Anzug verbunden ist, der als „das Leichentuch“ bezeichnet wird. Wenn man diese um jemanden wickelt, liefert sie eine Art dreidimensionales Bild. Das als eine Art fortwährendes MRT für den gesamten Körper dient. Es ist das absolut Neueste an bahnbrechenden Innovationen im Bestattungsbereich. „Welchem Zweck dient es genau?“, fragt seine Begleiterin. „Wie weit bist du bereit zu gehen?“, antwortet er. Es ist sowohl ein Augenzwinkern von Cronenberg an das Publikum, das die vierte Wand durchbricht. Als auch eine Antwort auf die Neugier einer fiktiven Figur.

Die Antwort für Fans der Legende, die uns Crash, Videodrome, Rabid und Dutzende anderer bahnbrechender filmischer Meilensteine beschert hat: verdammt schwarz. Der Film hält also, was er verspricht. Vor einigen Jahren starb Karshs Frau Becca (Diane Kruger aus „Inglourious Basterds“) an Krebs. Ihr Kampf gegen die Krankheit war hart, brutal und langwierig. Karsh gab zu, dass er bei ihrer Beerdigung „einen intensiven, instinktiven Drang verspürte, mit seiner Seelenverwandten in die Kiste zu steigen“.

Touchscreen auf ihrem Grabstein

Das war keine Option, also tat er das Nächstbeste. Er entwarf eine „ShroudCam“, die es ihm in Kombination mit der App und dem Anzug ermöglicht, in das Grab seiner Liebsten zu blicken. Und seine Frau zu beobachten, wie sie langsam verwest. Sobald sie zu Beccas Grab gehen, drückt Karsh auf einen Touchscreen auf ihrem Grabstein. Und ein sich langsam drehendes Bild der Knochen seiner verstorbenen Frau erscheint. Wir sind uns zu 99 Prozent sicher, dass es kein zweites Date geben wird.

Bevor wir uns mit den Details und der Pentium-Chip-gestützten Paranoia befassen, die die Handlung von The Shrouds ausmachen, sobald dieses zentrale Konzept eingeführt ist, sollte eine Tragödie aus dem wirklichen Leben erwähnt werden. Im Jahr 2017 verstarb Carolyn Cronenberg – die langjährige Mitarbeiterin des Filmemachers und seit 43 Jahren seine Ehefrau – nach einer Krebsdiagnose.

Es wäre zu kurz gegriffen, den Film ihres Mannes nur durch die Brille ihres Todes zu betrachten. Und es ist praktisch unmöglich, diese Hintergrundgeschichte zu ignorieren, während man den Film sieht. David Cronenberg hat bestritten, dass Cassels Karsh ein direktes 1:1-Gegenstück zu ihm ist. Obwohl die camp wirkende graue Mähne und die geschmackvolle T-Shirt-und-Blazer-Garderobe des Charakters den französischen Schauspieler dem Autor und Regisseur auf eine Weise ähneln lassen, die den Unterschied zwischen unterschwellig und unheimlich ausmacht.

„Kunst ist keine Therapie, und es gibt keine Katharsis“

Aber er hat zugegeben, dass das Werk auf seine ganz eigene, aber sehr markentypische Weise eine Antwort auf den Umgang mit einer scheinbar unerschütterlichen Trauer ist. Wir zögern, in diesem Satz die Vergangenheitsform zu verwenden, da Cronenberg auch gesagt hat, dass einen ein so tiefgreifendes Gefühl des Verlustes nie wirklich, wahrhaftig verlässt. „Kunst ist keine Therapie, und es gibt keine Katharsis“, sagte er in einem kürzlich geführten Interview . „Ich würde nicht sagen, dass sie den Schmerz verlängert. Sie erkennt ihn nur an.“

Also ja, The Shrouds ist trotz seiner halluzinatorischen Bilder und der überraschenden Wendungen, die man sonst nur von Flughafenthrillern kennt, ein ganz persönlicher Film. Wahrscheinlich Cronenbergs persönlichster seit Die Fliege von 1986. Es ist auch ein Thriller. Wenn auch einer, in dem alles, von der Exposition bis hin zu höchst fleischlichen Begegnungen (es gibt sowohl Sex als auch Tod), mit einem spürbaren Gefühl der Distanz präsentiert wird.

Das eigentliche Ziel sind Daten

Am Tag nach Karshs Anti-Meet-Cute erhält er einen Anruf vom Sicherheitsteam des Friedhofs. Eine oder mehrere unbekannte Personen haben das Gelände verwüstet. Bei näherer Betrachtung scheint es, dass Saboteure dafür verantwortlich sind. Und nicht nur Beccas Grab wurde verwüstet. Es scheint auch, dass die Täter die spezifische Verbindung zwischen dem Netzwerk und ihrer letzten Ruhestätte angezapft haben. Der Schaden ist nur vordergründig. Das eigentliche Ziel sind Daten.

Karsh beginnt herumzuschnüffeln und fügt seinem Lebenslauf den Vermerk „Amateurdetektiv“ hinzu. Vielleicht hat es etwas mit den seltsamen Wucherungen zu tun, die er im Nasenseptum des Schädels seiner Frau sprießen sieht. Er denkt, es könnte ein Krebsrückstand sein, während seine verschwörungstheoretische Schwägerin Terry denkt, es sei ein Ortungsgerät. Haben wir schon erwähnt, dass sie auch eine Doppelgängerin von Becca ist – sie sind Zwillinge – und auch von Diane Kruger gespielt wird? (Die deutsche Schauspielerin leiht auch Karshs flirtendem KI-Avatar ihre Stimme und fügt der Geschichte der Besessenheit eine weitere Ebene hinzu.)

Die Schuldigen könnten chinesische oder russische Rivalen sein. Die Karsh davon abhalten wollen, seine GraveTech-Standorte im Ausland zu vermarkten. Maury ( Guy Pearce ), sein nervöser Ex-Schwager, der immer noch für Terry schwärmt, ist ebenfalls ein Hauptverdächtiger. Ebenso wie Beccas alter Arzt, der eine Affäre mit seiner sterbenden Patientin hatte. Und nun auf mysteriöse Weise verschwunden ist. Und ist es ein Zufall, dass ein todkranker ungarischer Oligarch plötzlich Interesse daran bekundet hat, einen Platz auf Karshs neuem Friedhof in Budapest zu kaufen, und seine attraktive, blinde Frau Soo-Min (Sandrine Holt) geschickt hat, um den Deal zu vermitteln?

Cronenberg hat sich langsam von der Ekel-Schiene entfernt

Sie können gerne Wetten auf die MacGuffins und Ablenkungsmanöver abschließen, die Ihnen am besten gefallen. Cronenberg interessiert sich weniger dafür, wer es getan hat. Er ist viel mehr von den emotionalen Konturen fasziniert, wie man versucht, nach einem schweren Verlust weiterzumachen. Oder vielleicht, warum man das überhaupt wollen sollte, wenn Trauer zu einem wesentlichen Teil der eigenen Identität geworden ist. Was ein weitaus beängstigenderer Gedanke ist, über den er Sie gerne nachdenken lassen würde.

Es ist fast unmöglich, über das Werk dieses Autors zu sprechen, ohne mindestens einmal den Begriff „Body Horror “ zu erwähnen. Und ihn zurückzuhalten, bis der achte Absatz tatsächlich eine lästige Pflicht war. Und während andere moderne Filmemacher die Aufgabe übernommen haben, matschige, splatterige Oden an die Verletzlichkeit des Corpus Humanus zu drehen, hat sich Cronenberg langsam von der Ekel-Schiene entfernt. Sein Wunsch, die perversen Ironien der Sterblichkeit zu erforschen, ist jedoch nach wie vor vorhanden. Und wird berücksichtigt. Dass er dieses Gebiet immer noch mit einem Augenzwinkern, intakten filmischen Fähigkeiten und einer frisch schmerzhaften Vertrautheit mit der menschlichen Zerbrechlichkeit erforscht, selbst in einem kalt stilisierten Reißer, der nie ganz zum Kochen kommt, ist ein Glücksfall. Für uns fühlt sich The Shrouds wie ein Segen für die späte Karriere an. Für ihn ist es eine Notwendigkeit.

Erotisierung von Narben und Klammern

In diesem winterlichen Riff über seine lang gehegten Themen und Sorgen sieht man die Schatten seiner früheren Arbeit aufblitzen und flattern. Insbesondere in eXistenZ aus dem Jahr 1999, in dem ebenfalls eine Verschwörungs-Thriller-Vorlage verwendet wurde, um in dunkleren, verwickelteren Boden zu graben. Und in den eindrucksvollsten Szenen des Films (ganz zu schweigen von denen, die uns auch nach mehrmaligem Ansehen noch nicht loslassen), in denen Karsh davon träumt, dass seine verstorbene Frau von Operationen mit immer größeren Verletzungen zurückkehrt, erinnert die seltsame Erotisierung von Narben und Klammern unweigerlich an sein Meisterwerk von 1996, Crash.

„Die Dinge werden seltsam“, sagt jemand, nachdem einige dieser Sequenzen abgespielt wurden. Was möglicherweise ein heißer Anwärter auf den Titel des überflüssigsten Dialogs ist, der jemals in einem Cronenberg-Film gesprochen wurde. Doch der wichtigste Bezugspunkt, insbesondere nach einer Schlussaufnahme, die darauf hindeutet, dass selbst verblasste Trauer ewig währt, könnte Emily Dickinsons berühmtes Gedicht über das Nicht-Anhalten für den Tod sein. Besonders die zweite Hälfte der ersten Strophe. „Die Kutsche hielt nur uns selbst/Und die Unsterblichkeit.“