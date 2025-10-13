Diane Keaton: Woody Allen bricht sein Schweigen

Woody Allen, der während ihrer gesamten Karriere regelmäßig mit Diane Keaton zusammengearbeitet hatte, würdigte die Schauspielerin nach ihrem Tod in einem Nachruf in „The Free Press“. Der in Ungnade gefallene Regisseur teilte darin seine Erinnerungen an Keaton, die in Filmen wie „Annie Hall“, „Sleeper“, „Manhattan“ und „Love and Death“ mitwirkte.

„Wie niemand sonst auf diesem Planeten, den man jemals gesehen hat oder wahrscheinlich jemals wieder sehen wird, erhellte ihr Gesicht und ihr Lachen jeden Raum, den sie betrat“, schrieb Allen. „Als ich ihre schlaksige Schönheit zum ersten Mal bei einem Vorsprechen sah, dachte ich: Wenn Huckleberry Finn eine wunderschöne junge Frau wäre, wäre er Keaton.“

Allen beschrieb seine langjährige Zusammenarbeit und Freundschaft mit Keaton. Ihre Meinung, so schrieb er, sei eine der wenigen gewesen, denen er vertraute: „Mit der Zeit drehte ich Filme für ein einziges Publikum, Diane Keaton. Ich habe nie eine einzige Kritik zu meiner Arbeit gelesen und mich nur dafür interessiert, was Keaton dazu zu sagen hatte. Wenn es ihr gefiel, betrachtete ich den Film als künstlerischen Erfolg. Wenn sie weniger begeistert war, versuchte ich, ihre Kritik zu nutzen, um den Film neu zu schneiden und etwas zu schaffen, das ihr besser gefiel.“

Eine besondere Verbindung

Er fügte hinzu: „Sie hatte ein großes Talent für Komödien und Dramen, aber sie konnte auch mit Gefühl tanzen und singen. Außerdem schrieb sie Bücher, fotografierte, fertigte Collagen an, dekorierte Häuser und führte Regie bei Filmen. Und schließlich war sie eine Person, mit der man viel lachen konnte.“

Allen und Keaton waren einst ein Paar und blieben auch danach enge Freunde. Er schrieb zahlreiche Rollen speziell für sie, darunter die Titelrolle in „Annie Hall“ von 1977, für die sie den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Viele spekulierten, dass der Film auf ihrer früheren Beziehung basiere, obwohl Keaton gegenüber der „New York Times“ sagte: „Das ist nicht wahr, aber es gibt Elemente der Wahrheit darin.“

Über ihren Stil schrieb Allen: „Ihr Modegeschmack war natürlich eine Augenweide. Ihre modischen Kreationen konnten sich mit den Konstruktionen von Rube Goldberg messen. Sie stellte Kleidungsstücke zusammen, die jeder Logik widersprachen, aber immer funktionierten. In späteren Jahren wurde ihr Look eleganter.“

Ein Abschied voller Bewunderung

In seiner Würdigung erinnerte Allen auch an ihre gemeinsame Vergangenheit und daran, wie er ihre Familie kennenlernte: „Das war Keatons Welt, ihre Leute, ihr Hintergrund“, schrieb er. „Es war erstaunlich, dass diese schöne Landpomeranze zu einer preisgekrönten Schauspielerin und einer raffinierten Modeikone wurde. Wir hatten ein paar großartige gemeinsame Jahre und schließlich gingen wir getrennte Wege, und warum wir uns trennten, können wohl nur Gott und Freud herausfinden.“

„Sie ging mit einer Reihe spannender Männer aus, die alle faszinierender waren als ich“, fuhr Allen fort. „Ich habe weiter versucht, dieses großartige Meisterwerk zu schaffen, mit dem ich, soweit ich weiß, immer noch zu kämpfen habe. Ich scherzte mit Keaton, dass wir enden würden wie Norma Desmond und Erich von Stroheim, einst ihr Regisseur, jetzt ihr Chauffeur. Aber die Welt wird ständig neu definiert, und mit Keatons Tod wird sie erneut neu definiert. Vor ein paar Tagen war die Welt noch ein Ort, an dem Diane Keaton existierte. Jetzt ist es eine Welt, in der sie nicht mehr existiert. Daher ist es eine trostlosere Welt. Aber es gibt immer noch ihre Filme. Und ihr großartiges Lachen hallt immer noch in meinem Kopf nach.“

Allen ist seit seiner Affäre mit Soon-Yi Previn, der Adoptivtochter seiner damaligen Partnerin Mia Farrow, von Kontroversen umgeben. Während des Sorgerechtsstreits mit Farrow behauptete diese, Allen habe sich ihrer Tochter Dylan Farrow gegenüber „unangemessen verhalten“. Allen bestritt die Vorwürfe und heiratete Previn, mit der er seit mehr als 20 Jahren verheiratet ist.

Ein komplexes Vermächtnis

Die Anschuldigungen tauchten während der #MeToo-Bewegung erneut auf, und Keaton verteidigte Allen in den sozialen Medien: „Woody Allen ist mein Freund, und ich glaube ihm weiterhin“, schrieb Keaton. „Es könnte interessant sein, sich das „60 Minutes-“Interview von 1992 anzusehen und sich selbst ein Bild zu machen.“

2017 trat Allen öffentlich auf, um Keaton den AFI Life Achievement Award zu überreichen. „Von dem Moment an, als ich sie traf, war sie eine große, große Inspiration für mich“, sagte er während der Veranstaltung. „Vieles von dem, was ich in meinem Leben erreicht habe, verdanke ich ganz sicher ihr. Das Leben durch ihre Augen zu sehen. Sie ist wirklich erstaunlich. Diese Frau ist in allem, was sie tut, großartig.“