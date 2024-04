Depeche Mode: Setlist, Fotos und Videos der ersten Köln-Show

Depeche Mode haben heute (03.04.) das erste von drei Konzerten in Köln gespielt – mit den letzten Shows in der Lanxess-Arena neigt sich die „Memento Mori“-Welttournee, die im März 2023 in Sacramento begann, nun dem Ende zu.

Im Vorfeld hatte es allerdings noch einiges an Ungewissheit für die Fans gegeben. Am Mittwoch war bei Baggerarbeiten im Rhein im Bereich des Kennedy-Ufers in Köln-Deutz eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Diese konnte gegen 16 Uhr erfolgreich entschärft werden, sodass auch die Besucher aufatmen konnten. Dem Konzert der Band stand somit nichts mehr im Wege.

Depeche Mode: Setlist in Köln

Beim ersten Konzert in Köln lieferte die Setlist – wie schon bei den Konzerten zuvor – keine großen Überraschungen. Insgesamt konnten sich die Zuschauer über 22 Tracks freuen, darunter Hits wie „Everything Counts“ und „Personal Jesus“, der „Memento Mori“-Single „Ghosts Again“ sowie dem Song „Behind The Wheel“, der wie schon zuvor dem verstorbenen Freund und Bandkollegen Andrew Fletcher gewidmet war:

Speak to Me (Instrumental)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Before We Drown

Strangelove

Home

Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

Behind the Wheel (für Andrew Fletcher)

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Waiting for the Night

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Im Gegensatz zur Show in Italien am 30. März war es ein Song weniger: „Somebody“ flog in Köln aus dem Set. Dafür konnten sich die Fans über „Waiting For The Night“ freuen. Bei den Shows am 05. und 08. April könnten dann allerdings wieder „Somebody“ und „Condemnation“ zu hören sein, wenn sich Depeche Mode eine kleine Abwechslung gönnen wollen.

Depeche Mode: Videos und Fotos von der ersten Show in Köln

Kurz nach Ende der rund zweistündigen Show posteten auf X (ehemals Twitter) auch bereits erste Konzertbesucher ihre Erfahrungen.

Die Show war, wie auch die noch folgenden Konzerte, seit langer Zeit ausverkauft. Wer für den 05. oder 08. April noch Tickets ergattern möchte, muss darauf hoffen, dass Besucher ihr Ticket kurzfristig noch verkaufen möchten.