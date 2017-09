„Heroes“ von David Bowie feiert am 23. September 2017 40. Jubiläum. Aufgenommen wurde das Stück zwischen Juli und August 1977 als Teil von Bowies Berlin-Periode. Zu Zeiten der Erstveröffentlichung war „Heroes“ allerdings weder in den USA noch in Großbritannien ein großer Hit, später sollte es aber einer der bekanntesten Songs von David Bowie werden.

Weiterlesen Video: Depeche Mode scheitern grandios an Bowie-Cover „Heroes“ An sein Idol David Bowie reicht Dave Gahan live dann doch nicht heran. „Heroes“ wird bei Depeche Mode zur Schunkelnummer. Nun – 40 Jahre später – haben Depeche Mode ihn während ihrer „Global Spirit“-Tour an jedem Abend gecovert. Im Rahmen ihrer „Highline Sessions“ nahmen Depeche Mode jetzt aber noch einmal eine höchstoffizielle Coverversion inklusive Video auf.

Im Gespräch mit „NME“ sagte Dave Gahn über David Bowie und „Heroes“:

„‚Heroes‘ ist im Moment für mich der beeindruckendste Song überhaupt. Bowie ist der eine Künstler, der mich schon seit meinen Teenager-Jahren begleitet hat. Seine Alben begleiten mich immer auf jeder Tour und mit der Coverversion von ‚Heroes‘ zollen wir David Bowie Tribut.“

Das Cover-Video von „Heroes“ kann exklusiv bei „NME“ angeschaut werden, allerdings scheint das Video gerade Probleme zu haben. Sollte die Wiedergabe nicht funktionieren, probieren Sie es am besten später noch einmal.