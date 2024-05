Zum ersten Mal haben die Rockstars aus dem amerikanischen Süden mit dem Starproduzenten Kid Harpoon gearbeitet. Der hat zuletzt Harry Styles und Miley Cyrus zu Hits und Grammys verholfen. Haben die Brüder aus Tennessee noch was zu bieten? Klingt „Can We Please Have Fun“, als hätten sie Spaß? Jan und Birgit sind da geteilter Meinung. Und: Völlig überraschend ist am Dienstag der Produzent Steve Albini gestorben, einer der einflussreichsten Musiker der letzten Jahrzehnte. Jan erinnert an den Mann, der Nirvana und die Pixies produzierte, und der sich als Handwerker verstand und „wie ein Klempner“ bezahlt werden wollte. Zudem sprechen Jan und Birgit – Kontrastprogramm! – über den Eurovision Song Contest, ihre Favoriten, und die Kontroverse um die Teilnahme Israels.