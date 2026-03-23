„Project Hail Mary“-Autor Andy Weir ist eine Blockbuster-Maschine. Aber ihn interessiert nur die Wissenschaft

Manche Autoren arbeiten mit moralischen Subtexten. Andere verfolgen eine übergeordnete Botschaft. Für Andy Weir gibt es dagegen nur einen einzigen Antrieb: die Wissenschaft kommt zuerst.

„Es gibt in meinen Geschichten nie eine tiefere Botschaft oder Bedeutung. Es geht immer nur darum, zu unterhalten“, sagt Weir zu ROLLING STONE. „Ich will Ihre Meinung zu nichts ändern und Ihnen nichts einreden. Wenn Sie mein Buch zuklappen, soll der einzige Gedanke sein: ‚Das hat Spaß gemacht.’“

Fast 15 Jahre ist es her, dass Weir mit seiner Weltraum-MacGyver-Odyssee „The Martian“ auf der Bestsellerliste der New York Times landete – der 2015 als siebenmal Oscar-nominierter Film mit Matt Damon in die Kinos kam. Jetzt kehrt sein Werk mit einem neuen interstellaren Abenteuer auf die Leinwand zurück: „Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling. Der Film basiert auf Weirs gleichnamigem Roman von 2021 und folgt einem amnesischen Astronauten auf einer Einzelmission zur Rettung der Erde – und erkundet dabei Fragen über Hybris, Mut und globale Zusammenarbeit in Zeiten extremer Bedrohung. Themen, die in einer Ära politischer Dauerkonflikte besonders aktuell wirken.

Weir sieht diese Parallelen durchaus. Er findet sie nur bei Weitem nicht so interessant wie die Frage, ob die Technologie und Wissenschaft in seinen Geschichten tatsächlich funktionieren würde. Eine Haltung, die man eigentlich für todsicher halten würde, wenn es darum geht, Charaktertiefe dem Laboralltag zu opfern. Doch genau dieser Ansatz von innen nach außen hat diesen Science-Fiction-Autor zu einer veritablen Blockbuster-Maschine gemacht.

Wissenschaft als Plotmotor

„Ich weiß mehr als der Durchschnittsbürger über Wissenschaft, aber längst nicht so viel wie echte Wissenschaftler – ich weiß gerade genug, um zu suchen, was ich noch nicht verstehe“, erklärt Weir seinen Prozess. „Es fällt mir leicht, Figuren zu schreiben, die viel klüger sind als ich, weil ich zwei Wochen an einem Problem arbeiten kann und dann einfach sage, die Figur hat es in fünf Minuten gelöst. Wenn man sich an echte Wissenschaft hält, hilft einem diese Wissenschaft dabei, Plot und Konflikte zu entwickeln.“

Konflikte waren es auch, die am Anfang von Weirs Weg vom Softwareentwickler zum Autor standen. Die ursprüngliche Idee zu „The Martian“ kam ihm während seiner Zeit bei Blizzard Entertainment – er arbeitete das Ganze als Gedankenexperiment durch: Wie würde ein Mensch allein auf dem Mars überleben? Während Weir die Probleme seiner Figur durchdachte – Nahrung, Wasser, die Rückreise zur Erde –, veröffentlichte er Kapitel der Geschichte auf seinem Blog und brachte das fertige Werk 2011 schließlich als Kindle-Selfpublishing heraus. Ein klassischer Buchvertrag mit Crown Publishing und eine Verfilmung folgten kurz darauf.

Seit diesem Durchbruch treibt Weir die Handlung seiner Bücher mit wissenschaftlichen Fragestellungen voran: etwa in „Artemis“ von 2014, einer Weltraum-Heist-Story über eine intergalaktische Schmugglerin, die vollständig auf dem Mond spielt. Und natürlich „Project Hail Mary“, das mit einer Theorie über einen Treibstoff begann, der so leicht und energiereich war, dass er bislang unmögliche Distanzen im Weltall überbrückbar machen würde. Doch beim Lösen dieser Probleme – ob bewusst oder nicht – erschafft Weir gleichzeitig Figuren mit echten Wünschen und Bedürfnissen.

„Als Autor ist das Großartigste an Weltraumgeschichten, dass man hoffnungslos weit weg von jeder Art unmittelbarer Hilfe ist. Man ist völlig isoliert, komplett auf sich allein gestellt“, sagt Weir. „Und als Nerd ist man gleichzeitig von Technologie umgeben. Diese Kombination ergibt einen ungemein interessanten Rahmen für aufregende, packende Geschichten.“

Gosling im All

„Project Hail Mary“, bei dem Weir als Produzent mitwirkt, wirft die Zuschauer mitten in einen katastrophalen, grauenhaften, durch und durch beschissenen Tag für einen einsamen Astronauten. In diesem Fall ist es der ehemalige Grundschullehrer Ryland Grace (Gosling), der auf einem Raumschiff aufwacht, an dessen Betreten er sich nicht erinnern kann. Zu beiden Seiten von ihm liegen tote Besatzungsmitglieder, und die Sonne auf dem Bildschirm sowie das Raumschiff um ihn herum sind ziemlich eindeutige Hinweise darauf, dass sein Ziel nicht die Erde ist.

Durch eine Abfolge von Rückblenden und vodkainduzierten mentalen Zusammenbrüchen erschließt sich Grace – gemeinsam mit dem Publikum –, was passiert ist. Die Sonne der Erde ist mit einem mysteriösen Phänomen infiziert, das Weir die Petrova-Linie nennt: eine Spur außerirdischer Zellen namens Astrophage, die den Feuerball langsam aufzehren.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wenn Wissenschaftler nicht herausfinden, was diese Zellen sind und wie man sie aufhält, droht eine globale Katastrophe: Ein Drittel der Erdbevölkerung würde sterben, die Überlebenden müssten mit Lieferkettenausfällen, Klimadesaster, Hungersnöten, Krieg und schließlich dem eigenen Tod fertigwerden – alles innerhalb einer einzigen Generation. Die Astrophage haben jeden Stern der Galaxie befallen – bis auf einen: Tau Ceti I, Lichtjahre von der Erde entfernt.

Subatomare Nachkommastelle

Der Plan: Eine Gruppe von Wissenschaftlern soll herausfinden, warum Tau Ceti immun gegen die Astrophage geblieben ist, und die Antwort rechtzeitig zurückschicken, um die Welt zu retten. Geleitet wird das Projekt von Eva Stratt (Sandra Hüller), einer rätselhaften Regierungsbeauftragten mit unbegrenzten Vollmachten, die jeden zu opfern bereit ist, wenn es das Überleben der Erde sichert. Ein Todesurteil verpackt als Einwegticket – und Grace hat nicht die geringste Ahnung, warum er überhaupt an Bord ist.

Genau wie in „The Martian“ lebt auch die Handlung von „Project Hail Mary“ davon, ein wissenschaftliches Problem nach dem anderen zu lösen. Grace muss harte Wissenschaft buchstäblich für alles einsetzen – um herauszufinden, wo er ist, was die Astrophage am Leben erhält und was ein scheinbar außerirdisches Schiff neben ihm zu suchen hat. Diese Wissenschaft ist im Film zwar präsent, aber weit weniger pedantisch darin, jeden Schritt bis auf die subatomare Nachkommastelle vorzurechnen.

Kino braucht keine Formeln

„Man muss dem Publikum die Wissenschaft nicht so tiefgehend erklären, dass es später Aufgaben in einem Test lösen könnte. Es reicht, wenn die Leute verstehen, was gerade passiert“, sagt Weir. „Wenn fünf Prozent eines Buches in einen Film einfließen, ist das schon viel. Film ist ein so begrenztes, eingeengtes Erzählmedium. Also überspringen wir einfach die ganze Mathematik dazwischen und nennen nur das Ergebnis. Aber ich glaube, die meisten Leute vertrauen einfach darauf, dass wir schon richtigliegen.“

Während Weir bei „The Martian“ vor allem das einnahm, was er „riesige, gigantische Geldhaufen“ nennt, und das kreative Team des Films den Rest machen ließ, war „Project Hail Mary“ sein erster Einsatz als aktiver Produzent am Set. „Ich habe wirklich gesehen, wie die Wurst gemacht wird“, sagt er. „Mir war nicht klar, wie viel Kreativität und echte Schreibarbeit die Schauspieler in eine Geschichte einbringen.“ In Gosling fand Weir nach eigener Aussage einen Partner, der nicht nur die wissenschaftlichen Experimente des Buches verstand, sondern entschlossen war, die innere Welt hinter Graces schlagfertiger, humorvoller Art zu ergründen.

„Es ist großartig, wenn jemand wie Ryan kommt und all diese Schichten hinzufügt, die ich im Original gar nicht hatte“, sagt Weir lachend. „Alle werden den Film sehen und mir als ursprünglichem Buchautor all diese Tiefe und Komplexität zuschreiben. Wunderbar. Ryans Arbeit, mein Ruhm.“

Das Weltraum-Epos ist ein vielfach beackertes Terrain, doch Weir ist weit davon entfernt, es zu bereuen. Schließlich wirft das Universum immer neue Probleme auf, und die Wissenschaft hat (fast) immer eine Antwort. Und obwohl der Autor bewusst vage bleibt, was sein nächstes Werk angeht, kann dieser physikverliebte Schriftsteller nicht umhin festzustellen, dass in seinen wissenschaftlich getränkten Geschichten unbeabsichtigt immer wieder Botschaften mitschwingen.

Optimismus als Markenzeichen

„‚Project Hail Mary‘ hat eine so positive Botschaft von Hoffnung und Freundschaft“, sagt Weir. „Das mag fast naiv-optimistisch wirken. Aber ich bin naiv-optimistisch, also ist das die Art von Dingen, die ich schreibe. Ich möchte, dass die Leute das Kino verlassen und sich gut fühlen – mit der Menschheit. Negativität gibt es da draußen mehr als genug. Ich verkaufe Positivität. Das ist mein Produkt.“