Run-DMC waren die Beatles des HipHop – Run und DMC waren Lennon und McCartney, und Jam Master Jay war George und Ringo in einer Person. „Raising Hell“ ist das erste echte Rap-Album, ein vollständiges Kunstwerk statt einer Sammlung von Singles oder so einer Krimskrams-Platte. Rock spielt darauf eine Rolle, aber der Rap gibt den Ton an – er liegt nicht drunter, sondern sitzt oben drauf. Jay-Z, Outkast, Black Star, die Roots: Jeder, der heute HipHop macht, hat Run-DMC in der Ahnentafel.

Sie besaßen eine ganz neue Energie, die den HipHop revolutioniert hat. Ältere Musiker wie Grandmaster Flash trugen Disco-Klamotten, kamen aus der Bronx und wirkten anders. Run-DMC kamen aus Hollis, Queens, nur eine Viertelstunde von dem Ort entfernt, an dem ich wohnte. Hollis war ein Vorort, keine Großstadt mehr, aber Run-DMC sahen aus wie richtige street cats.

Als ich College-Radio bei WBAU auf Long Island machte, haben wir Run-DMC zum Durchbrach verholfen. Sie waren ein Vorbild für Public Enemy – wir machten beide superlaute Platten, die für Stadien gedacht waren, nicht für Clubs. Sie mussten brüllen, um ihre Beats und Gitarrenriffs zu übertönen. In einem Stadion kannst du nicht leise rappen.

Schwarze Musiker sind nicht immun gegen das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft

Ich war gerade zu Hause, als ein Typ im Fernsehen sagte, Jay sei ermordet worden. ,Das war der totale Schock. Schwarze Musiker sind nicht immun gegen das, was in unserer Gesellschaft schiefläuft. So was hören die Leute nicht gern, aber es ist die Wahrheit, und wir müssen etwas dagegen tun, um solche Tragödien zu vermeiden.

Noch eine kleine Geschichte: 1984 erzählte ich Jay, dass ich nach Philadelphia ins Spectrum kommen würde, um mir die erste „Fresh Fest“-Tour anzusehen. Als ich zum Hintereingang kam, schickte ich ihm eine Nachricht und fragte, ob er mich reinlassen könnte. Und tatsächlich, mitten in einem Konzert vor 20.000 Leuten ging er von der Bühne, vorbei an den Sicherheitsleuten, und brachte mir zwei Tickets. Ich werde ihn nie vergessen.