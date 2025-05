Paul Simon: Zehn absolute Raritäten vor seinem Weltruhm

Paul Simon ist ein von der Kritik gefeierter Hitmacher. Ein raffinierter Komponist. DerFolk-Rock-Dichter, der den Hoffnungen und Ängsten einer Generation eine Stimme verlieh. Und Paul Simon schien mit der Veröffentlichung von Simon and Garfunkels Debütsingle „The Sound of Silence“ im Herbst 1965 bereits voll ausgebildet die Weltbühne zu betreten. Und das war für ihn in Ordnung.

Nur wenige wussten von seiner geheimen Vergangenheit als einstiger Teenager-Popstar in den späten Fünfzigern an der Seite seines Schulkameraden Art Garfunkel, als die beiden als Tom & Jerry bekannt waren. In den Jahren danach arbeitete er in relativer Unbekanntheit und veröffentlichte eine Reihe von abgeleiteten, aber eingängigen Songs unter einer ganzen Reihe unpraktischer Künstlernamen. Darunter etliche Raritäten.

Schließlich begann Paul Simon, Musik unter seinem eigenen Namen aufzunehmen. Als der Ruhm folgte, schämte er sich zunehmend für diese frühen Lieder, die er als das akustische Äquivalent zu kompromittierenden Babyfotos betrachtete, die jeden Moment auftauchen und seinen neuen Ruf als reifer Songwriter torpedieren könnten. Er ging sogar 1967 vor Gericht, um ihre Veröffentlichung erfolgreich zu verhindern.

Obwohl die Sensation verständlich ist, sind die Lieder nichts, wofür man sich schämen müsste. Einige mögen kitschig sein. Aber sind die besten Belege für Simons zukünftiger Brillanz. Seine Gefühle gegenüber diesen primitiven Versuchen scheinen sich im Laufe der Jahre abgeschwächt zu haben. Er hat sogar mehrere in den letzten Konzerten als liebevolle Hommage an seine Vergangenheit aufgeführt.

Tom und Jerry, „Hey Schoolgirl“ (1957)

Lange vor Simon & Garfunkel gab es nur Paul und Artie. Zwei Highschool-Schüler, die die Leidenschaft für Rock ’n‘ Roll verband. Als die 15-Jährigen eines Nachmittags versuchten, sich an den Text von „Hey Doll Baby“ der Everly Brothers zu erinnern, stolperten sie zufällig über Worte, die ihnen einen ersten Vorgeschmack auf ihren zukünftigen Ruhm geben sollten. In weniger als einer Stunde geschrieben, wurde „Hey Schoolgirl“ ihr Partyhit, den sie auf Amateurbühnen in ihrem Heimatbezirk Queens, New York, aufführten.

Das unerbittlich fröhliche Lied beginnt mit einer Reihe von Nonsens-Silben in der Art von Little Richards „Tutti Frutti“ („A-wop-bom-a-loo-mop-a-lomp-bom-bom!“). Bevor es in Harmonien übergeht, die die Everlys stolz machen würden.

Anfang Oktober 1957 legten sie 25 Dollar auf den Tisch

Überzeugt vom Potenzial des Songs, wagten sich die Jungs nach Manhattan, um den Tin Pan Alley-Verlegern im Herzen von Midtown „Hey Schoolgirl“ vorzustellen. Gemeinsam klopften sie an Türen im gesamten berühmten Brill Building. In der verzweifelten Hoffnung, ihr Lied irgendjemandem vorspielen zu können. Leider wollte das niemand. Also beschlossen sie, eine Demoaufnahme zu machen, die sie an Führungskräfte verteilen konnten. Wodurch die Notwendigkeit für peinliche persönliche Vorspiele entfiel.

Anfang Oktober 1957 legten sie 25 Dollar auf den Tisch und quetschten sich in den fotokabinengroßen Aufnahmeraum der Sanders Record Studios an der Seventh Avenue und West 48th Street. Wie in einem Hollywood-Märchen hörte ein Promoter namens Sid Prosen zufällig die Session und bot an, das Duo sofort unter Vertrag zu nehmen. Es wurden Verträge aufgesetzt, ihre Eltern wurden konsultiert, und innerhalb weniger Tage waren sie offiziell Künstler bei Prosens Plattenlabel Big Records.

Man befürchtete, dass ihre Vornamen „zu ethnisch klingen“ würden, um in Mittelamerika Erfolg zu haben. Und so begannen die Jungs mit der altehrwürdigen Showbiz-Tradition, sich auffällige Pseudonyme zuzulegen. „Tom and Jerry“ diente als Ausgangspunkt – entlehnt aus der Zeichentrickserie – und wurde bereits für lokale Auftritte verwendet. Garfunkel entschied sich für „Tom Graph“, eine Anspielung auf seine Liebe zur Mathematik. Und seine Gewohnheit, die Chart-Positionen seiner Lieblings-Popsongs auf Millimeterpapier zu markieren. Simon nannte sich „Jerry Landis“, nach dem Nachnamen seiner damaligen Freundin Sue Landis.

„Sleeper of the Week“

„Hey Schoolgirl„ kam weniger als einen Monat später, Anfang November, in die Läden. Unterstützt von einem weiteren Original, ‚Dancin‘ Wild“. Prosen, der mit nicht ganz legalen Taktiken vertraut war, soll dem DJ Alan Freed 200 Dollar zugesteckt haben, damit dieser den Song in seiner einflussreichen Radiosendung spielte, wo er schnell an Zugkraft gewann. Bald darauf wurde er regelmäßig in den AM-Playlists im ganzen Land gespielt. Variety verlieh dem Song sein Gütesiegel „Best Bet“, und Cash Box kürte ihn zum „Sleeper of the Week“.

Prosen schaffte es auch, Tom und Jerry einen Platz in Dick Clarks bahnbrechender Nachmittagssendung American Bandstand zu verschaffen. Die Teenager waren verblüfft, als sie erfuhren, dass sie sich die Bühne mit Jerry Lee Lewis teilen würden, der kurz vor ihrem Auftritt seine neueste Single „Great Balls of Fire“ spielte. „Es war eine unglaubliche Sache, die dir in deiner Jugend passiert ist“, erinnerte sich Simon. „Ich hatte mir die Gitarre geschnappt. Weil ich wie Elvis Presley sein wollte. Und plötzlich war ich da!“

Der Song verkaufte sich über 100.000 Mal. Genug, um ihn auf einen respektablen 49. Platz in den Billboard-Charts zu bringen. Noch wichtiger für die Highschool-Schüler war, dass sie sich damit den Respekt ihrer Altersgenossen verdienten. „Sie können sich nicht vorstellen, wie es war, mit 16 einen Hit zu haben“, sagte er später. „Ich wurde zum Helden der Nachbarschaft.“

True Taylor, „True or False“ (1958)

Garfunkel fühlte sich selten wohl dabei, die eine Hälfte von Tom und Jerry zu sein. „Das war mir alles zu viel“, sagt er in Marc Eliots Paul Simon: A Life. „Ich hätte das nie gemacht, wenn Paul mich nicht mitgezogen hätte. Ich hatte zu viel Angst vor der wettbewerbsorientierten Erwachsenenwelt des Rock ’n‘ Roll.“ Nachdem er mit „Hey Schoolgirl“ 2.000 Dollar an Tantiemen verdient hatte, legte er das Geld auf der Bank an. Und nahm sein Studium wieder auf, das ihn, wie er hoffte, an die Columbia University führen würde.

In der Zwischenzeit schien die Erwachsenenwelt des Rock ’n‘ Roll Simon gut zu liegen. Er gab seinen Anteil an den Tantiemen für ein feuerrotes Chevy-Impala-Cabrio aus. Und festigte damit seinen Status als Held der Nachbarschaft. Obwohl er es genoss, Teil einer Gruppe zu sein, hatte er den Ehrgeiz, es bei Bedarf auch alleine zu schaffen. Als Tom and Jerry ihren Vertrag mit Prosen unterzeichneten, unterschrieb Simon ebenfalls still und leise einen Solo-Vertrag. Da Garfunkel vorübergehend wegen der Schule pausieren musste, schien dies die perfekte Gelegenheit zu sein, seine eigene musikalische Stärke zu testen.

Er arbeitete mit seinem Vater Lee Simon zusammen, einem professionellen Bassisten und Tanzbandleader, der ein Lied namens „True or False“ komponiert hatte. Der Text besteht aus einer Reihe von Fragen, die einem potenziellen Schwarm gestellt werden. „Rufst du mich gerne an?“ „Freust du dich auf ein Date?“ „Bist du traurig, wenn ich weggehe?“ Obwohl es sich wie das anhört, was es ist – ein Rocksong, der von jemandes Vater geschrieben wurde – war der jüngere Simon enthusiastisch genug, um mitzumachen.

Garfunkel witterte schweren Verrat

„True or False“ enthält einige scharfe Gitarrenriffs, aber der Text ist aufgrund von Simons heiserem, hickenden ‚Hee-Haw‘, das sowohl Buddy Holly als auch Elvis Presley Tribut zollt, oft unverständlich. Der Song, der ‚True Taylor‘ zugeschrieben wird, einem von Prosen erfundenen Pseudonym, sollte Paul Simons allererste Solo-Veröffentlichung werden. Anfang 1958 auf dem Label Big Records veröffentlicht, konnte es sich nicht in den Charts behaupten.

Aber es hinterließ eine Delle in seiner Freundschaft mit Garfunkel, der das Unterfangen als schweren Verrat ansah. Obwohl unklar ist, ob Simon seinen (gelegentlich fehlgeleiteten) Bandkollegen absichtlich im Dunkeln ließ, beschädigte der Vorfall die Beziehungen zwischen den alten Freunden und ihren Familien. Obwohl sich die Wogen letztendlich kurzfristig glätten sollten, sollte dies für die kommenden Jahre ein wunder Punkt bleiben. Mehr noch als sein musikalisches Vermächtnis ist „True or False“ dafür bekannt, den Grundstein für den Groll zu legen, der die Beziehung der beiden für den Rest ihres Lebens prägen sollte.

Tom and Jerry, „Our Song“ (1958)

Nach dem Vorfall mit True Taylor legten Simon und Garfunkel ihre Differenzen beiseite und setzten ihre Zusammenarbeit bei Tom and Jerry fort. Sie waren entschlossen, den Erfolg von „Hey Schoolgirl“ zu nutzen. Ihr Nachfolger stand bereits im darauffolgenden Februar in den Regalen. „Our Song“, eine trügerisch fröhliche Rockabilly-Trennungsnummer, die am selben Tag wie „Hey Schoolgirl“ aufgenommen wurde, konnte jedoch nicht an die Wirkung seines Vorgängers anknüpfen. Mit „That’s My Story“ und „Baby Talk“, die im folgenden Jahr veröffentlicht wurden, versuchten sie es erneut, jedoch ohne Erfolg.

Simons wertvoller Impala wurde zu einem besonders dramatischen Symbol für den Niedergang von Tom und Jerry. Als er eines Nachts durch Queens fuhr, kam es durch einen seltsamen Stromunfall zu einer Überhitzung des Wagens. Rauch quoll unter der Motorhaube hervor. Der verängstigte Teenager schaffte es gerade noch, aus dem Fahrzeug zu entkommen, bevor es in Flammen aufging. Und das ausgerechnet vor dem Haus der Garfunkels. Als die Feuerwehr das Feuer gelöscht hatte, war von Simons Tantiemen für „Hey Schoolgirl“ nur noch ein verkohlter Haufen Metall übrig.

Sie brachten noch mehrere weitere Songs heraus. Darunter „I’m Lonesome“ (1959), „I’ll Drown in My Tears“ (1961) und „Surrender, Please, Surrender“ (1962). Aber ihre Tom-and-Jerry-Inkarnation war genauso hinüber wie der Impala.

Jerry Landis, „Anna Belle“ (1960)

Als Tom and Jerry langsam in Vergessenheit gerieten, begann sich Simon auf die Produktionsarbeit zu konzentrieren. Obwohl er noch auf dem College war, entwickelte er ein lukratives Nebengeschäft, indem er Demos für Auftragsarbeiten schnitt. Für 25 Dollar pro Sitzung verfeinerte er das Lead Sheet eines Songwriters, indem er eine Vielzahl von Instrumenten sang und aufnahm. Zukünftige Hits von Dion, Fabian und Bobbie Vee wurden alle auf diese Weise bearbeitet. „Dort habe ich gelernt, wie man mehrere Gesangsstimmen übereinanderlegt und Overdubs macht“, sagte er später dem Magazin Life.

Zu dieser Zeit lernte er seine Kommilitonin Carole Klein (später King) vom Queens College kennen. Zusammen gründeten sie ein inoffizielles Duo. „Carole spielte Klavier und Schlagzeug und sang. Ich sang und spielte Gitarre und Bass“, erinnert sich Simon. „Das Ziel war es, ein Demo zu Demo-Preisen aufzunehmen und es dann an eine Plattenfirma zu verkaufen. Manchmal investierte man 300 Dollar für Musiker und Studiozeit. Aber wenn man etwas wirklich Gutes machte, konnte man bis zu 1.000 Dollar dafür bekommen. Ich war nie daran interessiert, in Gruppen zu sein, ich war nur hinter diesen 700 Dollar Gewinn her.“

„Futter für Eunuchen“

Kings Karriere sollte erst richtig durchstarten, als „Will You Still Love Me Tomorrow“, ein Song, den sie zusammen mit ihrem jungen Ehemann Gerry Goffin geschrieben hatte, im Dezember 1960 zum Nummer-eins-Hit für die Shirelles wurde. Simon freute sich zwar für seinen Freund. Konnte jedoch nicht umhin, einen Anflug von Eifersucht zu verspüren. Dieser Anflug verwandelte sich in einen regelrechten Schmerz, als Goffin und Kings Musikverleger ihn ablehnten.

Aber seine Erfahrung, Demos in verschiedenen Stilrichtungen aufzunehmen, machte ihn zu einem bemerkenswert vielseitigen Künstler. Er begann, eine Reihe von Liedern unter seinem Künstlernamen Jerry Landis aufzunehmen. Obwohl er diese Aufnahmen später als „Futter für Eunuchen“ abtat, halten sich einige davon erstaunlich gut. Seine erste Solo-Veröffentlichung nach True Taylor war das ausgelassene „Anna Belle“. Eine vertraute Mischung aus Buddy Holly und den Everly Brothers. Billboard prognostizierte in seiner Rubrik „New Records“ ein „mäßiges“ Verkaufspotenzial. Aber selbst diese verhaltene Einschätzung war noch zu optimistisch. Das Lied verkaufte sich landesweit etwa 100 Mal.

The Mystics, „Let Me Steal Your Heart Away“ (1961)

Die Mystics hatten 1959 mit dem von Doc Pomus und Mort Shuman geschriebenen „Husbaye“ einen Hit. Ein Jahr später hatten sie immer noch Schwierigkeiten, einen erfolgreichen Nachfolger zu finden. Als Leadsänger Phil Cracolici kündigte, warf ihr Manager Jim Gribble ein Auge auf den jungen Simon, der vor seiner Tür in der 1697 Broadway herumlungerte.

„An jedem beliebigen Tag hingen Dutzende von Jungs und Mädchen in seinem Büro herum. Und warteten darauf, dass er sich ihre Musik anhörte und entschied, ob er sie auf eine Platte bringen wollte“, erinnerte sich der Bassist Al Contrera gegenüber Marc Eliot. „In der Menge, die immer da zu sein schien, war dieser eine Junge, Jerry Landis [sic] … mit seiner Gitarre, irgendwo in einer Ecke, immer am Üben und Songs aufschreiben. Er war immer da. Irgendwie klein und unauffällig. Inmitten dieser Menge eifriger Teenager, die darauf warteten, entdeckt zu werden und entdeckt werden wollten.“

Dieser kleine Streber aus Queens mit einer Gitarre

Nachdem sie „eine Million Typen“ vorgesungen hatten, beschlossen sie, dem kleinen Jungen eine Chance zu geben. „Uns gefiel, wie er klang, also stimmten wir zu, die neuen Songs, die wir hatten, mit ihm als Leadsänger aufzunehmen.“ Er war eine seltsame Ergänzung für die Band der scharfzüngigen Kinder aus Bensonhurst, Brooklyn. „Wir waren alle Kinder, die für die Mafia gearbeitet haben. Wir kamen also von der Straße. Waren harte Jungs und ließen uns von niemandem etwas gefallen. Und da war Jerry, dieser kleine Streber aus Queens mit einer Gitarre, die so groß war wie er selbst. Und er leitete uns an.“

Sie nahmen drei Titel auf, von denen keiner von Simon stammte. „All Through the Night“, „I Begin to Think Again of You“ und „Let Me Steal Your Heart Away“. Simons Gesang ist bei den ersten beiden Titeln kaum zu hören. Aber bei dem letzten ist er deutlich zu hören. Keiner der Titel hatte Erfolg beim Publikum. Bald beschlossen Simon und die Mystics, getrennte Wege zu gehen.

„Es war wirklich eine einvernehmliche Entscheidung“, sagte Contrera. „Wir waren zu hart für ihn und wir dachten nicht, dass wir alle zusammen auf der Bühne gut aussehen würden. Aber als wir ihn gehen ließen, erinnere ich mich, dass er etwas sagte, dass er sowieso sein eigenes Ding machen wollte. Und dass das Singen mit einer Gruppe nicht das Richtige für ihn sei.“ In Zukunft würde seine Aufmerksamkeit Jerry Landis gelten.

Jerry Landis, „Play Me a Sad Song“ (1961)

Wenn man nur nach seinem Schaffen als Songwriter urteilt, könnte man meinen, dass Paul Simon einen Großteil seiner jüngeren Jahre deprimiert war. Ein Blick auf die Titel seiner frühen Songs liest sich wie ein nicht ganz so subtiler Schrei nach Trost und emotionaler Unterstützung. „I Wish I Weren’t In Love“, „I’m Lonely“, „Loneliness“. Das wichtigste dieser Liebesklagelieder ist „Play Me a Sad Song“. Ein lyrisches Geschwisterchen zu Ricky Nelsons „Lonesome Town“ – und mit derselben eindringlichen, spärlichen Instrumentalbegleitung aufgenommen – drängt der Erzähler „Mr. DJ“, etwas im langsamen Tempo aufzulegen. Damit er sich unvermindert weiter in Selbstmitleid suhlen kann.

Aber der Schein kann trügen. Allen Berichten zufolge hatte der rührselige Jerry Landis wenig Ähnlichkeit mit dem echten Simon. Wenn man sich diese Lieder genauer anhört, klingen diese Herzschmerz-Klischees falsch. Als würde Simon nur so tun als ob. Es ist schlechte Schauspielerei, die zu Standard-Sock-Hop-Balladen der späten Fünfzigerjahre passt. Dennoch bieten die Lieder ein Porträt eines aufstrebenden Songwriters, der Trends hinterherjagt, bis er seine eigene Stimme findet.

Tico and the Triumphs, „Motorcycle“ (1961)

Da es ihm nicht gelang, an die Erfolge seiner „Hey Schoolgirl“-Tage anzuknüpfen, beschloss Simon, sein Glück als Pop-Svengali zu versuchen. Nachdem er lokale Tanzveranstaltungen und Talentwettbewerbe durchforstet hatte, stieß der 19-Jährige auf ein Gesangsquartett der Parsons Junior High (seiner Alma Mater) mit beeindruckenden Harmonien. Nach einer Aufführung sprach er die Gruppe an. Und bot ihnen an, sie zu managen, nachdem er mehrfach auf seinen Ruhm als Tom and Jerry verwiesen hatte. Die Kinder waren von seinem lokalen Popstar-Status entsprechend beeindruckt und stimmten schnell zu.

Simon übernahm bald alle kreativen Aspekte der Bandkarriere. Einschließlich des Songwritings und der Plattenproduktion. Er nannte sie Tico (sein Lieblingsplattenlabel) und die Triumphs (ein angesagter Sportwagen) und leitete ausgedehnte Übungsstunden, die im Keller seiner Eltern stattfanden. Ursprünglich wollte er im Hintergrund bleiben. Doch als eines der Mitglieder die Band verließ, beendete Simon sein selbst auferlegtes Gesangsexil. Er übernahm die Führung bei „Motorcycle“. Ein überraschend hartes Rockstück, das mit einem Auspuffstoß seines eigenen Autos eingeleitet wurde.

„Motorcycle“ wurde im Oktober 1961 veröffentlicht und erregte in mehreren Großstädten Aufmerksamkeit. Es schaffte es sogar auf die begehrte Playlist von WINS-AM, zusammen mit dem zukünftigen ‚Fifth Beatle‘ Murray the K. Ironischerweise sollte der anfängliche Erfolg des Songs sein Verhängnis werden. Das Low-Budget-Label war nicht in der Lage, die Produktionsanforderungen zu erfüllen, und musste Insolvenz anmelden. Als Simon die Master an das größere Label Amy Records verkaufte, war der Moment vorbei. Er konnte sich damit trösten, dass er es in die Billboard Hot 100 geschafft hatte. Wenn auch nur auf Platz 99.

Tico and the Triumphs, „Wild Flower“ (1962)

In einem schmerzhaft durchsichtigen Versuch, den Beinahe-Erfolg von „Motorcycle“ nachzuahmen, setzte Simon bei der nächsten Single von Tico and the Triumphs, „Express Train“, auf ein anderes Konzept. Die Platte schaffte es nicht in die Charts. Aber die interessante B-Seite scheint sein zukünftiges Interesse an Weltmusik zu prophezeien.

„Wild Flower“ hat seine Wurzeln in dem damals aktuellen Hit der Tokens „The Lion Sleeps Tonight (Mimoweh)“, einer Adaption eines Zulu-Volksliedes, das durch Pete Seeger und die Weavers populär wurde. Inspiriert, eine eigene exotische Melodie zu kreieren, griff Simon zu einer ambitionierten Sammlung von Klängen. Kulturell gesehen ist das Endprodukt ein Durcheinander. Akustikgitarren, ein vage arabisch anmutendes Saxophonsolo und unechte hawaiianische Gesänge, die aus zufälligen Silben zusammengesetzt sind, alles über einem Bo-Diddley-Rhythmus. Aber die musikalische Vision ist bewundernswert.

Jerry Landis, „The Lone Teen Ranger“ (1962)

Auch die zukünftigen Stimmen einer Generation müssen irgendwo anfangen. Simon schrieb diese galoppierende Hommage an den Fernsehwestern The Lone Ranger. Wobei das Ergebnis irgendwo zwischen neuartigem Schnulz und einem echten Versuch eines Popsongs liegt. Es war eine seltsame Wahl, wenn man bedenkt, dass die Produktion der Serie fünf Jahre zuvor eingestellt worden war. Aber die Show lieferte die einzigartige lyrische Prämisse eines Teenagers, dessen romantische Annäherungsversuche ständig durch die Besessenheit seiner Liebe für den titelgebenden TV-Cowboy vereitelt werden.

„Sie hat sogar den Fernseher geküsst/Oh, das ist eine Schande“, singt der Mann, der später für fein ausgearbeitete Klassiker wie „Bridge Over Troubled Water‘ und ‚I Am a Rock“ verantwortlich sein sollte.

Obwohl der Song zweifellos albern ist, hat er doch seinen Charme. Es beginnt mit weiteren Soundeffekten – diesmal Pistolenschüsse – einem doo-wop-artigen Cowboy-Jodler und einem herzlichen „Hi-yo, Silver – los“, das als Schlachtruf des Lone Rangers berühmt ist. Es werden mehrere andere Schlagworte eingewoben („Wer war dieser maskierte Mann?“). Und das Saxophonsolo des Liedes verweist geschickt auf die Titelmelodie der Serie, „The William Tell Overture“.

Obwohl Billboard, Cash Box und andere Fachzeitschriften den Song als Hit einstuften, stieg „The Lone Teen Ranger“ nicht höher als auf Platz 97 der Charts.

Paul Kane, „Carlos Dominguez“ (1964)

1963 fristete Simon sein Dasein in den Hinterzimmern der Musikindustrie und arbeitete als Song-Promoter für den Verlag Edward B. Marks. Für 150 Dollar pro Woche hatte er die Aufgabe, die neuesten Demos der Songwriter des Verlags an Produzenten und Plattenbosse zu vermitteln, die auf der Suche nach dem nächsten Hit waren. Simon war nicht in der Lage (oder nicht willens), die Songs anderer zu vermarkten. Und verabscheute diesen Job.

Dennoch gelang es ihm, aus dieser Rolle einen Verlagsvertrag für sich selbst zu machen, indem er vier seiner neuesten Songs unter Vertrag nahm. „He Was My Brother“, „Bleecker Street“, „The Side of a Hill“ und „Carlos Dominguez“. Bei Letzterem handelt es sich um eine spanisch angehauchte Ballade, die von einem „unglücklichen Mann“ handelt, der auf der Suche nach universeller Erleuchtung um die Welt reist. Und letztendlich keine findet. „Ich suche nach der Wahrheit, alles, was ich gefunden habe, war eine Lüge“, singt er. „Ich suche nach der Ewigkeit. Aber ich finde, dass alle Menschen sterben. Ich suche nach Antworten. Aber ich finde nur das Schicksal. Ich suche nach Liebe. Alles, was ich in dieser Welt finde, ist Hass.“

Gedenken an Andrew Goodman

Im darauffolgenden Frühjahr, als Simon im Vereinigten Königreich lebte, erfuhr er zu seiner Überraschung, dass ein kleiner Londoner Verlag das Lied lizenziert und an den äußerst beliebten Easy-Listening-Schlagersänger Val Doonican weitergegeben hatte. Um sich zu bedanken, schaute Simon im Büro im Londoner West End vorbei. Und traf auf den Mitinhaber Les Lowe. „Dieser junge Amerikaner saß in unserem winzigen, engen Büro. Zog seinen Dufflecoat aus. Holte seine Gitarre heraus. Und begann, seltsame Lieder zu spielen“, erzählte Lowe Marc Eliot. „Ich war sehr beeindruckt und hatte keinen Zweifel daran, dass Pauls Werk einzigartig war.“

Die improvisierte Session brachte Simon einen britischen Verlagsvertrag und einen Plattenvertrag ein. Er entschied sich, „He Was My Brother“ aufzunehmen. Ein Protestsong, der schließlich dem Gedenken an Andrew Goodman gewidmet war, dem ermordeten Bürgerrechtler und Simons Klassenkamerad am Queens College – mit „Carlos Dominguez“ als B-Seite. Es wurde Anfang Mai im Vereinigten Königreich unter dem Namen Paul Kane veröffentlicht. Ein Pseudonym, das Simons Liebe zu Citizen Kane widerspiegelte.

Obwohl die Worte eindeutig aus dem Kopf eines verwirrten College-Studenten stammen, der zutiefst beunruhigt ist über den Zustand der Welt, die er von der älteren Generation geerbt hat, deutet die gekonnte Flamenco-Gitarre auf Simons frühe Begeisterung für Musik aus anderen Kulturen hin. Diese Neigung sollte sich schließlich in Simon-and-Garfunkel-Songs wie „El Condor Pasa“ und seinem Solo-Meisterwerk Graceland entfalten. Darüber hinaus sollten dieselben Gefühle der Entfremdung und Ernüchterung in dem Song, der seine Karriere begründete, „The Sound of Silence“, wieder aufgegriffen werden.