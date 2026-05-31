Neu auf Netflix: Die Serien-Highlights im Juni 2026
Auf Netflix erscheinen laufend neue Serien. Die besten Neuerscheinungen des Monats im Überblick.
Als führender Streaming-Dienst ist Netflix insbesondere für seine zahlreichen Serien bekannt. Auch im Juni werden wieder laufend neue Titel zur Mediathek hinzugefügt. Wir haben die besten und wichtigsten Netflix-Neuerscheinungen auf einen Blick für Sie zusammengefasst.
Neu auf Netflix: Unsere Empfehlungen
Michael Jackson: The Verdict (Doku-Miniserie)
03.06.2026
Kurz nach Erscheinen des eher unkritischen Biopics „Michael“ wirft die dreiteilige Dokuserie einen ungeschönten Blick auf einen der wohl meistdiskutierten Prozesse der Popkultur-Geschichte – die Vorwürfe und den anschließenden Gerichtsprozess gegen Michael Jackson. Fünf Monate Verhandlung wegen mutmaßlichem Kindesmissbrauch, an deren Ende ein Freispruch stand. Erzählt wird der Fall aus der Perspektive von Anwälten, Zeugen, Jury-Mitgliedern und Journalisten, die den Prozess aus nächster Nähe miterlebt haben.
Harlan Cobens Nur Für Dein Leben (Miniserie)
18.06.2026
Die achtteilige Miniserie ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Krimi-Autor Harlan Coben. Im Mittelpunkt steht der verzweifelte Vater David Burroughs – gespielt von niemand geringerem als „Avatar“-Star Sam Worthington – der nach dem vermeintlichen Mord seines eigenen Sohnes lebenslang im Gefängnis sitzt. Jahre später taucht plötzlich ein Foto auf, das zeigt: Davids Sohn könnte noch am Leben sein.
Neu auf Netflix: Alle Serien im Juni 2026
01.06.2026
- Lawmen – Bass Reeves (Miniserie)
- Law & Order: Special Victims Unit – alle Staffeln
- Shangri-La Frontier – Staffel 2
- My Hero Academia – Staffel 6
03.06.2026
- Michael Jackson: Das Urteil (Doku-Miniserie)
04.06.2026
- The Witness (True-Crime-Miniserie)
- King of Queens – Staffel 1-9
- Night Shift for Cuties – Staffel 1
05.06.2026
- Teach You A Lesson (Miniserie)
09.06.2026
- Norwegens Rückkehr (Doku-Miniserie)
- Emergency Room: Die Notaufnahme – Staffel 1-15
10.06.2026
- The Rest is Football (Video-Podcast)
- Outlast: The Jungle – Staffel 3
- Die Geschichte meiner Familie – Staffel 2
11.06.2026
- The Evil Lawyer – Staffel 1
- Viral Hit – Staffel 1
- Süße Magnolien – Staffel 5
12.06.2026
- The Polygamist – Staffel 1
- Urteilsverlust – Staffel 1
16.06.2026
- Dallas Cowboys Cheerleaders – Staffel 3
18.06.2026
- Harlan Cobens Nur Für Dein Leben (Miniserie)
19.06.2026
- Oasis – Staffel 1
20.06.2026
- Várzea: Wo Fußball geboren wird (Doku-Miniserie)
22.06.2026
- Rhythm + Flow: Italien – Staffel 3
24.06.2026
- The American Experiment (Doku-Miniserie)
- Ein anderes selbst – Staffel 3
25.06.2026
- Avatar: Der Herr der Elemente – Staffel 2 (Reboot)