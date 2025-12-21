Die 10 besten Reissues von 2025

Im Zeitalter des Streamings sind Wiederveröffentlichungen buchstäblich ein Mengengeschäft. Von den zehn besten Archivsammlungen und Jubiläumsausgaben des Jahres 2025 sind fünf Boxsets, die in ihren Super-Deluxe-Versionen zusammen 37 CDs umfassen. Sie erscheinen aber auch in kostengünstigeren Varianten, und alles hier hat eine Geschichte.

Vollständige Offenlegung: Ich habe Essays – mit neuer Recherche und Interviews – für die Veröffentlichungen von „Buckingham Nicks“ und Jimi Hendrix beigesteuert. Aber Liner Notes sind, wie alles andere, was ich schreibe, Journalismus. Außerdem habe ich die meisten der hier vertretenen Künstler und Originalalben im Laufe der Jahre journalistisch begleitet. Was folgt, sind die zehn besten Wiederveröffentlichungen des Jahres 2025 wegen der Musik – und der Geschichten – in ihrem Inneren.

10. Sly and the Family Stone – „The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967“ (High Moon)

Bevor er Woodstock sprengte, Soul mit „There’s a Riot Goin’ On“ (1970) in die Zukunft führte und in das schwarze Loch aus Drogen und Paranoia geriet, das Questlove „The Burden of Black Genius“ nannte, war Sly Stone ein Tanzflächen-Arbeiter. Er leitete die Family Stone (noch vor Sister Rose) während einer Residency 1966–67 in diesem Nachtclub in der Bay Area.

Eine überraschend klare Aufnahme eines Abends setzt stark auf bewährte Coverversionen (Otis Redding, Joe Tex, The Four Tops). Doch „I Ain’t Got Nobody“, eine Eigenkomposition von Stone, ist funkige Selbstsicherheit – derselbe Mojo, der die späteren Hits befeuerte, bis Stone, der im Juni im Alter von 81 Jahren starb, die Dunkelheit wählte.

9. Hüsker Dü – „1985: The Miracle Year“ (Numero Group)

Die Speed-Dämonen aus Minnesota waren in bestechender Form und zugleich im Umbruch – am Ende ihres Indie-Punk-Purismus bei SST, kurz vor dem Wechsel zu Warner Bros. – auf diesen Live-Terminen. Ein ekstatischer Auftritt im Januar 1985 im First Avenue in Minneapolis sowie heiße Mitschnitte von der Herbsttour.

Tempo kann Kohärenz übertrumpfen. Was angesichts des Nervenkitzels kaum ein Problem ist. Fünf Songs aus Salt Lake City sind jedoch ein brennender Vorgeschmack auf die Pop-Konturen von „Candy Apple Grey“ (1986), während eine Zugabe-Serie aus Byrds- und Beatles-Covern vor heimischem Publikum den Sechziger-Garagen-Klassizismus zeigt, der immer das Herz des Lärms war.

8. The Jimi Hendrix Experience – „Bold as Love“ (Experience Hendrix/Legacy)

Größtenteils in einem zweiwöchigen Sprint für eine britische Weihnachtsveröffentlichung aufgenommen, ist Jimi Hendrix’ zweites Album von 1967, „Axis: Bold as Love“, vielen vor allem als das Werk zwischen Are You Experienced? und Electric Ladyland bekannt. Doch Axis zeigt den Gitarristen so fokussiert und musikalisch wie selten: 13 Tracks psychedelischer Luxus, mit Hit-Single-Konzision und klaren R&B-Wurzeln.

Der beispiellose Reiz dieser Ausgabe liegt in den ersten Takes und sich entwickelnden Arrangements, die außerhalb der Olympic Studios nie zu hören waren, darunter „Wait Until Tomorrow“ mit gesteigerter Soul-Stomp-Gitarre sowie ein bereits leuchtender Take Two von Hendrix’ erhabener Ballade „Little Wing“.

7. John & Yoko/Plastic Ono Band – „Power to the People“ (Universal)

1972 bezeichnete diese Publikation John Lennon und Yoko Onos elektrisches Zeitungsalbum „Some Time in New York City“ als „künstlerischen Selbstmord“, einen post-Beatles-Tiefpunkt mit „schrecklichen“ Songs und „bevormundendem“ Aktivismus. „Power to the People“ ist Produzent Sean Ono Lennons Boxset-Wiedergutmachung für den ehrlichen Zorn und die Freude, die seine Eltern in ihrem ersten Jahr als Künstler und Einwanderer in ihrer Wahlheimat empfanden.

Neue Mixe der LP-Sessions und die vollständige Veröffentlichung der „One to One“-Benefizshows 1972 im Madison Square Garden – Lennons einzige vollständigen Solo-Konzerte – beleuchten die kraftvolle Zusammenarbeit mit Elephant’s Memory und das weiterhin rotierende Instant-Karma-Rad in diesen Songs.

6. Bruce Springsteen – „Tracks II: The Lost Albums“ (Columbia)

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die Schlafzimmer-Outtakes und abgebrochenen elektrischen Sessions von „Nebraska ’82“. Oder diese sieben bislang unveröffentlichten Alben aus den folgenden vier Jahrzehnten? Es ist alles eine einzige Odyssee. Denn „The L.A. Garage Sessions“ bewahrt die Einsamkeit von „Nebraska“, während das Songwriting auf „Born in the U.S.A.“ zusteuert (eine Solo-Version von „My Hometown“).

Der steinharte Country-Abstecher Somewhere „North of Nashville“ (1995) ist ein reichhaltiger erster Durchlauf der kalifornischen Symphonie-Weite von „Western Stars“ (2019). Inyo wiederum ist eine verletzte Schönheit für diesen Moment. Zehn Studien über Migration. Indigene amerikanische Kämpfe. Und Glauben aus den späten Neunzigern, die nun eine Demokratie spiegeln, die noch dringender reparaturbedürftig ist.

