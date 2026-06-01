Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten

Fotos: Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten Los del Río verkauften ihren Hit „Macarena“ von 1995 10 Millionen mal in Singleformat. Wer kennt den Song denn auch nicht?! „If I had to do the same again I would, my friend, Fernando.“ Das würden wir bei 10 Millionen verkauften Singles auch… Mungo Jerry verkaufte seine Single „In the Summertime“ 10 Millionen mal und schafft es damit ebenfalls knapp in unsere Top 30. Roger Whittaker verabschiedete sich mit „The Last Farewell“ und 11 Millionen verkauften Singles definitiv noch nicht aus unseren Top 30. Die Mills Brothers veröffentlichten „Paper Doll“ bereits 1943 und sind mit 11 Millionen verkauften Singles immer noch ganz mit dabei. George McCrae beeindruckte definitiv nicht nur sein „Baby“, sondern auch uns: 11 Millionen verkaufte Exemplare. Carl Douglas kämpfte sich mit ebenfalls 11 Millionen verkauften Singles ganz an die Spitze: „Kung Fu Fighting“ Chers „Believe“ schafft es mit 11 Millionen verkauften Einheiten ebenfalls in unsere Galerie. Bob Geldof und Midge Ure schrieben diesen Song in Reaktion auf die Hungersnot in Äthiopien und landeten mit der Single 11,7 Millionen Verkäufe. Bestandteil jeder Karaokeparty: „Y.M.C.A.“ von Village People, das sich 12 Millionen mal verkaufte.

Meistens ist es doch immer und immer wieder derselbe Song, der uns nicht aus dem Kopf geht. Und die meisten Ohrwürmer stehen definitiv in unseren Top 30 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Was wir Ihnen schonmal verraten können: Mit dabei sind Cher und Village People, außerdem ein japanischer Song und The Beatles – überraschend weit unten und zu finden im zweiten Teil. Auf der finalen Seite wird es dann ziemlich spannend wer von Elvis, Bing Crosby oder Celine Dion das Rennen macht!

Achtung, Ohrwurmgefahr!

Damit Sie nichts verpassen hier ein Hinweis: Die Galerie besteht aus drei Teilen, durch die Sie sich hier einfach durchklicken können.

Fotos: Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten Andrea Bocellis und Sarah Brightmans „Time to Say Goodbye“ verkaufte sich ebenfalls 12 Millionen mal. The Beatles wollen unser aller Hände schütteln, weil wir ihnen ihre Single „I Want to Hold Your Hand“ 12 Millionen mal aus den Händen rissen. Das kleine Rentier mit der roten Nase bekam einen eigenen Song, der sich 12,5 Millionen mal verkaufte und bestimmt nicht nur zur Weihnachtszeit gesummt wird. Die 80er werden mit Trios „Da Da Da“ mit 13 Millionen Singles auf ihren Höhepunkt gebracht. „Sukiyaki“ von Kyu Sakamoto ist ein japanischer Song, hat sich weltweit 13 Millionen Mal verkauft und ist damit auf Augenhöhe mit „Da Da Da“. Klaus Meine hat sich und die Scorpions mit „Wind of Change“ ganz nach oben gepfiffen und verkaufte nebenbei 14 Millionen Singles. Gloria Gaynor hat ausgesorgt mit 15 Millionen verkauften Exemplaren der Hymne „I Will Survive“. 15 Millionen verknallte Teenies investierten in den Soundtrack „Your’re the One That I Want“ von Grease, der von John Travolta und Olivia Newton-John interpretiert wurde. Einer der erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten: „(Everything I Do) I Do It For You“ von Bryan Adams verkaufte sich 15 Millionen mal. Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ läuft definitiv öfter als 16 Millionen Mal zur Weihnachtszeit im Radio.

Im zweiten Teil präsentieren wir Ihnen die Plätze 11 bis 20 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Hier gibt es einige Soundtracks zu entdecken, Weihnachten ist schon wieder ganz nah und die 80er sind wohl oder übel auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Fotos: Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten Herzzerreißend schön in „Titanic“, hach ihr wisst schon. Der Erfolg des Films erhebte die Single mit 18 Millionen Verkäufen nach ganz oben. „Yes Sir, I Can Boogie“ wurde 18 Millionen mal verkauft und unendlich oft mitgesungen. Der Song „If I Didn’t Care“ von „The Ink Spots“ befindet sich mit 19 Millionen verkauften Singles auf Platz 8 der meistverkauften Alben aller Zeiten. 20 Millionen Exemplare wurden von „We Are the World“ verkauft. Der „King of Rock and Roll“ verkaufte seine „It’s Now Or Never“ ganze 20 Millionen mal. Whitney Houstons „I Will Always Love You“ wurde groß durch den Film „The Bodyguard“, war 14 Wochen lang die Nummer 1 der Billboard Hot 100 und verkaufte sich insgesamt 20 Millionen mal. Bill Haley & His Comets brachten mit „Rock Around the Clock“ den Rock’n’Roll in 25 Millionen Wohnzimmer. Das Weihnachtslied „Silent Night“, das 1818 von Franz Xaver Gruber und Joseph Mohr in Österreich geschrieben wurde, verkaufte sich in der Version von Bing Crosby 30 Millionen mal. Elton Johns „Candle in the Wind“ und „Something About The Way You Look Tonight“ schrammten mit 33 Millionen verkauften Singles knapp am Siegertreppchen vorbei. Der Weihnachtsklassiker “White Christmas“ von Bing Crosby verkaufte sich 15 Millionen mal und ist damit die meistverkaufte Single aller Zeiten. Copyright: Universal

Im finalen Teil unserer Galerie singt sich Celine Dion allen Herzschmerz von der Brust und Baccara schwingen unaufhaltsam ihre Hüften. Elvis auch.

Aber eigentlich geht es doch nur um die eine Frage: Wer steht auf dem Siegertreppchen mit weltweit 15 Millionen verkauften Singles?

Meistens ist es doch immer und immer wieder derselbe Song, der uns nicht aus dem Kopf geht. Und die meisten Ohrwürmer stehen definitiv in unseren Top 30 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Was wir Ihnen schonmal verraten können: Mit dabei sind Cher und Village People, außerdem ein japanischer Song und The Beatles – überraschend weit unten und zu finden im zweiten Teil. Auf der finalen Seite wird es dann ziemlich spannend wer von Elvis, Bing Crosby oder Celine Dion das Rennen macht!

Achtung, Ohrwurmgefahr!

Damit Sie nichts verpassen hier ein Hinweis: Die Galerie besteht aus drei Teilen, durch die Sie sich hier einfach durchklicken können.

Weitere Highlights