Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten

Dies sind die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten. Mit Band Aid, The Beatles und … Baccara.

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Der Weihnachtsklassiker “White Christmas“ von Bing Crosby verkaufte sich 15 Millionen mal und ist damit die meistverkaufte Single aller Zeiten.

Der Weihnachtsklassiker “White Christmas“ von Bing Crosby verkaufte sich 15 Millionen mal und ist damit die meistverkaufte Single aller Zeiten. Foto: Universal. All rights reserved.

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Die 30 meistverkauften Singles aller Zeiten

Meistens ist es doch immer und immer wieder derselbe Song, der uns nicht aus dem Kopf geht. Und die meisten Ohrwürmer stehen definitiv in unseren Top 30 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Was wir Ihnen schonmal verraten können: Mit dabei sind Cher und Village People, außerdem ein japanischer Song und The Beatles  – überraschend weit unten und zu finden im zweiten Teil. Auf der finalen Seite wird es dann ziemlich spannend wer von Elvis, Bing Crosby oder Celine Dion das Rennen macht!

Achtung, Ohrwurmgefahr!

Damit Sie nichts verpassen hier ein Hinweis: Die Galerie besteht aus drei Teilen, durch die Sie sich hier einfach durchklicken können.

Im zweiten Teil präsentieren wir Ihnen die Plätze 11 bis 20 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Hier gibt es einige Soundtracks zu entdecken, Weihnachten ist schon wieder ganz nah und die 80er sind wohl oder übel auf ihrem Höhepunkt angelangt.

Im finalen Teil unserer Galerie singt sich Celine Dion allen Herzschmerz von der Brust und Baccara schwingen unaufhaltsam ihre Hüften. Elvis auch.

Aber eigentlich geht es doch nur um die eine Frage: Wer steht auf dem Siegertreppchen mit weltweit 15 Millionen verkauften Singles?

Meistens ist es doch immer und immer wieder derselbe Song, der uns nicht aus dem Kopf geht. Und die meisten Ohrwürmer stehen definitiv in unseren Top 30 der meistverkauften Singles aller Zeiten.

Was wir Ihnen schonmal verraten können: Mit dabei sind Cher und Village People, außerdem ein japanischer Song und The Beatles  – überraschend weit unten und zu finden im zweiten Teil. Auf der finalen Seite wird es dann ziemlich spannend wer von Elvis, Bing Crosby oder Celine Dion das Rennen macht!

Achtung, Ohrwurmgefahr!

Damit Sie nichts verpassen hier ein Hinweis: Die Galerie besteht aus drei Teilen, durch die Sie sich hier einfach durchklicken können.

 

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