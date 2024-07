Als Jimi Hendrix beim Monterey Pop seine Fender Stratocaster in Brand steckte, war dies eines der ikonischsten Bilder der Rockgeschichte. Er war ein Showman, der mit seinen Zähnen oder hinter seinem Rücken spielte. Doch hinter all der Theatralik verbirgt sich ein wahrer Meister des Instruments.

Seine Karriere mag nur acht Jahre gedauert haben, aber Musiker verbringen ein ganzes Leben damit, seine umwerfende Technik und sein Improvisationsgenie zu studieren. Hendrix sang, aber er entschied sich, seine Gitarre zur Hauptstimme zu machen. Er machte die Verwendung von Rückkopplungen populär, erfand seine eigene Mischung aus Blues und Psychedelia und beeinflusste die Entwicklung von Rock, Metal, Funk und vielem mehr.

Hendrix war nicht nur in seinem Spiel wortgewandt, sondern auch in der Art, wie er über das Spielen sprach. „Das Wah-Wah-Pedal ist großartig, weil es keine Noten hat“, sagte er 1968 dem ROLLING STONE. „Man muss es nur mit dem Vibrato anschlagen, und dann kommt das Schlagzeug durch, und das fühlt sich an wie … keine Depression, sondern diese Einsamkeit und diese Frustration und die Sehnsucht nach etwas. Als ob sich etwas ausstrecken würde.“

„Jimi Hendrix hat unsere Vorstellung davon, was Rockmusik sein kann, auf den Kopf gestellt“, sagt Tom Morello

In einer Zeit, in der die Musik noch weitgehend von der Rassentrennung geprägt war, war das Auftauchen von Hendrix – einem schwarzen Künstler, der das weiße Publikum in Ehrfurcht erstarren ließ – ein seismisches Ereignis, das kulturelle Barrieren auslöschte. Und auch Jahrzehnte nach seinem Tod wird sein Publikum immer größer. „Jimi Hendrix hat unsere Vorstellung davon, was Rockmusik sein kann, auf den Kopf gestellt“, sagt Tom Morello.

„Es ist unmöglich, sich vorzustellen, was Jimi heute tun würde; er schien ein ziemlich sprunghafter Charakter zu sein. Würde er ein Elder Statesman des Rock sein? Würde er Sir Jimi Hendrix sein? Oder würde er eine Residency auf dem Vegas Strip absolvieren? Die gute Nachricht ist, dass sein Erbe als der größte Gitarrist aller Zeiten gesichert ist.

Key Tracks: „Purple Haze“, „Voodoo Child“, „Little Wing“, „The Star-Spangled Banner“