Sexuelle Belästigung: Woody Allen weist Vorwürfe aus Doku zurück

Haim veröffentlichen eine neue Version ihrer Single „Gasoline“ mit Taylor Swift, sowie die Expanded Edition von WOMEN IN MUSIC PT. III.

Erst sangen HAIM als Feature-Gäste auf Taylor Swifts EVERMORE-Track „no body no crime“. Nun revanchiert sich Swift bei den drei Schwestern. So veröffentlichen Haim eine neue Version des Albumtracks „Gasoline“ feat. Taylor Swift aus dem im Juni 2020 veröffentlichten Album WOMEN IN MUSIC PT. III. Darüber hinaus erscheint ebenfalls die Expanded Edition der Grammy-nominierten Platte. Fans munkelten schon lange In den vergangenen Tagen häuften sich bereits auf Instagram die Hinweise auf die Zusammenarbeit der vier Musikerinnen. In dem zuletzt veröffentlichten Insta-Post der Haim-Schwestern entdeckten aufmerksame Fans im Hintergrund die Nummer 13 auf einer Zapfsäule. Da 13 bekanntermaßen Taylors Glückszahl ist…