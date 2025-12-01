John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Die Kings of Leon kommen 2026 für ein Konzert nach Deutschland – und treten im vergleichsweise intimen Rahmen auf.

Am 18. Juni 2026 spielen sie in der Berliner Zitadelle. Der Vorverkauf (Presale) beginnt am Donnerstag, den 04. Dezember 2025.

KINGS OF LEON

18.06.2026 Berlin, Zitadelle

Ticketmaster Presale:

Do., 04.12.2025, 11:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 05.12.2025, 11:00 Uhr

www.livenation.de/kings-of-leon-tickets-adp1593

Wir berichteten zuletzt:

Kings of Leon spielen „Joe’s Head“ nach 16 Jahren wieder live (Video)

Am Dienstag (3. September 2024) spielten Kings of Leon zum ersten Mal seit 16 Jahren ihren Song „Joe’s Head“ live. Die Band aus Nashville überraschte ihre Fans in der Scotiabank Saddledome Arena in Calgary, Alberta, als sie den Track von ihrem Debütalbum „Youth & Young Manhood“ (2003) zum Besten gaben.

„Joe’s Head“ live zum ersten Mal seit 2008

Der Auftritt in der Scotiabank Saddledome Arena war Teil ihrer aktuellen „Can We Please Have Fun“-Nordamerika-Tournee und löste bei den Anwesenden große Begeisterung aus. Bevor die ersten Akkorde von „Joe’s Head“ live erklangen, erklärte Frontmann Caleb Followill noch zu dem Track von ihrem Erstlingswerk: „Ich denke, man kann mit Sicherheit sagen, dass diesen Song seit 15 Jahren niemand mehr gehört hat“, was bereits für Jubel in der Crowd sorgte.

Die Entscheidung, den Song, der zuletzt 2008 auf der Bühne performt wurde, in die Setlist aufzunehmen, war Teil des speziellen „Song For The City“-Segments der Tour, bei dem Kings of Leon für jede Stadt einen besonderen Titel auswählen. Ähnliches macht auch Taylor Swift. Sie spielt bei jedem Gig der „The Eras“-Tour einen Mix aus vier Songs, die jedes Mal eine Überraschung darstellen und die Setlist einzigartig machte.

Seht hier ein Mitschnitt des raren Live-Moments:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit alten Hits auf neuer Tour

„Joe’s Head“ wurde einst von Caleb und Nathan Followill zusammen mit Angelo Petraglia geschrieben und von dem britischen Produzenten Ethan Johns produziert. Die Rückkehr dieses selten gespielten Stücks war für viele im Publikum ein Highlight des Konzertabends und verdeutlichte einmal mehr die Verbundenheit der Band mit ihren frühen Werken. Die Entscheidung, diesen Track nach so langer Zeit wieder auf die Bühne zu bringen, fügt sich in eine Reihe weiterer nostalgischer Rückgriffe der Band ein. So spielten sie kürzlich auch „Talihina Sky“ zum ersten Mal seit 2017 wieder und holten „Birthday“ nach einer zehnjährigen Pause zurück auf die Setlist.