Deshalb sagen Kings of Leon ihre Deutschland-Tour ab

Kings Of Leon :: „Can We Please Have Fun“

Kings of Leon hatten ursprünglich geplant, den Sommer mit Headliner-Shows und Auftritten auf Festivals in ganz Europa zu beginnen. Die Tournee, die am 10. Juni in Paris beginnen und bis zum 12. Juli mit einem Auftritt in Portugal fortgesetzt werden sollte, wurde jetzt jedoch abgesagt. Weil Frontmann Caleb Followill sich eine Fußverletzung zugezogen hatte, die ihn daran hindert, mit voller Kraft aufzutreten.

Fußverletzung von Caleb Followill zwingt Band zur Absage

„Ich habe mir beim Spielen mit meinen Kindern den Fuß gebrochen. Ich erspare euch die Details. Aber es war ziemlich übel“, teilte Followill in einem auf Instagram veröffentlichten Video mit. „Das ist sehr schade, denn wir hatten uns so darauf gefreut und uns lange auf diese Tour vorbereitet.“ Der Musiker verriet, dass die Band geplant hatte, bei den nun abgesagten Konzerten neue Songs zu präsentieren. Und fügte hinzu: „Wir waren im Studio und haben eine Menge neuer Songs aufgenommen, die wir zum ersten Mal spielen wollten.“

Studioarbeit vor der Tour

Followay musste wegen seiner Verletzung, die seinen Fersenbein zertrümmerte, notoperiert werden. Die Genesungszeit beträgt etwa acht Wochen. Kings of Leon werden dennoch wie geplant im Juli in Nordamerika auftreten, wo sie zwei Abende lang im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, als Headliner auftreten werden. Im August und September folgen eine Reihe von Festivalauftritten.

In der Zwischenzeit werden sie sich darauf konzentrieren, die Songs, an denen sie gearbeitet haben, zu verfeinern. „Jetzt müssen wir uns umorientieren. Und alles tun, was wir können, solange ich diese Einschränkungen habe“, sagte Followill. „Das ist nicht die Botschaft, die ich vermitteln möchte. Aber hoffentlich sehen wir uns alle bald wieder.“

