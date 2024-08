Niemand hat den HipHop auch nur annähernd so politisiert wie Public Enemy. Ich stelle sie auf dieselbe Stufe wie Bob Marley und eine Handvoll anderer Leute, die großartige Musik machen und gleichzeitig eine politische und soziale Botschaft haben. Doch wo Marleys Musik dich sanft einlullt und die Message dann hintenrum anbringt, packt dich Chuck D beim Kragen und zwingt dich zuzuhören.

Ich weiß noch, wie ich das erste Mal „Rebel Without A Pause“ hörte. Wir waren auf Tour mit Run-DMC, und eines Tages legte Chuck D ein Tape ein, das gerade fertig geworden war. Sie hatten zum ersten Mal diese kreischenden Bläser mit diesem unglaublich fetten Beat kombiniert – so etwas hatte ich noch nie zuvor gehört.

Als später „It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back“ rauskam, hörte ich immer wieder „Black Steel In The Hour Of Chaos“. Die Aussage, dass das Strafvollzugssystem in den USA heute viele Parallelen zur Sklaverei aufweist, war ebenso der Wahnsinn wie die Musik: das Isaac-Hayes-Sample und Chuck Ds Reime über den Ausbruch aus der Gefangenschaft. Das ist bei ihnen oft so, du kommst dir vor, als wärst du in einem Film.

PE haben die Szene musikalisch völlig verändert. Keiner machte HipHop mit purem Krach und atonalen Synthesizern, keiner mischte Sachen von James Brown und Miles Davis, keiner war bis dahin so hart gewesen. Sie waren auch die erste Rap-Truppe, die sich wirklich auf ihre Alben konzentrierte – man kann „Nation Of Millions“ oder „Fear Of A Black Planet“ von Anfang bis Ende durchhören, das sind nicht nur ein paar willkürlich zusammen-geschmissene Songs.

Für mich ist Chuck D der wichtigste MC im HipHop. Was sein MC-Talent angeht, gehört er ganz klar zu den Besten. Seine Power und Rhythmen in Zeilen wie: „Yes/ The rhythm, the rebel/ Without a pause/ I’m lowering my level“, da kommt keiner ran.

Und wenn man bedenkt, was er da eigentlich sagt, dann kann ihm sowieso keiner das Wasser reichen. Er und Flavor Flav sind ein unschlagbares Team. Chuck ist so straight und direkt, und Flav steuert dieses wilde, unberechenbare Element bei. Sie ergänzen sich perfekt.

Public Enemy haben HipHop gemacht, der mehr war als nur Unterhaltung. Sie haben viele Leute ermutigt, daran zu glauben, dass man mit Musik Dinge verändern kann.