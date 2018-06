Was tun, wenn es bei Rock am Ring blitzt? Die Veranstalter sorgen vor.

Am Freitag startete Rock am Ring 2018 – und ein Unwetter verdarb vielen Campern zunächst die Laune. Nach den schlechten Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Gewittern hat der Veranstalter aber reagiert und so genannte Blitzschutzzonen eingerichtet. Auf ihrer Homepage beschreiben sie, was bei Blitz und Donner zu tun ist, damit alle sicher bleiben. Wir zitieren komplett von der Seite, damit alle Ratschläge unmissverständlich beachtet werden können: UNWETTER & BLITZSCHUTZ Bei Rock am Ring 2018 werden im Festivalgelände und in den Campingbereichen Blitzschutzzonen eingerichtet, in denen der Aufenthalt bei Gewittern im Freien so sicher ist wie in einer geschlossenen Ortschaft. Eine…