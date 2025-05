Die 10 besten Solo-Songs von Paul Simon

Im Herbst 1962 erreichte ein neuartiger Song mit dem Titel „The Lone Teen Ranger“, der Jerry Landis zugeschrieben wurde, Platz 97 der Billboard Hot 100. Und verschwand dann spurlos. Es wäre wohl eine der vergesslichsten Melodien, die jemals in den Pop-Charts auftauchten, hätte ihr Schöpfer nicht einige Jahre später zu seinem Geburtsnamen Paul Simon zurückgekehrt und einige der größten Songs des 20. Jahrhunderts geschrieben.

Die ersten Songs nahm er zusammen mit seinem Kindheitsfreund Art Garfunkel auf. Aber 1972 startete Paul Simon eine Solokarriere, die bis heute andauert.

10. „Duncan“

Die dritte Single aus Paul Simons selbstbetitelter LP von 1972 wurde nicht annähernd so oft im Radio gespielt wie „Me and Julio Down by the Schoolyard“ oder „Mother and Child Reunion“ und schaffte es nicht in die Top 50. Aber sie ist bemerkenswert gut gealtert. „Duncan“ ist eine spirituelle Fortsetzung von Simon and Garfunkels „The Boxer“. Beide Songs handeln von einem armen Jungen, der sich auf eine Reise weit weg von zu Hause begibt, exotischen Frauen begegnet und nach einem einsamen Kampf eine Art Zuhause findet.

Wir wissen ein wenig mehr über Duncan als über den namenlosen „armen Jungen“ aus „The Boxer“. Er ist der Sohn eines kanadischen Fischers, der nach Neuengland reist und dort seine Jungfräulichkeit an einen Straßenprediger verliert. Es ist einer der wenigen Nicht-Hits aus seinem Backkatalog, den er heutzutage regelmäßig bei Konzerten spielt.

9. „Hearts and Bones“

Viele Männer träumten von Carrie Fisher, als sie in Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter die Sklavin Leia spielte. Aber der einzige Mann, der damals mit ihr die Nacht verbringen durfte, war Paul Simon. Sie begannen eine turbulente Beziehung, als das Original von Star Wars herauskam, heirateten 1983 und ließen sich im folgenden Jahr scheiden.

Während ihrer kurzen Ehe schrieb er den Titelsong zu Hearts and Bones aus dem Jahr 1983, in dem er von einer Reise der „anderthalb wandernden Juden“ erzählt. Es ist einer der persönlichsten Songs, die er je geschrieben hat. Und es ist leicht zu verstehen, warum er seine Meinung geändert hat, dieses Album zu einem Simon-and-Garfunkel-Reunion-Album zu machen.

8. „The Obvious Child“

Nach Graceland war es für Paul Simon wahrscheinlich eine einschüchternde Aufgabe. Aber er war klug genug, kein weiteres Album mit südafrikanischer Musik zu machen. Stattdessen reiste er nach Südamerika und tat sich mit afro-brasilianischen Musikern zusammen. Das bedeutete viel weniger politische Kopfschmerzen und viele der hypnotischen Trommelschläge, die Songs wie „The Obvious Child“ antreiben.

Es ist der erste Titel auf The Rhythm of the Saints. Und bildete auch den Auftakt zu seinem Konzert im Park im Jahr 1991. Die Single erreichte nicht mehr als Platz 92, wurde aber zu einem Kult-Favoriten. 2014 benannte die Komikerin Jenny Slate ihren Durchbruchsfilm danach. Dadurch erreichte der Song ein ganz neues Publikum.

7. „50 Ways to Leave Your Lover“

Paul Simon hatte 1975 seine erste Nummer-eins-Single, als er diesen albernen Song nach dem Scheitern seiner Ehe mit Peggy Harper schrieb. Er ist aus der Perspektive einer Geliebten geschrieben, die ihrem Liebhaber sagt, wie er mit seiner Frau Schluss machen soll. „Steig in den Bus, Gus“, singt er. „Du brauchst nicht viel zu diskutieren/Gib einfach den Schlüssel ab, Lee/Und mach dich frei.“ Das Reimschema stammt aus einem albernen Spiel, das er mit seinem kleinen Sohn Harper spielte. Ohne zu merken, dass er damit den Grundstein für den größten Pop-Hit seiner gesamten Karriere legte.

6. „Late in the Evening“

Von dem Moment an, als „The Sound of Silence“ 1965 ein Hit wurde, hatte Paul Simon 15 Jahre lang nur noch unglaublichen Erfolg. Dann beschloss er, einen Film zu schreiben und darin mitzuspielen. In dem Film One Trick Pony aus den 1980er Jahren spielt Simon einen abgehalfterten Folk-Rocker, der versucht, ein Comeback zu inszenieren.

Der Film war ein derartiges Fiasko, dass er sich im darauffolgenden Jahr mit Garfunkel für eine zweijährige Reunion-Tournee zusammentat, nur um die Liebe des Publikums zurückzugewinnen. Der Soundtrack zu One Trick Pony fand ebenfalls kein Publikum. Aber die Single „Late in the Evening“ ist zu einem Klassiker geworden, den Simon selten ohne Vorspielen von der Bühne bringt. Es ist ein funky Rückblick auf seine frühen Jahre, als er die Musik entdeckte und seine erste Liebe traf. Nur wenige Menschen erinnern sich an den Film oder den Soundtrack. Aber sie kennen dieses Lied.

5. „Diamonds on the Soles of Her Shoes“

Nachdem One Trick Pony gefloppt war, die Wiedervereinigung von Simon and Garfunkel im Sande verlief und Hearts and Bones aus dem Jahr 1983 ein Flop war, war Paul Simon gefährlich nah dran, ein Relikt zu werden. Es gab Berichte, dass er nach Südafrika gereist war, um mit einheimischen Musikern zusammenzuarbeiten. Aber niemand sah die Ergebnisse, bis er am 10. Mai 1986 in der Sendung Saturday Night Live mit Ladysmith Black Mambazo „Diamonds on the Soles of Her Shoes“ aufführte.

Es war anders als alles, was die meisten Amerikaner je gehört hatten. Das Album wurde zu einem der Überraschungshits des Jahres. Und zu einem der umstrittensten, weil einige der Meinung waren, dass er gegen den kulturellen Boykott des Südafrika der Apartheid-Ära verstieß.

4. „Still Crazy After All These Years“

Der Titelsong von Paul Simons LP aus dem Jahr 1975 war ein mittelmäßiger Hit, der es gerade so in die Top 40 schaffte. Aber er gab ihm einen perfekten Song, den er in Saturday Night Live singen konnte. Er ist ein enger Freund des Show-Erfinders Lorne Michaels und war öfter in der Show zu sehen als einige der eigentlichen Darsteller.

Sogar seine Frau Edie Brickell lernte er am Set der Show kennen. Er sang „Still Crazy After All These Years“ in einem Truthahnkostüm für die Thanksgiving-Folge der Show im Jahr 1976 und wiederholte dies dann für das 40-jährige Jubiläum der Show im Jahr 2015. Diesmal ließ er den Truthahnanzug zu Hause.

3. „You Can Call Me Al“

In den 1970er Jahren war Paul Simon mit seiner Frau Peggy auf einer Party, als der französische Komponist Pierre Boulez auf ihn zukam. Er sagte: „Entschuldige, ich muss gehen, Al. Grüße Betty von mir.“ Danach nannten sich Peggy und Harper jahrelang „Al“ und „Betty“ als kleinen Insider-Witz. Etwa ein Jahrzehnt nach der Scheidung von Al und Betty ging ihm der Vorfall nicht mehr aus dem Kopf, als er den Text für den Graceland-Song „You Can Call Me Al“ schrieb.

Er drehte dazu ein albernes Video mit Chevy Chase, das VH1 in diesem Jahr etwa 10.000 Mal ausstrahlte. Und das in den Charts nach oben schoss. Es ist bis heute einer von Simons bekanntesten Songs. Auch wenn der Text für die meisten Menschen wie völliger Unsinn klingt.

2. „Graceland“

Das Wort „Graceland“ war ursprünglich nur ein Platzhalter in Paul Simons Kopf, bis er ein besseres Wort für seinen in Arbeit befindlichen Song finden konnte. Er war immer noch erschüttert vom Zusammenbruch seiner Ehe mit Carrie Fisher. Und versuchte, der Sache durch Musik einen Sinn zu geben. Aber irgendwie wollte das Wort „Graceland“ nicht verschwinden.

„Ich konnte es nicht ersetzen“, sagte er. „Ich dachte: ‚Vielleicht soll ich nach Graceland fahren. Vielleicht soll ich auf eine Reise gehen und sehen, worüber ich schreibe‘, und das habe ich getan.“ Es gibt unterschiedliche Berichte darüber, ob er seinen kleinen Sohn Harper auf die Reise mitgenommen hat (wie es im Liedtext heißt). Oder ob die Reise überhaupt stattgefunden hat. Aber egal, was die Wahrheit ist, er hat Elvis Presleys Zuhause zu einem Symbol für Hoffnung und Klarheit gemacht.

1. „Kodachrome“

Paul Simon hat viele großartige erste Zeilen für seine Songs geschrieben. Aber nichts ist vergleichbar mit „Wenn ich an all den Mist denke, den ich in der Highschool gelernt habe, ist es ein Wunder, dass ich überhaupt denken kann“ aus „Kodachrome“ von 1973.

Es ist ein Song über den Rückblick auf die Vergangenheit mit mehr als nur einem Hauch von Bitterkeit und die Erkenntnis, dass Bilder die Realität vergangener Tage nicht ganz einfangen können. Es war die erste Single von There Goes Rhymin‘ Simon. Und schoss auf Platz zwei der Charts, was ihn auch ohne den anderen Mann an seiner Seite als Superstar festigte. Viele Jahre lang war es ein fester Bestandteil seiner Setlist. Obwohl er es seit 2012 nicht mehr gespielt hat.