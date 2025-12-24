Die 25 besten Weihnachtsalben aller Zeiten

Es ist keine Überraschung, dass ein Weihnachtslied – Bing Crosbys „White Christmas“ – als meistverkaufte Single aller Zeiten im „Guinness-Buch der Rekorde“ steht. Weihnachtsmusik hat eine Universalität, die sogar über Religionen hinausgeht. Fragen Sie einfach Bob Dylan, der jüdisch aufgewachsen ist, aber Weihnachtslieder so sehr liebt, dass er 2009 ein Album mit ihnen aufgenommen hat.

Von Gangsta-Rap über Jazz und Reggae bis hin zu Indie-Pop. Von Croonern bis zu Rockern. Der Impuls, ein „Blue Christmas“ oder „Santa Claus Is Coming to Town“ zu singen, kennt keine Grenzen. Lesen Sie weiter und entdecken Sie unsere Liste der 25 besten Weihnachtsalben aller Zeiten.

25. Weezer, „A Weezer Christmas” (2008)

Wenn es eine Sache gibt, die der jahrhundertealten Tradition der Weihnachtsmusik immer gefehlt hat, dann ist es Ironie. Weezer bringen sie auf dieser EP mit sechs Songs in rauen Mengen mit. Lustigerweise wählen sie nur die jesuslastigsten Melodien aus, um sie in ihrem gepriesenen flachen Power-Pop-Stil zu verballhornen.

Wenn Rivers Cuomo in „O Come All Ye Faithful“ singt „Oh, come let us adore him“, klingt seine gruselig ausdruckslose Stimme, als würde er das Jesuskind stalken, anstatt es zu feiern. Und in der Pooch-Metal-Version von „We Wish You a Merry Christmas“ wirkt er wie ein Dickens’scher Junkie, der bereit ist, sein schäbiges viktorianisches Waisenhaus anzuzünden, wenn er nicht sofort Feigenpudding bekommt!

24. „Christmas Joy in Latvia – Latvian Christmas Cantatas” (2012)

Wenn Sie auf der Suche nach echter, traditioneller Weihnachtsmusik sind, gibt es nichts Besseres als dieses reichhaltige, faszinierende Album mit Weihnachtsliedern, gesungen vom New York Latvian Concert Choir unter der Leitung des 74-jährigen Andrejs Jansons. Diese Musik, die Modernes und Altes, Christliches und Heidnisches miteinander verbindet und in einem klaren, unverkennbar baltischen Gesangsstil vorgetragen wird, erinnert eindringlich an die facettenreiche Erfahrung der amerikanischen Einwanderer.

„On Christmas Eve” erinnert an alte Broadway-Musicals, während „My Lovely Flax Field” eine Verbindung zu einer fernen, exotischeren Vergangenheit herstellt. Und wenn Sie glauben, dass Weihnachtsmusik ihre religiöse Bedeutung verloren hat, ist „The Word Was Made Flesh” genau das Richtige, um Ihre spirituelle Uhr wieder auf Null zu stellen.

23. Jacob Miller, „Natty Christmas“ (1978)

„We bring you an Irie Christmas and a dancehall New Year“, singt Miller auf diesem fröhlichen, respektlosen Album, das 1978 aufgenommen wurde. Nur zwei Jahre vor dem frühen Tod des Frontmanns von Inner Circle im Alter von 27 Jahren.

Miller und sein Kumpel DJ Ray I haben einen Roots-Rock-Riot, als sie „Silver Bells“ und „Deck the Halls“ im Rub-a-Dub-Stil neu interpretieren. Das erstere dauert epische neun Minuten. Und wir geben Ihnen einen dicken, fetten, grünen Tipp, was der einzige Punkt auf ihrer „All I Want For Ismas“-Wunschliste ist, der endlos wiederholt wird. (Hier ein Tipp: Es ist Gras.)

22. Sufjan Stevens, „Songs for Christmas” (2006)

Man muss einfach ein Liebeslied namens „Come On, Let’s Boogie to the Elf Dance” lieben. Oder vielleicht möchte man es lieber hinter dem Haus, wo die Rentiere des Weihnachtsmanns traditionell an Heiligabend ihre Pinkelpause einlegen, bis zum Hals im Schnee vergraben. So oder so, das fünfteilige EP-Set des Indie-Pop-Sängers aus Brooklyn ist eines der fantasievollsten revisionistischen Weihnachtsalben.

Seine Interpretationen der Klassiker sind hübsch und liebenswert abgenutzt. Siehe sein banjo-lastiges „Amazing Grace”. Und seine Eigenkompositionen verleihen dem Kanon zusätzliche Facetten. („It’s Christmas Let’s Be Glad” ist ein ironischer, schlurfender Toast. „Lasst uns froh sein/Auch wenn das Jahr schlecht war/Es gibt Geschenke/Eine Beförderung für deinen Vater.”) Für einen traurigen Elf ist Suffy ein Herzensmensch.

21. Bob Dylan, „Christmas in the Heart“ (2009)

„Christmas in the Heart“ ist ein großartiger Titel für dieses völlig unerwartete, seltsam inspirierte Album. Denn mit Dylan am Mikrofon ist es sicherlich nicht Weihnachten in der Stimme. Tatsächlich ist es gerade seine raue Baritonstimme, die seinem 34. Album einen subversiven Charme verleiht.

Keine Musik verehrt guten Gesang so sehr wie Weihnachtsmusik. Und indem er ein Weihnachtslied wie „The First Noel“ oder einen Pop-Song aus der Nachkriegszeit wie „Christmas Island“ geradlinig und ernsthaft singt, lässt er sie mit neuen Ohren hören. Mit Hilfe von Musikern wie David Hidalgo von Los Lobos und dem Gitarristen Phil Upchurch singt er mit echter Nostalgie und zarter Zerbrechlichkeit. Er würdigt diese Songs als klassische amerikanische Musik. Und macht sie zu einem Teil seiner eigenen Geschichte.

20. „New Wave Xmas: Just Can’t Get Enough” (1996)

Diese weihnachtliche Ausgabe der New-Wave-Compilation-Reihe von Rhino aus den Achtzigern ist voller Spaß und skurrilem Alternative-Pop, der sich gut aufteilen lässt in schräge britische Weihnachtssingles und College-Radio-Neuheiten, die perfekt für die letzte Show vor den Winterferien sind.

Das Album enthält zwei traurige, schneebedeckte romantische Meisterwerke (The Pogues‘ und Kristy MacCalls „Fairytale of New York“ und „2000 Miles“ von The Pretenders). Einige liebenswert klirrende Songs (Matthew Sweet and the Buzz of Delight mit „Christmas” und Chris Stamey Group mit „Christmas Time”). Und nerdige Comedy-Perlen (Kris Kringle ist ein Freundinnen stehlender Widerling in „Santa’s Beard” von They Might Be Giants).

Die Beständigkeit von David Bowie und Bing Crosbys legendär bizarrem „Peace On Earth/Little Drummer Boy“ können Sie selbst beurteilen. Aber verpassen Sie nicht Captain Sensibles kleinen Hit „One Christmas Catalogue“ aus dem Jahr 1984. Eine großartige Synth-Rock-Hommage an all die Arten, wie wir die Feiertage nutzen, um die Zeit zu markieren. Im Guten wie im Schlechten.

19. Cee Lo, „Cee Lo’s Magic Moment” (2012)

„The Voice“ hat Cee Lo Green zu Amerikas beliebtestem lächelnden Funk-Mystiker gemacht. Daher ist diese liebenswerte Platte ein Muss. Er liefert eine der stilistisch ökumenischsten Weihnachtsplatten, die es gibt. Christina Aguilera schaut für ein jazziges „Baby, It’s Cold Outside“ vorbei, in dem Cee Lo die Zeile „Baby, it’s bad out there/ No cab’s to be had out there” mit einem verschmitzten Hauch von urbanem Realismus einfügt.

„All I Need Is Love” mit den Muppets fügt den Sesamstraßen-Klassiker „Manamana” in einen Hip-Hop-Soul-Jam ein. Und Cee Lo sorgt zusammen mit Rod Stewart und dem New-Orleans-Hornisten Trombone Shorty für ein supergeschmeidiges „Merry, Christmas Baby”. Cee Los Solopartien verbinden mühelos das Heilige („Mary, Did You Know?”) mit dem Weltlichen (seine reichhaltig übertriebene, tief empfundene Version von Joni Mitchells „River”). Ein praller Bauch ist nicht das Einzige, was er mit dem Weihnachtsmann gemeinsam hat. Der Mann hat für jeden etwas zu bieten.

18. She & Him, „A She & Him Christmas” (2011)

Was wäre Weihnachten ohne ein bisschen magische Pixie-Dream-Girl-Magie? Zooey Deschanel und M. Ward streuen genug über dieses angenehm leichte Album. Wie alle Alben von She & Him zeichnet sich auch dieses durch eine schlichte, schnörkellose Eleganz aus. Nur Wards geschmeidige Gitarre, Klavier oder Ukulele und Deschanels retro-melancholischer Gesang. Mit subtiler Unterstützung des legendären Studiomusikers Jim Keltner bei einigen Stücken.

Ihre glockenklar interpretierte Version von „Christmas Day” von den Beach Boys ist wie Sonnenschein auf Neuschnee. Zooey zeigt sich in „Blue Christmas“ von ihrer Country-Seite. Und in „I’ll Be Home For Christmas“ klingt sie wie eine Andrews Sister mit einer leichten Form von saisonaler Depression, aber auf eine gute Art und Weise.

17. „Christmas on Death Row“ (1996)

Die Dominanz von Death Row in der Ära Suge Knight war auf ihrem Höhepunkt, als die Label-Posse sich für dieses Album zusammenfand. Ohne Dr. Dre, der Death Row im Jahr der Aufnahme verlassen hatte. Etwas überraschend ist, dass es wenig Gangsta-Ruff-Ruff gibt. Und dafür viel spirituelle Erbauung. Siehe „Peaceful Christmas” von Crooner Danny Boy. Dazu geradlinige, eher gediegene R&B-Versionen von Klassikern von Gruppen wie 6 Feet Deep und Guess.

Allerdings ist „I Wish” von Dogg Pound ein beschwingter Song mit einer Botschaft à la 2Pac. Und Snoop Doggs einziger Beitrag, „Santa Claus Goes Straight to the Ghetto” ist ein Song für die Ewigkeit. „Am ersten Weihnachtstag schenkte mir mein Kumpel einen Sack Sekundenkleber und sagte mir, ich solle ihn langsam rauchen.”

16. Carpenters, „Christmas Collection” (1984)

Die Carpenters verkauften 1978 eine Million Exemplare von „Christmas Portrait”. Seitdem liefern sie sich mit Anne Murrays „Christmas Album” einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in den Vororten der weißen Mittelschicht mit „Honey, a new Volvo! You shouldn’t have!”.

Die erweiterte Doppel-CD-Version von 1984 ist ein wahrer Kitsch-Blizzard mit vage beängstigender Fröhlichkeit. Es ist fast so, als wäre Weihnachten nur erfunden worden, damit Karen Carpenter darüber singen kann. Ihre milchbadige Stimme passt zu „Sleigh Ride“ und „What Are You Doing New Year’s Eve“ wie ein Rentierpullover. Richards Softrock-Produktion und die klebrigen Orchesterarrangements sind auch nicht schlecht. Eine Art aufgewärmte, versunkene 70er-Jahre-Version der 40er-Jahre-Fröhlichkeit.

15. Johnny Cash, „Christmas With Johnny Cash” (2003)

Cash nahm während seiner gesamten Karriere Weihnachtsalben auf. Im Jahr 2003, dem Jahr seines Todes, veröffentlichte Sony Legacy diese exzellente Sammlung von Songs, die zwischen 1962 und 1980 aufgenommen wurden. Er verleiht Titeln wie „O Come All Ye Faithful” und „Hark the Herald Angels Sing” zusätzliche Tiefe. Und eine raue Ehrlichkeit, die ihre erlösende Kraft noch verstärkt. Die besten Stücke sind herzzerreißende, unverblümte Liedgedichte, die Lektionen über Liebe, Gemeinschaft und Nächstenliebe vermitteln. Jeder verwöhnte kleine Scheißer in Amerika sollte „Christmas as We Knew It” hören. Ein Lied über Cashs arme Familie in ländlichen Arkansas, die dankbar war für das, was sie geben konnte. Und nicht für das, was sie bekommen konnte.

14. „A Very Special Christmas“ (1987)

Der Musikindustrie-Gigant Jimmy Iovine organisierte 1987 dieses Benefizalbum mit zahlreichen Stars für die Special Olympics. Man muss wohl nicht extra erwähnen, dass der Mann einiges zu bieten hatte. Es ist ein wahres Weihnachts-Jalta der Größen der Achtzigerjahre. U2s Version von „Christmas Baby, Please Come Home“ hat echten R&B-Swing. Bruce Springsteens Live-Version von „Merry Christmas Baby“ ist ein E Street-Highlight mit eggnog-artiger Lockerheit. Die Pretenders spielen eine bewegende Version von „Have Yourself a Merry Little Christmas“. Und John Mellencamp rockt mit „I Saw Mommy Kissing Santa Claus“. Das große Highlight ist Run-DMCs Klassiker „Christmas in Hollis”, der Clarence Carters „Back Door Santa” sampelt. Und die unnachahmliche Zeile enthält: „My name’s D.M.C. with the mic in my hand/And I’m chilling and coolin‘ just like a snowman.”

13. Frank Sinatra, „A Jolly Christmas From Frank Sinatra” (1957)

Sinatras erstes Weihnachtsalbum, das 1957, im selben Jahr wie Elvis Presleys erfolgreiches Weihnachtsalbum, veröffentlicht wurde, ist wie eine konservative Stellungnahme als Antwort auf den subtil radikalen Vorstoß des King. Es ist die Essenz des Amerikas unter Eisenhower. Abgefüllt und mit einer rot-weißen Schleife verziert. Es war das vierte Album, das Sinatra in einem sehr guten Jahr aufgenommen hat. Und er singt, als würde er das Universum mühelos auf seinem Hut balancieren. Manchmal stören die Arrangements und der Hintergrundgesang etwas. Aber wenn er die nostalgische Sehnsucht von „I’ll Be Home For Christmas“ und „Have Yourself A Merry Little Christmas“ anspricht, ist es wie Zauber von Mistelzweigen.

