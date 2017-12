24 von 52

27. Nadia Reid: „Preservation“. Folkmusik, elektrifiziert und mit Rhythmusgruppe, manchmal in intimer Akustikgitarren-Ästhetik. Nadia Reid singt auf ihrem zweiten Album mit leiser, präziser Stimme Zeilen wie „There were two lit­tle words that I used/ One was ,fuck‘, the other was ,you‘.“