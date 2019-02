Die 100 besten Songwriter aller Zeiten: Johnny Cash

Seasonal Greetings: Die Redaktion von ROLLING STONE hat sich zusammengesetzt und 10 Weihnachtslieder kompiliert, die garantiert jedes Fest retten können.

Weihnachten steht vor der Tür und es ist nicht mehr viele Tage hin, bis der Familienstress an Heiligabend und an den Feiertagen danach ins Unermessliche steigt. Bevor das Fest ins Wasser fällt, weil Opa grantelt, das Töchterchen vom Eierpunsch betrunken unterm Baum liegt und Vater versucht, kurz vor Ladenschluss noch einen Festtagsbraten aufzutreiben, hat ROLLING STONE vorgesorgt. Hier sind 10 Songs, die garantiert jedes Weihnachtsfest retten: Tracey Thorn: Have Yourself A Merry Little Christmas The Shins: Wonderful Christmastime Rufus Wainwright & Sharon Van Etten: Baby, It’s Cold Outside Thea Gilmore: That’ll Be Christmas Bob Dylan: Must Be Santa https://www.youtube.com/watch?v=a8qE6WQmNus Barenaked…