Nachruf auf Diane Keaton: Die furchtlose Rebellin Hollywoods

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Diane Keaton, die Oscar-prämierte Schauspielerin, bekannt für eine beeindruckende Karriere in heiteren Komödien, einen eigenwilligen Sinn für Mode und eine Vorliebe dafür, Rotwein mit Eiswürfeln zu trinken, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Ein Sprecher der Familie bestätigte ihren Tod in Kalifornien gegenüber „People“.

Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben, und die Familie bat in dieser Zeit um Privatsphäre.

Frühe Jahre und Aufstieg

Keaton, geboren und aufgewachsen in Los Angeles, begann mit Schauspiel und Gesang an der Santa Ana High School, wo sie als Blanche DuBois in Endstation Sehnsucht auftrat. Nach ihrem Schauspielstudium am Neighborhood Playhouse in New York City wurde Keaton 1968 als Ersatzdarstellerin für die Figur der Sheila in der Originalproduktion des Broadway-Musicals „Hair“ engagiert.

Im folgenden Jahr spielte sie in Woody Allens Bühnenkomödie „Play It Again, Sam,“ was ihr eine Tony-Nominierung als „Beste Nebendarstellerin in einem Theaterstück“ einbrachte.

Die Schauspielerin trat anschließend in mehreren Filmen auf, darunter „Lovers and Other Strangers“, der ihr Leinwanddebüt markierte. Francis Ford Coppola wurde auf ihre Leistung aufmerksam und besetzte sie 1972 in seinem Oscar-prämierten Film „Der Pate “als Kay Adams, die Freundin und spätere Ehefrau von Michael Corleone, gespielt von Al Pacino.

Durchbruch mit „Der Pate“ und „Der Stadtneurotiker“

Im Jahr 2023 erklärte Coppola schließlich, was ihn an Keaton faszinierte, als Antwort auf eine Frage der Schauspielerin selbst: „Ich wählte Sie, weil Sie zwar die eher braven, schlichten Ehefrau spielen sollten, aber in Ihnen etwas Tieferes, Lustigeres und sehr Interessantes steckte“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hatte recht.“

Keaton wiederholte ihre Rolle in „Der Pate – Teil II“, wandte sich jedoch vom Drama ab, als sie begann, in den 1970er-Jahren regelmäßig mit Allen zusammenzuarbeiten, in Filmen wie „Der Schläfer“, „Die letzte Nacht des Boris Gruschenko“, „Innenleben“, „Manhattan“ und der Filmadaption von „Play It Again, Sam“.

Oscar für „Der Stadtneurotiker“

1977 verkörperte Keaton die selbstironische, burschikose Titelrolle in Allens „Der Stadtneurotiker“, der lose auf ihr basierte. Der Film wurde ein Kassenschlager und brachte Keaton den Oscar als „Beste Hauptdarstellerin“. Sie gewann außerdem den BAFTA, den Golden Globe und mehrere Kritikerpreise für die Rolle.

„Ich glaube, als Schauspieler legt man sich immer selbst offen“, sagte Keaton damals dem ROLLING STONEüber ihre Arbeit in „Der Stadtneurotiker“. „Das hier scheint persönlicher, aber alles ist persönlich. Ich bin dafür, aber ich habe auch meine Konflikte damit. Ich bin sehr darin engagiert, mich auszudrücken. Hoffentlich bin ich kein Narr dafür. Hoffentlich steckt ein Wert darin. Selbst wenn es nur unterhält, ist das okay.“

1980er-Jahre: Von „Reds“ bis „Baby Boom“

In den 1980er-Jahren trat Keaton neben Warren Beatty in „Reds“ auf (was ihr die zweite Oscar-Nominierung einbrachte), spielte an der Seite von Jessica Lange und Sissy Spacek in „Crimes of the Heart “und mit Albert Finney in „Shoot the Moon“.

1987 führte sie erstmals Regie und schnitt ihren eigenen Dokumentarfilm „Heaven,“ der sich mit der Möglichkeit eines Lebens nach dem Tod befasste. Im selben Jahr spielte sie in „Baby Boom“, ihrer ersten von vielen Kooperationen mit Autorin Nancy Meyers, deren gefühlvolle romantische Komödien perfekt zu Keatons komödiantischem Talent passten. Keaton arbeitete später erneut mit Meyers zusammen in „Vater der Braut“, „Was das Herz begehrt“ (eine weitere Oscar-Nominierung) und „Weil ich ein Mädchen bin“.

1990er: Komödienerfolge und Kultstatus

„Vater der Braut,“ 1991 veröffentlicht, wurde ein Kassenerfolg, und Keaton kehrte 1995 als Nina Banks in „Vater der Braut II“ zurück. Im folgenden Jahr festigte sie ihren Platz im kulturellen Gedächtnis, als sie als rachsüchtige Geschiedene in „Der Club der Teufelinnen“ spielte.

Rolling-Stone-Kritiker Peter Travers nannte Keaton und ihre Co-Stars Goldie Hawn und Bette Midler „ein komödiantisches Traumteam“. Der Film bot Keaton zudem die Gelegenheit, ihr unterschätztes Gesangstalent zu zeigen – der Cast sang Leslie Gores „You Don’t Own Me“ für den Abspann.

Rollen mit Herz und Tiefe

Keaton wurde in den folgenden Jahren zur bevorzugten Schauspielerin für Familienmatriarchinnen und langleidende Ehefrauen, mit unvergesslichen Auftritten in „The Other Sister“, „The Family Stone“ und „Town & Country“.

Sie war selten im Fernsehen zu sehen, verkörperte jedoch 1994 die berühmte Pilotin Amelia Earhart in „Amelia Earhart: The Final Flight“. Die Rolle brachte ihr Emmy- und SAG-Nominierungen ein. Keaton bevorzugte heitere, aufbauende Filme, oft romantische Komödien oder Geschichten über Freundschaften zwischen Frauen mit optimistischem Blick.

Humor als Lebensform

„Am Anfang meiner Karriere war ich so panisch – es war zu überwältigend“, sagte sie einmal gegenüber „Interview“. „Es war wirklich beängstigend, aber ich habe es geschafft. Als ich begann, die Filme mit Woody [Allen] zu machen, wurde ich viel entspannter. Es war lockerer, und die Komödie spielte eine Rolle. Ich fühle mich mit Komödie wohler. Ich liebe es, unbeholfen zu sein, mich zu verlieben und zu lachen, jemandes Gesicht zu berühren und es zu genießen. Und ich liebe den Spaß, den man in einem komischen Film hat.“

Späte Jahre und „Book Club“-Erfolge

Zuletzt feierte Keaton mit „Book Club“ großen Erfolg – ein unerwarteter Hit, der sie, Jane Fonda, Candice Bergen und Mary Steenburgen als vier Freundinnen zeigte, die „Fifty Shades of Grey“ lesen.

Die Schauspielerinnen kamen 2023 für „Book Club: The Next Chapter“ wieder zusammen und erinnerten Publikum und Hollywood daran, dass es sehr wohl einen Markt für Filme über Frauen über 60 gibt.

Keaton betrieb umfangreiche Pressearbeit für die Fortsetzung und wurde von Journalisten oft als lebendig, freundlich und neugierig beschrieben – sie stellte lieber Fragen, als über sich selbst zu sprechen.

Lebensfreude im Alter

Das Quartett nahm gemeinsam den Song „Anywhere With You“ auf – eine Hommage an ihre Freundschaft, wie Steenburgen erklärte.

Keaton blieb bis in ihre Siebziger hinein produktiv. „Ich habe nie verstanden, dass man mit dem Alter ruhiger werden soll“, sagte sie 2012 zu „AARP“. „Langsamer zu werden, ist nichts, womit ich mich identifizieren kann. Das Ziel ist, weiterzumachen – in guten wie in schlechten Zeiten. Sich auszudrücken. Die Welt zu fühlen. Zu forschen. Mit Menschen zu sein. Risiken einzugehen. Zu lieben. Ich will einfach mehr wissen und mehr sehen. Das Beste ist, dass ich noch hier bin – und weil das Ende in Sicht ist, schätze ich alles noch mehr.“

Abseits der Leinwand: Fotografie, Mode, Wein

Neben ihrer Filmkarriere war Keaton eine leidenschaftliche Fotografin, die in den 1970ern alte Hotels in Kalifornien für ROLLING STONE fotografierte. Diese Aufnahmen wurden Teil ihres ersten Buches „Reservations“ (1980).

Keaton besaß eine beeindruckende Immobilien-Sammlung und renovierte über Jahrzehnte historische Gebäude, darunter das Samuel-Novarro-Haus von Lloyd Wright. Zu ihren prominenten Kunden zählte Madonna, die 2003 ein 6,5-Millionen-Dollar-Anwesen in Beverly Hills von ihr kaufte.

Stil-Ikone mit Haltung

Sie wurde zu einer selbstgestalteten Modeikone – erkennbar an maskulinen Anzügen, Hüten und ihrem gepflegten, ungefärbten Haar. 2023 war sie das Gesicht einer J.Crew-Kampagne zum 40-jährigen Jubiläum der Marke.

2015 brachte sie ihren eigenen erschwinglichen Rotwein „The Keaton“ auf den Markt, der – wie sie es liebte – auf Eis serviert wird. „Er ist nicht edel“, sagte sie über den Wein. „Aber ich bin es auch nicht.“

Autorin mit Witz und Tiefe

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte Keaton mehrere Bücher, beginnend mit ihren Memoiren „Then Again“ (2011). 2014 folgte „Let’s Just Say It Wasn’t Pretty“, eine Sammlung von Weisheiten und Gedanken über Schönheit und Wahrnehmung.

In dem Buch schrieb Keaton: „Warum versuchen wir, Schönheit festzulegen, indem wir sie kategorisieren? Warum begrenzen wir sie überhaupt? Warum ist klassische Schönheit der Goldstandard? Und warum ist Gold der Goldstandard? Und was ist ‚klassisch‘? Was ist so kostbar an Edelsteinen? Warum sind Diamanten die besten Freunde eines Mädchens? Sag mir nicht, was Schönheit ist, bevor ich es selbst weiß.“

Persönlichkeit und Vermächtnis

Keatons lebhafte Persönlichkeit war ebenso einprägsam wie ihr Werk. Sie war bekannt für ihre Selbstironie und sagte einst zu Regisseur Rob Reiner: „Ich spiele nicht, ich bin einfach, wer ich bin.“

Obwohl Keaton im Laufe ihrer Karriere in Dutzenden von Filmen auftrat, weigerte sie sich, sich in Schubladen stecken zu lassen. 2021 spielte sie in Justin Biebers Musikvideo „Ghost“ eine Großmutter, die nach dem Tod ihres Mannes wieder zu daten beginnt. „Träume ich???“, schrieb Keaton dazu auf Instagram. „Was für eine Ehre, mit Justin Bieber und seinem unglaublichen Team zu arbeiten.“

Späte Ehrungen und Nachruhm

Keaton, die insgesamt viermal für den Oscar nominiert war, wurde oft für ihre einzigartige Ausstrahlung gefeiert. 2017 ehrte sie das American Film Institute mit dem Lifetime Achievement Award.

Warren Beatty schwärmte bei der Verleihung von seiner einstigen Kollegin und ehemaligen Flamme: „Wenn man das Glück hat, Diane zu besetzen, erkennt man sehr schnell die Wahrheit in dem alten Axiom, dass Charakter gleich Handlung ist. Diane Keaton ist eine Handlung. Sie ist unberechenbar, geheimnisvoll, manchmal komisch, manchmal tragisch – immer fesselnd. Diese Frau ist eine Geschichte.“