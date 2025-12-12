Die 10 besten Horrorfilme des Jahres 2025

Man würde 2025 nicht als ein „schlechtes“ Jahr für Horrorfilme bezeichnen – eher als ein seltsames. Sowohl A24 als auch Neon unterstützten weiterhin mehrere Autoren von Gruselfilmen (den produktiven Osgood Perkins, die Brüder Danny und Michael Philippou) mit gemischten Ergebnissen. Shudder suchte weiterhin in allen Ecken der Welt nach den seltsamsten, unheimlichsten und ausgefallensten Filmen, die das Genre zu bieten hatte. Es war eine gute Zeit für Fans von Stephen King – pardon, „Richard Bachman“. Vorausgesetzt, man mochte eher seine dystopischen Werke als seine traditionellen Geschichten, in denen es nachts spukt.

Was die HBO-Serie „Welcome to Derry“ zum Thema „Es“ angeht, so lassen wir es dabei bewenden, dass die Meinungen darüber auseinandergehen. Fortsetzungen und Spin-offs, einige davon anständig, andere abscheulich, kamen und gingen. Wir müssen zugeben, dass wir zu Beginn des Jahres 2025 nicht damit gerechnet hätten, dass Warner in den vorangegangenen 12 Monaten das Feld dominieren würde. Und doch … nun, siehe unten.

Wenn wir jedoch auf das Horrorjahr zurückblicken, überwogen die Überraschungen und Nebenprojekte, die sich schnell als Meilensteine etablierten, bei weitem die Tiefpunkte. Eine Reihe von Filmen in unseren Top 10 wurden von außergewöhnlichen Filmemachern gedreht, die das Genre sowohl für äußerst persönliche als auch für großartige, weitreichende Aussagen nutzten. Im Falle von herausragenden Filmen wie „Sinners“, „Frankenstein“ und „The Shrouds“ gelang es ihnen, beide Elemente geschickt miteinander in Einklang zu bringen. Von Ryan Cooglers ambitionierter, erstaunlicher Geschichtsstunde mit Reißzähnen über Guillermo del Toros Interpretation eines gotischen Klassikers bis hin zu einer schockierend guten Ergänzung einer altbewährten Franchise und einem ungewöhnlichen Gruselfilm direkt aus Japan. Das waren die Horrorfilme (in alphabetischer Reihenfolge), die unser Jahr geprägt haben.

(Besondere Erwähnung verdienen auch „Bring Her Back“, „Dangerous Animals“, „Drop“, „It Feeds“, „Rabbit Trap“, „Keeper“, „Together“, „The Ugly Stepsister“ und „The Woman in the Yard“).

„Best Wishes To All“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem malerischen Haus auf dem Land, wo eine Krankenpflegeschülerin aus Tokio (Kotone Furukawa) ihre Großeltern besucht, geschehen seltsame Dinge. Manchmal wirken sie etwas zu fröhlich, manchmal völlig abwesend. Die Großmutter fragt immer wieder, ob ihre Lieblingstochter „glücklich“ ist. Nach Einbruch der Dunkelheit hallen seltsame Geräusche durch das Haus.

Die junge Frau fühlt sich hier nicht sicher – und das noch bevor sie einen dicken Mann mittleren Alters in schmuddeligen weißen Unterhosen entdeckt, der an der Küchentür vorbeikriecht, mit zugenähten Augen und Mund. Der Debütfilm von Regisseur Yûta Shimotsu wurde auf verschiedenen Festivals gezeigt, bevor er schließlich hierher kam – und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass dies zweifellos der beste japanische Horrorfilm ist, der seit Jahrzehnten in diesen Gefilden zu sehen war. Alles, von Furukawas Darstellung bis hin zur indirekten Art und Weise, in der die Geschichte ihre Geheimnisse preisgibt, und den surrealen, Lynch-artigen Zwischenspielen, trifft genau den richtigen Ton.

Manchmal braucht es einen kleinen Anstoß, um die Menschen daran zu erinnern, dass Privilegien, Luxus und persönliche Erfüllung in der Regel ihren Preis haben. Dieser Film konfrontiert Sie direkt mit dieser Erkenntnis.

„Companion”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ein Junge (Jack Quaid) trifft ein Mädchen (Sophie Thatcher). Sie ist Iris, eine ganz normale einsame Seele. Er ist Josh, ihr Traummann. Sie lernen sich auf niedliche Weise kennen. Ein paar Monate später, als ihre Beziehung schon etwas länger besteht, macht sich Iris Sorgen, weil sie an einem Wochenende seine College-Freunde kennenlernen soll.

Die scheinen alle etwas … zwiespältig gegenüber der neuen Freundin ihres Kumpels zu sein. Schon bevor der erste Akt des Films zu Ende ist, weiß man, dass etwas schiefgehen wird. Was man nicht unbedingt erwartet, ist, wohin der Film von Drehbuchautor und Regisseur Drew Hancock führt, nachdem er eine scharfe Linkskurve in Richtung „Black Mirror“ genommen hat. Wenn Sie es wissen, wissen Sie es.

Wenn nicht, schauen Sie sich diese Rom-Com, die durch einen Albtraum gefiltert ist, so schnell wie möglich an und genießen Sie, wie Thatcher jede Wendung und jeden rachsüchtigen Twist spielt. Um einen berühmten Slogan zu paraphrasieren: Liebe bedeutet, sich nie entschuldigen zu müssen, wenn man gelegentlich den Reset-Knopf drücken kann.

„Final Destination: Bloodlines”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Wir müssen zugeben, dass wir das nicht kommen gesehen haben. Und doch kehrte diese langjährige Serie aus den 2000er Jahren über Menschen, die dem Tod ein Schnippchen schlagen – und den Sensenmann, der königlich sauer wird und ausgeklügelte Methoden ausheckt, um die ihm zustehenden Seelen einzutreiben –, nach einer 14-jährigen Pause von der Leinwand zurück und lieferte den besten Teil seit dem Original.

Der neueste Teil beginnt mit einer ausgedehnten Szene, die Sie davon abhalten wird, jemals wieder ein Drehrestaurant zu besuchen, und handelt von einer Studentin (Kaitlyn Santa Juana), die von Albträumen geplagt wird, in denen es um eine historische Katastrophe geht. Sie entdeckt, dass ihre Großmutter (Gabrielle Rose) tatsächlich bei der Katastrophe dabei war, aber nicht zu den Opfern gehörte.

Die schlechte Nachricht? Ihr Überleben hat den Rest ihrer Familie, einschließlich ihrer Enkelin, ins Fadenkreuz des Todes gebracht. Es folgt eine absurde Splatterfest-Sequenz nach der anderen, die alle Ihr Verlangen nach einem metaphysischen Slasher-Film der alten Schule stillen werden.

„Frankenstein”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Guillermo del Toro hat öffentlich erklärt, dass er seine einzigartige Adaption von Mary Shelleys Roman nicht als Horrorfilm betrachtet, zumindest nicht während der Dreharbeiten; der Filmemacher strebte eine emotionale Geschichte an, die über Schreckmomente hinausgeht. Aber das glorreiche Endergebnis passt dennoch perfekt in das Genre und ist genau das, was man sich von Del Toro erhofft: edel und doch pulpig, zart und doch pervers, dem Ausgangsmaterial treu und gleichzeitig eine Hommage an alle möglichen anderen gotischen und genrebezogenen Einflüsse.

Vor allem aber ist es eine leidenschaftlich persönliche Geschichte über das Dasein als Ausgestoßener und den Versuch, den Kreislauf schlechter Elternschaft zu durchbrechen (im Ernst), die nicht an Klang und Wut spart. Oscar Isaacs Victor Frankenstein ist teils ein Dandy aus dem 18. Jahrhundert, teils ein prahlerischer Rockstar der Swinging Sixties, als wäre Lord Byron genetisch mit Brian Jones verschmolzen worden. Und für diejenigen, die Jacob Elordi nur aus Euphoria kennen, ist seine sympathische Interpretation der Kreatur als Unschuldiger und Engel der Rache augenöffnend .

„Good Boy”

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es gibt Millionen von Filmen über Spukhäuser – Ben Leonbergs geniale Ergänzung des Subgenres ist die erste, die aus der Perspektive eines Hundes erzählt wird. Indy, ein Golden Retriever, der dem Titel des Films wirklich alle Ehre macht, zieht aus der Stadt in ein Haus auf dem Land, damit sein kranker Besitzer (Shane Jensen) sich erholen kann.

Es stellt sich heraus, dass die beiden in diesem verfluchten Familienwohnsitz nicht allein sind, obwohl nur Indy den bösartigen, schlammbedeckten Geist spüren kann, der in den Schatten lauert. Und nur dieser treue Hund kann seinen Herrn davor bewahren, in das verfluchte Reich gesogen zu werden, aus dem diese Präsenz stammt.

Glücklicherweise übertreibt Leonberg die Ereignisse aus der Perspektive des Hundes nie und versteht es, einen übernatürlichen Thriller um seinen ausdrucksstarken und charismatischen vierbeinigen Hauptdarsteller herum aufzubauen. Deshalb nennt man sie den besten Freund des Menschen, Leute! Sie werden versuchen, euch vor Geistern zu retten!

Hier geht’s weiter: