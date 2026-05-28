Die 100 besten Musiker aller Zeiten: The Clash – Essay von The Edge (U2)

Als Produzent habe ich mit meinen Sängern immer über Phrasierung und Betonung gesprochen, aber Aretha Franklin konnte ich nichts mehr beibringen. Im Gegenteil, ich hätte sie nur gestört. Heute tragen Sänger oft zu dick auf, wenn sie soulful klingen möchten. Aretha Franklin konnte das nicht passieren, weil ihr Geschmack unfehlbar ist.

Das liegt nicht an der Gospelschule. Die meisten jungen afroamerikanischen Sänger und Sängerinnen erhalten ihre musikalische Ausbildung in der Kirche. Das kann dir die Form geben, ein Gefühl für Tradition, den Rhythmus, aber Training macht keine Genies. Das Genie liegt in ihrer Persönlichkeit.

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„Respect“ hatte eine unvorstellbare, weltweite Wirkung, sogar für Bürgerrechtsbewegung und Frauenemanzipation. Es gibt Liebeslieder, es gibt Lieder über Sex. Aber mir fällt kein anderer Song ein, der all diese Elemente verbindet. Aretha hat die meisten ihrer Stücke selbst geschrieben oder ausgewählt Die Arrangements erarbeitete sie zu Hause am Klavier.

Aretha Franklin hat Otis Reddings Song ein bisschen aufpoliert, und als sie ins Studio kam, hatte sie schon alles fix und fertig im Kopf. Kurz bevor „Respect“ veröffentlicht wurde, spielte ich Otis das Band vor.

Er sagte: „Sie hat mir den Song weggenommen.“ Er sagte es freundlich und ein bisschen wehmütig. Er wusste, dass die Identität des Songs von ihm auf sie übergehen würde.

Niemand kann sie kopieren. Sie ist einzigartig

Aretha Franklin war bei Columbia ein kleines Licht gewesen, bevor sie zu Atlantic kam. Ich glaube, bei Columbia haben sie sie nicht viel Klavier spielen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass man eine Sängerin, die ein Instrument spielt, das auch auf ihren Platten spielen lassen sollte, weil es den Aufnahmen etwas Unverwechselbares gibt.

In Arethas Fall musste ich keine Kompromisse eingehen. Sie war eine brillante Pianistin, eine Mischung aus Mildred Falls – Mahalia Jacksons Begleiterin – und Thelonious Monk. Ich glaube nicht, dass sie eine klassische Ausbildung genossen hatte. Es war Teil ihres Genies. Niemand kann sie kopieren. Sie ist einzigartig.