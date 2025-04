Paul Simon: 10 Songs, die nur Hardcore-Fans kennen

Paul Simons Solowerk geht weit über die Songs hinaus, die man im Classic-Rock-Radio hört. Seit The Paul Simon Songbook vor 60 Jahren in England in die Regale kam, veröffentlicht er Soloalben.

10. „Hearts and Bones“

Paul Simon hatte ursprünglich vor, sein 1983 erschienenes Album „Hearts and Bones“ als Wiedervereinigungsprojekt mit Art Garfunkel zu veröffentlichen. Als jedoch seine Ehe mit Carrie Fisher in die Brüche ging, wurden seine neuen Songs so persönlich, dass er sich nicht vorstellen konnte, sie mit jemand anderem zu singen.

Garfunkel ist bis heute sauer darüber. Aber schon beim ersten Hören des Titeltracks wird klar, dass Simon die richtige Entscheidung getroffen hat. Die „anderthalb Juden“, die die Reise nach Mexiko antreten, sind eindeutig Simon und Fisher, und wenn er singt: „Warum kannst du mich nicht so lieben, wie ich bin?“, hört man die Qual in seiner Stimme.

(Randbemerkung: In diesem Jahr trug Fisher auch den berühmten Metall-Bikini in Star Wars: Rückkehr der Jedi-Ritter.)

„Hearts and Bones“ wurde nicht als eigene Single veröffentlicht. War aber 1986 die B-Seite von „Graceland“. Das Lied wurde nicht oft live gespielt, als es neu war. Aber seit 2011 ist es ein fester Bestandteil von Simons Konzertrepertoire.

9. „Father and Daughter“

Paul Simon schrieb „Father and Daughter“ für den Kinderfilm The Wild Thornberrys Movie aus dem Jahr 2002. Und wurde dafür sogar für einen Oscar nominiert, obwohl er letztendlich gegen Eminems „Lose Yourself“ verlor. Aber es war ein sehr bewegendes Lied. Vier Jahre später, als er sich mit Brian Eno für seine LP Surprise zusammentat, fügte er „Father and Daughter“ ganz am Ende hinzu. Die LP wurde gemischt aufgenommen. 2013 sagte Simon dem Rolling Stone, dass er den Entstehungsprozess nicht mochte.

„Mir gefiel die Art und Weise, wie dieses Album entstand, nicht“, sagte er. ‚Ich ging mit einem Schlagzeuger ins Studio. Dachte mir dann Gitarrenlinien aus. Und flog nach England, um sie Brian [Eno] zu zeigen. Er machte sein Ding und ich flog zurück. Ich war nur mit einem Tontechniker zusammen und fand diese Erfahrung sehr einsam. Ich fühlte mich so abgeschnitten.“

8. „The Late Great Johnny Ace“

Der brutale Mord an John Lennon im Jahr 1980 hat Paul Simon wirklich aus der Fassung gebracht. Und ihn an all die großen Rock-Ikonen denken lassen, die jung gestorben sind. Bis hin zur R&B-Ikone der 1950er Jahre, Johnny Ace, der angeblich bei einer Partie russisches Roulette ums Leben kam.

Das Lied erinnert an Simons frühe Tage in London, bevor Simon and Garfunkel groß rauskamen. Er debütierte es beim Konzert im Central Park 1981, obwohl es erst zwei Jahre später auf Hearts and Bones veröffentlicht wurde. Er brachte es auf seiner Tournee im Jahr 2000 anlässlich des 20. Todestages von Lennon wieder. Hat es aber seitdem nicht mehr angerührt.

7. „American Tune“

Amerika war wirklich am Boden, als Paul Simon 1973 begann, Lieder für There Goes Rhymin‘ Simon zu schreiben. Der Vietnamkrieg neigte sich zwar dem Ende zu. Aber die Nation war angeschlagen, während sich Watergate schnell zu einer großen Verfassungskrise entwickelte. Simon ließ seinen Kummer in die Texte von „American Tune“ einfließen. Er bezog sich dabei auf alles von der Mayflower bis zur „Freiheitsstatue, die in See sticht“.

Es ist ein wunderschönes Lied, das es bis auf Platz 35 der Billboard Hot 100 schaffte. Was bedeutet, dass man sehr leicht argumentieren könnte, dass es kein Deep Cut ist. Aber es wird nicht sehr oft im Radio gespielt. Und war nicht in den Hit-Sammlungen Negotiations and Love Songs oder Greatest Hits: Shining Like a National Guitar, enthalten. Also werden wir es mitzählen. Es war jedoch eine sehr knappe Entscheidung.

6. „Obvious Child“

Man kann es Paul Simon nicht verübeln, dass er sich über vier Jahre Zeit ließ, um einen Nachfolger für Graceland zu veröffentlichen. Wie hätte er ein so mutiges und innovatives Album übertreffen können? Er hätte einfach das Erfolgsrezept wiederholen können. Aber stattdessen entschied er sich, auf Rhythm of the Saints mit lateinamerikanischen Klängen zu experimentieren.

Es beginnt mit „The Obvious Child“. Ein perkussionslastiges Lied, das mit dem Trommelkollektiv Grupo Cultural Olodum aufgenommen wurde. Es war einer der Höhepunkte seines Konzerts im Park von 1991, obwohl die Single es nicht über Platz 92 der Billboard Hot 100 schaffte. 2014 erhielt sie ein zweites Leben, als sie im Jenny-Slate-Film Obvious Child eine prominente Rolle spielte.

5. „Peace Like a River“

Paul Simons selbstbetitelte LP von 1972 war nicht sein Solodebüt, da The Paul Simon Songbook 1965 in Europa veröffentlicht wurde. Aber es war sein erstes Werk seit der Trennung von Simon and Garfunkel und erregte daher viel Aufmerksamkeit. Viele fragten sich, ob er in der Lage sein würde, die Magie allein zu erzeugen. Aber Songs wie „Me and Julio Down by the Schoolyard“, „Mother and Child Reunion“ und „Duncan“ bewiesen schnell, dass alle Zweifler Unrecht hatten.

Zwischen diesen Klassikern versteckt sich „Peace Like a River“. Ein sanfter Song, der wahrscheinlich ein Hit hätte werden können, wenn er als Single herausgekommen wäre. Er hat ihn erst 2011 live gespielt, als er ihn bei 63 Shows spielte.

„Ich höre mir meine alten Alben nicht oft an. Aber dieses habe ich mir wieder angehört, nachdem ich gehört hatte, dass einige dieser Songs, wie z. B. „Peace Like a River“, von Indie-Bands gecovert werde“, sagte Simon 2013 . „Und ich dachte: ‘Gott, das ist eine gute Platte.’“

4. „The Cool, Cool River“

The Rhythm of the Saints mag nicht ganz so viel Aufsehen erregt haben wie Graceland. Aber es ist immer noch eine erstaunliche Sammlung von Liedern, die sich bei wiederholtem Hören nur zu verbessern scheint. Einer der herausragenden Titel ist „The Cool, Cool River“, der die Möglichkeiten des menschlichen Geistes reflektiert und wie oft der Mensch hinter seinem Potenzial zurückbleibt.

„Und ich glaube an die Zukunft“, singt Simon. ‚Wir werden nicht mehr leiden. Vielleicht nicht in meinem Leben. Aber in deinem, da bin ich mir sicher.‘ Es war einer der wenigen Nicht-Hits, die er auf seiner Tour mit Bob Dylan im Sommer 1999 spielte. Und er brachte ihn 2008 und 2009 wieder mit.

3. „Rene and Georgette Magritte With Their Dog After the War“

Der deutsche Fotograf Lothar Wolleh machte zwei berühmte Fotos des Dadaisten René Magritte und seiner Frau Georgette. „René and Georgette Magritte With Their Dog During the War“ und „René and Georgette Magritte With Their Dog“.

Für seine 1983 erschienene LP Hearts and Bones zollte Paul Simon diesen Werken Tribut. Es ist ein süßer Rückblick auf eine längst vergangene Zeit, in der Pop-Acts der 1950er Jahre wie die Moonglows, die Orioles und die Five Satins erwähnt werden. Simon hat das Lied seit seiner Sommertournee 1984 kein einziges Mal mehr gespielt.

2. „Something So Right“

Dieser Song aus dem Jahr 1973 von There Goes Rhymin‘ Simon war nie eine Single. Aber Paul muss erkannt haben, dass er etwas Besonderes war. Denn er machte ihn zur B-Seite von „Take Me to Mardi Gras“ und vier Jahre später zur B-Seite von „Slip Slidin‘ Away“.

Das Lied ist ein Bekenntnis über Simons Unfähigkeit zu erkennen, wann eine Beziehung gut läuft. „They got a wall in China“, singt er. „It’s a thousand miles long. To keep out the foreigners. They made it strong. And I got a wall around me. That you can’t even see. It took a little time. To get next to me.“

1. „Duncan“

Ähnlich wie in „The Boxer“ geht es in Paul Simons Lied „Duncan“ von 1972 um ein armes Kind, das versucht, sich in einer beängstigenden, neuen Welt zurechtzufinden. Lincoln Duncan ist der Sohn eines Fischers, der nach Neuengland reist, eine Frau trifft, die in der Menge predigt, seine Jungfräulichkeit in einem Zelt an sie verliert und dann unter dem Sternenhimmel auf seiner Gitarre spielt.

Es gibt kein wirkliches Ende. Obwohl es so scheint, als hätte Duncan nach der erfolgreichen Verführung eine Art Offenbarung. Es war die dritte Single aus dem Album von Paul Simon und erreichte in den Billboard Hot 100 nicht mehr als Platz 52. Aber heute wird es weithin als Meisterwerk des einfachen Songwritings angesehen.