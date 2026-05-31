Neu auf Netflix: Die Serien-Highlights im Juni 2026

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Auch im Juni werden wieder laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt. Wir haben die besten und wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen auf einen Blick für Sie zusammengefasst.

Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen

Michael Jackson: The Verdict (Doku-Miniserie)

03.06.2026

Kurz nach Erscheinen des eher unkritischen Biopics „Michael“ wirft die dreiteilige Dokuserie einen ungeschönten Blick auf einen der wohl meistdiskutierten Prozesse der Popkultur-Geschichte – die Vorwürfe und den anschließenden Gerichtsprozess gegen Michael Jackson. Fünf Monate Verhandlung wegen mutmaßlichem Kindesmissbrauch, an deren Ende ein Freispruch stand. Erzählt wird der Fall aus der Perspektive von Anwälten, Zeugen, Jury-Mitgliedern und Journalisten, die den Prozess aus nächster Nähe miterlebt haben.

Harlan Cobens Nur Für Dein Leben (Miniserie)

18.06.2026

Die achtteilige Miniserie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Krimi-Autor Harlan Coben. Im Mittelpunkt steht der verzweifelte Vater David Burroughs – gespielt von niemand geringerem als „Avatar“-Star Sam Worthington – der nach dem vermeintlichen Mord seines eigenen Sohnes lebenslang im Gefängnis sitzt. Jahre später taucht plötzlich ein Foto auf, das zeigt: Davids Sohn könnte noch am Leben sein.

Neu auf Netflix: Alle Serien im Juni 2026

01.06.2026

Lawmen – Bass Reeves (Miniserie)

Law & Order: Special Victims Unit – alle Staffeln

Shangri-La Frontier – Staffel 2

My Hero Academia – Staffel 6

03.06.2026

Michael Jackson: Das Urteil (Doku-Miniserie)

04.06.2026

The Witness (True-Crime-Miniserie)

King of Queens – Staffel 1-9

Night Shift for Cuties – Staffel 1

05.06.2026

Teach You A Lesson (Miniserie)

09.06.2026

Norwegens Rückkehr (Doku-Miniserie)

Emergency Room: Die Notaufnahme – Staffel 1-15

10.06.2026

The Rest is Football (Video-Podcast)

Outlast: The Jungle – Staffel 3

Die Geschichte meiner Familie – Staffel 2

11.06.2026

The Evil Lawyer – Staffel 1

Viral Hit – Staffel 1

Süße Magnolien – Staffel 5

12.06.2026

The Polygamist – Staffel 1

Urteilsverlust – Staffel 1

16.06.2026

Dallas Cowboys Cheerleaders – Staffel 3

18.06.2026

Harlan Cobens Nur Für Dein Leben (Miniserie)

19.06.2026

Oasis – Staffel 1

20.06.2026

Várzea: Wo Fußball geboren wird (Doku-Miniserie)

22.06.2026

Rhythm + Flow: Italien – Staffel 3

24.06.2026

The American Experiment (Doku-Miniserie)

Ein anderes selbst – Staffel 3

25.06.2026

Avatar: Der Herr der Elemente – Staffel 2 (Reboot)

Weitere Highlights