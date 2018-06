2017 kam es bei Rock am Ring zu einer verschärften Sicherheitslage, nachdem zwei Mitarbeiter zunächst nicht identifiziert werden konnten. Für dieses Jahr wollen die Veranstalter die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen.

Am Freitag, 01. Juni, ist es soweit: Rock am Ring geht in die nächste Runde. Alle wichtigen Informationen zu Anfahrt, Wetter, TV-Übertragung und Stream lesen Sie hier. Auch zu Sicherheitsfragen wurden erste Maßnahmen ergriffen. 2017 kam es zur Einschätzung einer Gefahrensituation, in deren Zuge die Polizei sicherheitshalber Terror-Alarm auslöste: Die Personalien von Security-Mitarbeitern konnte zunächst nicht geklärt werden. Später stellte sich der Verdacht, die Männer hätten sich als Sicherheitsleute ausgegeben und könnten möglicherweise einen Anschlag planen, als unbegründet heraus. Rock am Ring: Polizei im Einsatz Der Chef des Landeskriminalamtes (LKA), Johannes Kunz, hat nun vorgeschlagen, das vom Veranstalter eingesetzte Personal bei…