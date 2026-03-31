Dieser Dennis-Wilson-Song erlebt gerade seinen Moment

Im August 1977 veröffentlichte Dennis Wilson „Pacific Ocean Blue“ – das erste und einzige Soloalbum des späteren Beach Boy. Knapp 50 Jahre später bekommt einer der Songs darauf endlich seinen verdienten Platz.

„Rainbows“, eines der Glanzstücke von „Pacific Ocean Blue“, ist in diesem Monat gleich in zwei Produktionen zu hören: dem Sci-Fi-Blockbuster „Project Hail Mary“ und der HBO-Serie „DTF St. Louis“. Im Film läuft der Song in dem Moment, in dem Ryan Goslings Figur – der zum Astronauten gewordene Lehrer Ryland Grace – seinem bezaubernden außerirdischen Freund Rocky die Schönheit der Erde beschreibt. Er fügt sich nahtlos in Phil Lord und Christopher Millers Film ein, neben Songs wie Harry Styles‘ „Sign of the Times“, Neil Diamonds „Stargazer“ und den Beatles‘ „Two of Us“.

Die herrlich schräge Serie „DTF St. Louis“ – mit David Harbour, Jason Bateman und Linda Cardellini – strahlte am 29. März ihre fünfte Episode, „Amphezyne“, aus. Der Song erklingt in einer Rückblende, in der Harbours Figur Floyd Bateman (Clark) in einer episch langen, sich durch die ganze Serie ziehenden Erklärung schildert, wie er sich den Morbus Peyronie zugezogen hat – eine Erkrankung, die seinen Penis verkrümmt. In der Rückblende ist Floyd für ein Vorstellungsgespräch in Chicago, bricht sich aber beide Handgelenke. Er steht auf einer verregneten Straße und kämpft mit einem Regenschirm, als ein Motorradfahrer vorbeifährt und ihn in die Luft wirbelt, hoch hinauf in die stürmischen Wolken. Floyd fängt den Schirm auf, schaut staunend nach oben und lächelt – genau in dem Moment, in dem Wilsons Stimme einsetzt.

Spät gewürdigter Klassiker

„Rainbows“ war nicht einmal eine Single aus „Pacific Ocean Blue“ (das waren das euphorische „River Song“ und „You and I“), und doch strahlt der Song eine mitreißende, beglückende Energie aus, die wie gemacht für die große Leinwand ist. Die Texte über die Natur, die Wilson gemeinsam mit seinem Bruder Carl und Stephen Kalinich schrieb, passen ebenfalls perfekt zu beiden Szenen. „Earth opens up its arms for me / And when you get the feelin‘ / The feelin‘ everything’s all right, you’re right.“ Goslings Figur sinniert darüber, wie großartig sein Heimatplanet ist – Harbours Figur ist schlicht froh, darin zu leben, trotz ihres beschissenen Tages.

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Mit „Pacific Ocean Blue“ war Wilson der erste Beach Boy, der ein Soloalbum veröffentlichte. Nach Jahren des Drogenmissbrauchs und eines exzessiven Rockstar-Lebens starb er 1983 mit nur 39 Jahren – er ertrank in Marina del Rey in Kalifornien. Sein Nachfolgealbum „Bambu“ war zum Zeitpunkt seines Todes noch in Arbeit; eine Zusammenstellung fertiggestellter Tracks erschien 2017.

„Nachdem Dennis gestorben war, fragten mich die Leute ständig, was ich von seinem Soloalbum ‚Pacific Ocean Blue‘ halte“, schrieb Brian Wilson in seinen Memoiren „I Am Brian Wilson“ aus dem Jahr 2016. „Ich habe gesagt, ich habe es nie gehört, dass ich es mir nicht anhören werde, dass es zu viele traurige Erinnerungen sind und zu viel für mich ist. Das stimmt irgendwie, aber auch wieder nicht. Ich kenne die Musik darauf. Ich war dabei, als Dennis Mitte der Siebziger einen Großteil der Aufnahmen machte. Und ich liebte, was er tat.“

Wilsons Seele in Musik

Er fügte hinzu: „Aber ich habe die Platte nie aufgelegt und so durchgehört, wie ich es mit anderen Alben gemacht habe oder wie andere Menschen es mit diesem Album getan haben … Wenn ich wissen will, wie Dennis‘ Seele geklungen hat, kann ich mich einfach an die Songs erinnern – ‚What’s Wrong‘, ‚Dreamer‘, ‚Farewell My Friend‘, ‚End of the Show‘. Sie erzählen die ganze Geschichte davon, wie traurig und schön sein Leben war – wie die Schönheit zu wachsen versuchte, die Traurigkeit sie aber im Dunkeln hielt.“