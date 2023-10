Die 10 lustigsten Sprüche von Chandler in „Friends“

Auch Jahre nach dem Ende von „Friends“ wurde Matthew Perry noch mit seiner berühmten Figur des Chandler in der Serie verbunden. Das mag daran liegen, dass dem problembeladenen Schauspieler danach keine großen Sprünge mehr gelangen. In seiner Autobiographie „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing“ erzählte er einige Anekdoten seines schwierigen Lebens, gab aber auch einen Blick frei auf seine nicht immer einfache Zeit während der Dreharbeiten der kultisch verehrten Serie.

Dass Perry immer auch etwas Chandler blieb, hatte aber auch den Grund, dass der Charakter dem Publikum von Anfang an authentisch und sympathisch vorkam, trotz des charmant vorgetragenen Sarkasmus‘. Der Schauspieler brachte dazu Erfahrungen durch seinen persönlichen Kampf mit Alkohol- und Drogenproblemen in die Rolle des Chandler ein. (Wie allgemein bekannt, wollte dieses Problem nach dem Erfolg mit „Friends“ nicht weichen, es wurde sogar schlimmer). Diese Authentizität verlieh der Figur eine ungeheure Tiefe, die über die typische Sitcom-Figur hinausging.

Die witzigen Sprüche von Chandler gehören auch heute noch zu den meistzitierten. Was wohl auch daran liegt, dass Chandler seinen Humor oft nutzte, um seine eigenen Unsicherheiten und Ängste zu verbergen. Diese Fähigkeit, sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen, machte ihn stets besonders und hob ihn etwas ab von den anderen.

ROLLING STONE hat die zehn besten Zitate von Chandler (im Original)

„Could I BE any more…?“

„I’m not great at the advice. Can I interest you in a sarcastic comment?“

„I make jokes when I’m uncomfortable.“

„It’s like all my life, everyone always told me, ‚You’re a shoe! You’re a shoe!‘ Well, what if I don’t want to be a shoe? What if I want to be a purse, you know, or a hat!“

„You’re so far past the line, you can’t even see the line. The line is a dot to you.“

„I’m not big on the scaries, I’m more into ‚Huh, that’s odd.'“

„I don’t think it’s that great an idea to be hitting on an engaged woman.“

„Yes, on a scale from 1 to 10, 10 being the dumbest a person can look, you are definitely 19.“

„I’m funny, right? What do you know, you’re a door. You only like knock-knock jokes.“

„My wallet’s too small for my fifties, and my diamond shoes are too tight!“

