Der Beyoncé-Triumph bei den Grammys war längst überfällig

Der lange amerikanische Albtraum ist vorbei: Beyoncé hat endlich den Grammy gewonnen: Album des Jahres. Die Grammys brauchten dringend ihren Sieg in dieser Kategorie, sodass die Nacht wie ein echtes Fest wirkte. Die gesamte Grammy-Verleihung 2025 war ein „Gebt Beyoncé endlich ihr verdammtes Album des Jahres“-Countdown.

„Beyoncé brauchte diesen Preis nie. Aber verdammt, der Preis brauchte sie“

Alles geht auf den Fluch von „Morning Phase“ im Jahr 2015 zurück, als sie gegen ein obskures Beck-Album verlor. Die größte Überraschung in der Geschichte der Grammys. In den letzten zehn Jahren, als sie für „Lemonade“ und „Renaissance“ verlor, hatte man das Gefühl, dass Bey diese Kategorie gewinnen muss, damit alle mit ihrem Leben weitermachen können. Alles andere an den Grammys wurde zur Nebensache.

Beyoncé brauchte diesen Preis nie. Sie ist die größte Grammy-Gewinnerin der Geschichte. Aber verdammt, der Preis brauchte sie. Ihr Sieg war der Höhepunkt einer großartigen Grammy-Nacht.

„Cowboy Carter“ gewann in einem Jahr voller Nominierungen. Von Taylor Swift über Chappell Roan, Sabrina Carpenter und Charli XCX bis hin zu Andre 3000s Flöte. (Und Jacob Collier.) Es war eine der glanzvollsten Nominierungslisten aller Zeiten. Aber heute Abend war es wie bei den Oscars 2006, als sich alle nur dafür interessierten, dass Martin Scorsese endlich seinen lang erwarteten Preis (für „The Departed“) erhielt. Die Königin nahm ihren Sieg mit makelloser Anmut entgegen und spielte den historischen Moment herunter. „Ich fühle mich einfach sehr erfüllt und sehr geehrt“, sagte Bey. „Es hat viele, viele Jahre gedauert.“ Sie richtete ein paar Worte an die Country-Pionierin Linda Martell. „Ich möchte das einfach Miss Martell widmen“, sagte sie. „Ich hoffe, dass wir weiterhin Türen öffnen.“

Die Grammy-Nacht war auch voller Ehrungen für L.A.

Die gesamte Show fühlte sich wie eine glorreiche Feier eines erstaunlichen Moments in der Musik an, mit einer herausragenden Darbietung nach der anderen, darunter Shakira, Chappell Roan, Doechii, Billie Eilish, Sabrina Carpenter und viele mehr. Wir leben in einer verrückten Blase der Geschichte, in der die Grammys jedes Jahr die große TV-Party des Jahres sind. Das wäre für jeden, der die Grammys in den vergangenen Jahrzehnten gesehen hat, ein Schock gewesen – die Jahre, in denen „Alicia Keys mit einem Frank-Sinatra-Hologramm Duette sang“. Aber in den letzten 13 Jahren oder so hat sie sich zu einer echten Musikshow entwickelt. Wer hätte das gedacht?

Die Grammy-Nacht war auch voller Ehrungen für L.A. Die einheimischen Dawes eröffneten die Show mit dem Randy-Newman-Klassiker „I Love L.A.“, begleitet von einer All-Star-Besetzung aus Sheryl Crow, Brad Paisley, John Legend, Brittany Howard und St. Vincent. Taylor und Griffin Goldsmith von Dawes haben ihre Häuser in den Bränden verloren, sodass es ein zutiefst bewegender Auftritt war.

„I Love L.A.“ mag Newmans ironische Satire auf seine Heimatstadt sein, aber sie haben den Text geändert, um ein Maximum an Positivität zu erreichen. (Er war so positiv, dass er Kris Jenners berüchtigte Version von „I Love My Friends“ wie „Venice Bitch“ klingen ließ.) Sie änderten die Zeile „Schau dir den Penner da unten an, Mann, er ist auf den Knien“ in „auf den Knien“. Aber sie behielten klugerweise „Dreh die Beach Boys auf, Baby!“ bei. Man könnte meinen, Randy selbst würde sich der Party anschließen, wenn man bedenkt, wie gut er bei Preisverleihungen immer ankommt, und auch, wie sehr die Grammys generationenübergreifende Momente lieben. Aber sie sparten sich Randys Version für den Abspann auf.

„Ich liebe dich, L.A.“

Die ganze Nacht war voller herzlicher Hommagen an L.A. Moderator Trevor Noah rief immer wieder zu Spenden für die Brandopfer auf. Billie Eilish sang mit ihrem Bruder Finneas eine wunderschöne Version von „Birds of a Feather“ und machte daraus eine Hommage an Altadena vor der Kulisse der San Gabriel Mountains und des Eaton Canyon, wo sie als Kinder spielten. Eilish trug eine Dodgers-Kappe und beendete ihren Auftritt mit den Worten: „Ich liebe dich, L.A.“

Chappell Roan sang das erstaunliche Lied ‚Pink Pony Club‘ und ritt dabei auf einer echten pinkfarbenen Pony-Piñata. Ihr Auftritt begann mit einem bewegenden Intro-Clip, in dem sie davon erzählte, wie sie in einer Kleinstadt aufwuchs, in der sie ‚nie das Gefühl hatte, gut genug zu sein, weil ich lesbisch war.‘ Sie fügte ergreifend hinzu: “Mein jüngeres Ich brauchte ein Mädchen wie mich, zu dem es aufschauen konnte.“

Lady Gaga und Bruno Mars sangen den Sechziger-Jahre-Klassiker „California Dreamin’“. Jeder wusste, dass Gaga den „I got down on my kneeeeees“-Hook zum Besten geben würde, und das tat sie auch, während Mars seinen Cowboyhut schwang. Sie haben den Auftritt an einem solchen Wintertag auf magische Weise so getimed, dass er mit einem echten Schneesturm in New York zusammenfiel. Eine weitere Ironie des Grammy-Abends war, dass sie einen Song der Mamas and the Papas wählten, eine der unpassendsten Bands, die es je in L.A. gab. Bruno schnitt die Zeile „Wenn ich es ihr nicht sagen würde, könnte ich heute noch gehen“ diplomatisch ab. Aber wenn Sie mitzählen wollen, hier sind die klassischen Rock-Tributs der Grammys an L.A.: ein Lied von Randy Newman über das Beobachten eines Penners, der sich auf der Straße übergibt, und ein Lied von John Phillips über das Verlassen seiner Frau in NYC, um in Malibu zu feiern. (Verdammt, sie hätten als Zugabe „Show Biz Kids“ von Steely Dan oder „Revolution Blues“ von Neil Young spielen können.)

„Brat war letztes Jahr der beste Abend meines Lebens“

Als Roan als beste Newcomerin ausgezeichnet wurde, hielt sie eine der großartigsten Reden des Abends, in der sie ihre Mitnominierten lobte und hinzufügte: „Brat war letztes Jahr der beste Abend meines Lebens.“ (Es sagt viel über unsere Zeit aus, dass sie die achte Frau in Folge ist, die als beste Newcomerin ausgezeichnet wurde.) Aber ihre Rede war ein flammender Aufruf an die Plattenfirmen, „einen existenzsichernden Lohn und eine Krankenversicherung anzubieten, insbesondere für aufstrebende Künstler“. Sie sprach über ihre Schwierigkeiten, nachdem sie von ihrem ersten Label fallen gelassen wurde, ohne Krankenversicherung und ohne andere Berufserfahrung. Sie fragte: „Plattenfirmen, wir haben euch, aber habt ihr uns?“

Kendrick Lamar gewann den Preis für das Album des Jahres für „Not Like Us“, den ersten Gewinner-Song, der einen ehemaligen Nominierten für das Album des Jahres als zertifizierten Pädophilen beschuldigte. „Ich widme dies der Stadt“, sagte er in einer großartigen Rede und rief Compton als erstes aus einer Liste von Stadtvierteln. „Dies ist mein Teil der Welt, der mich seit meiner Kindheit am Boden hält.“ Mustard fügte hinzu: „Westsiiiide!“ Kendrick gewann auch den Song of the Year und erhielt seine Auszeichnung von einer königlichen Diana Ross, einer der besten Spielerinnen aller Zeiten bei den Grammys. Es war unmöglich, nicht tief berührt zu sein, als K-Dot sich ehrfürchtig vor Miss Ross, der Chefin, verbeugte. „Komm schon, Diana Ross?“, schwärmte er auf dem Podium. „Ich bin begeistert!“

Wo zum Teufel ist Flea?

Anthony Keidis und Chad Smith überreichten den Preis für den besten Pop-Sänger und warfen sofort die Frage auf: Wo zum Teufel ist Flea? Er ist nicht gerade der schüchterne Stubenhocker. Aber sie würdigten die Stadt der Engel mit einer A-cappella-Version von „Under the Bridge“, bevor sie den Preis an Sabrina Carpenter überreichten, die zwei Wochen alt war, als sie „Californication“ veröffentlichten. Sabrina gab auch ein fantastisches Medley aus „Espresso“ und „Please, Please Please“ zum Besten und legte mit einer altmodischen Hollywood-Tanzroutine mit Krawatte und Frack auf der Treppe den Ritz aufs Parkett. (Wir sind immer für An American in Paris-Shout-outs bei Preisverleihungen zu haben.)

Roan war einer der am wenigsten überraschenden Gewinner des Preises „Bester neuer Künstler“ aller Zeiten, aber die Grammys machten die Vorbereitung zu einem der Höhepunkte des Abends, da die Nominierten jeweils einen Song aufführten. Benson Boone, der im Publikum saß, zog ein Live-Mikrofon aus seiner Anzugtasche und ließ sich von Heidi Klum und Nikki Glaser den Smoking ausziehen, wobei ein blauer Overall zum Vorschein kam, der perfekt zu seinem Schnurrbart passte. Der Typ sah aus wie ein Eiskunstläufer, der Dennis DeYoung von Styx in einer Tourneeproduktion von „Kilroy Was Here on Ice“ spielt. Verdammt, dieser Typ versteht etwas von Selbstdarstellung, er machte atemberaubende Rückwärtssaltos, als ob er versuchen würde, in derselben Nacht einen Grammy und eine olympische Medaille zu gewinnen. Raye brachte mit einem Vegas-würdigen „Oscar-Winning Tears“ Stimmung auf, während Shaboozey mit „Tipsy“ das Haus zum Einsturz brachte – der Anblick von SZA, die mitklatschte, war ein echter Moment.

Shakira hatte eine große Nacht

Es gab eine lange und peinliche Rede von Harvey Mason Jr., dem Chef der Recording Academy, darüber, wie sie dank The Weeknd, der ein paar Songs aus seinem neuen Album zu spielen schien, so viele Lektionen gelernt haben. Damit wurde der Grammy-Boykott beendet, den The Weeknd (vierfacher Grammy-Gewinner) 2021 angekündigt hatte. Drake, der die Grammys ebenfalls boykottiert hatte und diese Ankündigung ebenfalls 2021 machte, wurde nicht erwähnt, nur ein weiterer Baustein in seiner „Das ist ein schlechtes Jahr“-Mauer.

Shakira hatte eine große Nacht, glitzerte in Gold, als sie ihre Bauchtanzbewegungen zu ihrem Neunziger-Klassiker „Ohos Asi“ rockte. In einer kraftvollen Rede widmete sie ihren Best Latin Pop Award „allen meinen eingewanderten Brüdern und Schwestern in diesem Land“ und schwor: „Ich werde immer mit euch kämpfen.“

„Transmenschen sind nicht unsichtbar“

Lady Gaga stellte ihr brandneues „Abracadabra“ aus ihrem heiß erwarteten „Mayhem “vor. Sie hielt auch eine bewegende und zeitgemäße Rede, als sie und Mars für „Die with a Smile“ gewannen. „Transmenschen sind nicht unsichtbar“, erklärte Gaga. „Trans-Menschen verdienen Liebe. Die queere Gemeinschaft verdient es, dass man sie wertschätzt. Musik ist Liebe.“ Alicia Keys hielt eine Rede über DEI und sagte: „Dies ist nicht die Zeit, die Vielfalt der Stimmen zum Schweigen zu bringen.“ Doechii gab eine großartige Darbietung von „Catfish“ und „Denial Is A River“, nachdem sie für ihr hervorragendes Mixtape Alligator Bites Never Heal als bestes Rap-Album ausgezeichnet worden war. Sie hielt eine ergreifende und tränenreiche Rede über ihre Abstinenz und bedankte sich von Herzen bei ihrer Heimatstadt Tampa.

Quincy Jones, der Superstar-Produzent, der die Grammys verkörperte wie kein anderer, erhielt eine gebührende, üppige Hommage von einem A-Team von Musiklegenden aus der gesamten Geschichte. Cynthia Erivo sang „Fly Me to the Moon“ mit Herbie Hancock am Klavier. Stevie Wonder sang „We Are the World“ mit einem epischen Mundharmonika-Solo, während Janelle Monae mit einem Moonwalk durch „Don’t Stop Till You Get Enough“ tanzte.

Sie hatten Marianne Faithfull im Programm

Chris Martin sang „All My Love“ für die In-Memoriam-Hommage, die mit einem bewegenden Scheinwerferlicht für One Directions Liam Payne eröffnet wurde. Es war surreal, Steve Albini in der Montage mit einem „Raw Power“-T-Shirt der Stooges zu sehen – es fällt einem schwer, sich etwas vorzustellen, das Albini mehr gehasst hätte, als bei den Grammys mit einem Coldplay-Song geehrt zu werden. Wie immer wurden einige Koryphäen vermisst (z. B. Unk, Ka, Wayne Kramer von The MC5). Aber sie hatten Marianne Faithfull im Programm, nur drei Tage nach ihrem Tod. (Garth Hudson auch.) Die Grammys kündigten auch Auszeichnungen für das Lebenswerk an, unter anderem für The Clash, Roxanne Shanté, Frankie Valli und „den Künstler, der für immer als Prince bekannt sein wird“.

Charli XCX hat mit „Von Dutch“ absolut abgeräumt und in ihrem schwarzen Kunstpelzmantel und mit Sonnenbrille eine ernstzunehmende PJ Harvey abgegeben. Eilish in der Menge zu sehen, wie sie zu „Guess“ abrockte, war das Zweitbeste, nachdem sie auf die Bühne gestürmt war und sich das Mikrofon geschnappt hatte, um ihre Remix-Duett-Version zu singen. (Was genau ausblieb?) Während Charlies Tänzer eine Unterwäsche-Werfparty veranstalteten, erschien eine Nachricht auf der Leinwand: „Alle ungetragenen Unterwäscheteile werden an Opfer häuslicher Gewalt gespendet.“ Es war ein glorreicher Moment – Brat bei den Grammys, aber ohne sich darum zu scheren, also immer noch ein kompletter Brat.

Taylor hat den ganzen Abend kein neues Album angekündigt

Taylor Swift schaffte es, einen großartigen Abend zu haben, ohne auch nur irgendetwas zu gewinnen. Sie präsentierte die beste Country-Darbietung, eine Gelegenheit, sie mit Beyoncé zusammenzubringen; sie umarmten sich herzlich auf dem Podium, von Königin zu Königin. Taylors Auftrittssong war „So High School“, was technisch gesehen als Anfeuerung für die Kansas City Chiefs im Super Bowl gelten könnte. Sie saß an einem der coolsten Tische des Abends neben Cynthia Erivo, Jack Antonoff und Margaret Qualley. Als Bey das Album des Jahres gewann, stieß Taylor mit Jay-Z mit Champagnergläsern an. (Schau, was du sie hast tun lassen!) Sie trug ein Lovin‘ Him Was Red-Minikleid und ein selbst entworfenes T-Shirt mit einer Kette, das an ihrem Oberschenkel baumelte. Es war eine Anspielung auf „Guilty as Sin“, in dem sie singt: „Was, wenn er ‚meins‘ auf meinen Oberschenkel geschrieben hat“, aber auch auf „Call It What You Want“, in dem sie singt: „Ich möchte seine Initialen an einer Kette um meinen Hals tragen.“

Ebenfalls großartig: Taylor hat den ganzen Abend kein neues Album angekündigt. Das kann nur bedeuten, dass „Debutation TV“ endlich erscheint, oder?