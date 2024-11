Céline Dion trauert um Quincy Jones: „Ich bin untröstlich“

Céline Dion hat den verstorbenen Musiker und Produzenten Quincy Jones geehrt. „Ich bin untröstlich über den Tod meines Freundes“, schrieb die Sängerin. Quincy Jones war am Sonntag (3. November) im Alter von 91 Jahren verstorben.

Céline Dion: „Er hat meine Welt berührt“

Auf Instagram postete Céline Dion am Dienstag (5. November) zwei Fotos von Jones und ihr. Auf dem einen sieht man sie zusammen mit dem Pop-Titanen beim 25-jährigen Jubiläum von „We Are The World“, dem Benefiz-Projekt, das 2010 zu Gunsten der Erdbebenopfer auf Haiti verwirklicht wurde. „Ich hatte das Privileg, mit Quincy zu arbeiten, es war ein wahr gewordener Traum“, schrieb Dion.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„In unseren Sessions war seine musikalische Intuition nichts weniger als tiefgründig – er half mir, ein ‚kleines Stück vom Himmel‘ einzufangen. Quincy wusste immer genau, was jeder Song brauchte.“ Auf dem anderen Foto umarmen sich die beiden während der Arbeiten zu „I knew I Loved You“. Neben ihnen steht Co-Produzent Humberto Gatica. „Quincy hat meine Welt berührt, sowohl als geschätzter Mentor als auch als jemand, zu dem ich wegen seines tiefen Einflusses auf praktisch jede Form amerikanischer Musik aufgeschaut habe“, erinnerte sich die Sängerin.

Die Musikwelt trauert um Quincy Jones

Im Laufe der Jahre arbeitete Jones mit zahllosen Künstlern zusammen. Darunter Ray Charles und Michael Jackson, mit dem er die Erfolgsalben „Off The Wall“, „Bad“ und „Thriller“ produzierte. Letzteres ist immer noch das meistverkaufte Album aller Zeiten. 1985 leitete er die All-Star-Aufnahme des Wohltätigkeitsalbums „We Are The World“, produziert von von Jackson, Lionel Richie und dem Produzenten Michael Omartian. Ziel war es, Geld für die Hungerhilfe in Äthiopien zu sammeln.

Zu den zahlreichen Menschen, die Jones seit der Nachricht von seinem Tod Tribut gezollt haben, gehören Will Smith, Stevie Wonder, Paul McCartney, The Weeknd und viele mehr.