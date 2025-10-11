Diane Keaton ist tot: Fragen zur Todesursache

Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Diane Keaton ist laut dem US-Magazin People im Alter von 79 Jahren in Kalifornien gestorben. Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod der Schauspielerin. Nun stellen sich Fans natürlich die Frage nach der Todesursache.

Diane Keaton: Todesursache bislang nicht bekannt

Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt. Die Angehörigen baten um Privatsphäre, weitere Informationen sollen laut People zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.

In den letzten Jahren hatte Keaton keine bekannten gesundheitlichen Probleme. Öffentlich sprach sie zwar wiederholt über frühere Essstörungen und das Älterwerden in Hollywood, doch Hinweise auf eine aktuelle Krankheit gab es nicht. Auch ihr Umfeld äußerte sich bislang nicht zu möglichen gesundheitlichen Einschränkungen.

Diane Keaton: Hollywood-Ikone

Diane Keaton gehörte über fünf Jahrzehnte hinweg zu den prägenden Gesichtern des amerikanischen Kinos. Ihren Durchbruch feierte sie Anfang der 1970er-Jahre mit ihrer Rolle als Kay Adams in Der Pate und Der Pate II unter der Regie von Francis Ford Coppola. Internationalen Ruhm brachte ihr 1977 die Zusammenarbeit mit Woody Allen in Der Stadtneurotiker (Annie Hall) ein, für die sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin erhielt.

In den folgenden Jahrzehnten etablierte sich Keaton als feste Größe in Hollywood. Sie spielte Hauptrollen in Erfolgsfilmen wie Was das Herz begehrt, Der Club der Teufelinnen, Vater der Braut und Book Club. Darüber hinaus arbeitete sie auch als Regisseurin, Produzentin und Autorin und veröffentlichte mehrere Bücher über Architektur, Fotografie und ihr Leben.