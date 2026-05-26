Die besten Momente von Bad Bunnys Welttournee

Bad Bunny hat in den vergangenen Jahren einen historischen Lauf hingelegt. Mit der Veröffentlichung seines genreübergreifenden Opus „Debí Tirar Más Fotos“ im Jahr 2025 gewann der Latin-Superstar bei den Grammys 2026 und den Latin Grammys erstmals den Preis für das Album des Jahres und wurde damit zum ersten Künstler, der Ersteren mit einem spanischsprachigen Album gewann. Außerdem lieferte er beim Super Bowl einen historischen Auftritt mit einem elektrisierenden, verbindenden Set. Bad Bunny tat all das, während er sein stolz puerto-ricanisches Projekt feierte – doch er ist noch nicht fertig, und die Party ist es auch nicht.

Bad Bunnys historischer Lauf

Im Dezember 2025 startete Bad Bunny die „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee in der Dominikanischen Republik. Benito reiste durch Lateinamerika, machte Station in Orten wie Mexiko-Stadt und Brasilien, und nun erreicht die Tour weitere Kontinente; mit Spektakeln und Special Guests ist sie schon jetzt eine für die Geschichtsbücher. Hier sind die bisher größten Momente der „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee.

Wiedersehen mit Bryant Myers

Während seiner zweiten Nacht nahm Benito Barcelona mit zurück ins Jahr 2016, als er den puerto-ricanischen Musiker Bryant Myers auf die Bühne holte. Die beiden hatten seit 2024 nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden, doch es wirkte, als sei keine Zeit vergangen, als sie ihre Trap-Klassiker „Triste“ und „Pa Ti“ sangen. Die Boricuas nutzten die Gelegenheit außerdem, um ihre Zusammenarbeit von 2023, „Seda“, aufzuführen. —M.G.

Bad Gyal hat ihren Moment in Barcelona

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Für seine erste Nacht in Barcelona holte Bad Bunny die spanische Sängerin Bad Gyal auf die Bühne, um ihren Hit „Da Me“ von 2025 zu performen. Sie fegte in einem farbenfrohen Blumenkleid durch den elektrisierenden Track und umarmte Bad Bunny danach. „Gracias Barcelona, gracias Bad Bunny!“, sagte Bad Gyal. Die spanische Sängerin blieb auf der Bühne und tanzte neben Benito, während er „Yo Perreo Sola“ anstimmte. —M.G.

Bad Bunny kehrt groß nach Europa zurück

Am Freitagabend eröffnete Bad Bunny den Europa-Abschnitt der „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee mit einer ausverkauften Show in Barcelona, Spanien. Es war ein doppelt bedeutender Abend, denn er markierte den ersten Konzertauftritt des puerto-ricanischen Stars in Europa seit der „X 100pre“-Tour 2019. Benito würdigte den Anlass mit drei überraschenden Ergänzungen der Setlist des Abends, darunter „La Santa“, „Yonaguni“ und „Moscow Mule“. Nach Stopps in Deutschland, Frankreich, Italien und weiteren Ländern wird Bad Bunny diesen Tourabschnitt im Juli abschließen – mit reichlich Zeit für weitere Setlist-Wechsel. —M.G.

Bad Bunny erweist Willie Colón die Ehre

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Salsa-Legende Willie Colón starb am Samstagmorgen im Alter von 75 Jahren. An diesem Abend erwies Bad Bunny Colón während seines Auftritts in São Paulo, Brasilien, die Ehre. „Diese Musik ist etwas sehr Besonderes. Sie ist der Einfluss von uns allen, die wir in der Karibik mit Salsa aufgewachsen sind. Heute ist eine der großen Legenden, die zu diesem wunderschönen Genre beigetragen haben, von uns gegangen“, sagte Benito, bevor er in seinen Song „NUEVAYoL“ einstieg, der den Salsa-Sänger namentlich erwähnt. „Von mir und Los Sobrinos wünschen wir, dass Willie Colón in Frieden ruht“, sagte er mit Bezug auf seine eigene Liveband. „Viel Kraft für seine Familie.“

Bad Bunny gibt sein Australien-Debüt

Bad Bunny spielte seine allererste Show in Australien im ENGIE Stadium in Sydney – und schrieb Geschichte. Auch wenn er keine Special Guests auf die Bühne holte, wie es bei dem Star inzwischen üblich geworden ist, war die Show dennoch ein Spektakel. An zwei ausverkauften Abenden brachte Benito fast 90.000 Besucher zusammen. Live Nation Australia bestätigte in einem Instagram-Post, dass der Andrang des Superstars „die höchste Besucherzahl bei einem Konzert überhaupt im ENGIE Stadium“ markierte. —M.G.

RaiNao gibt ihr Welttournee-Debüt

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RaiNao überraschte das Publikum in São Paulo, Brasilien, als sie zu Bad Bunny auf die Bühne kam, um ihre gemeinsame Kollaboration „Perfumito Nuevo“ zu singen. Der schillernde Auftritt der puerto-ricanischen Sängerin markierte ihr Debüt auf der DTMF-Welttournee. Zuvor hatte RaiNao Benito während seiner „No Me Quiero Ir de Aquí“-Residency begleitet und sinnliche Tanzbewegungen passend zu den suggestiven Lyrics des Songs geboten. Diesmal stellten Fans jedoch fest, dass sowohl Bad Bunny als auch RaiNao die flirtende Energie zurücknahmen. —M.G.

Bad Bunny kehrt mit Cazzu auf die Bühne zurück

Bad Bunnys „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee hat sich praktisch in ihre eigene „Eras Tour“ verwandelt. Er schickte Argentinien zurück in seine frühen Latin-Trap-Tage, als Cazzu ihr Heimatpublikum überraschte. Nachdem Duki und Khea bereits zu Bad Bunny gestoßen waren, um den „Loca“-Remix von 2017 zu singen, erschien die argentinische Sängerin in einem auffälligen neongrünen Kleid auf der Bühne, um ihre Strophe zu singen – und das Publikum im Estadio Monumental verlor den Verstand. Der Rückblick-Track war doppelt nostalgisch, angesichts der kurzen Romanze, die Bad Bunny und Cazzu einst verband. —M.G.

Eladio Carrión fegt durch seine Benito-Koops

Bei seiner letzten Argentinien-Show lieferte Bad Bunny mit dem Auftritt seines häufigen Kollaborateurs Eladio Carrión eine Boricua-Übernahme. Das Duo arbeitete sich durch seine explosiven Latin-Trap-Stücke, darunter „Thunder y Lightning“ und „Coco Chanel“ von 2023 sowie „Kemba Walker“ von 2019. Es ist nicht das erste Mal, dass Carrión zu Benito auf die Bühne kam; der puerto-ricanische Star trat im vergangenen Sommer bei der „No Me Quiero Ir de Aquí“-Residency auf. —M.G.

Karol G und Bad Bunny wiedervereint in Medellín

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Bad Bunny ging ganz zurück ins Jahr 2017, als er niemand Geringeren als Karol G einlud, um in seiner letzten Nacht in Kolumbien ihre Rückblick-Kollaboration „Ahora Me Llama“ zu singen. Die beiden Superstars hatten seit Jahren nicht mehr gemeinsam auf der Bühne gestanden, während sie die Latin-Musikwelt weiter dominierten, was den Auftritt umso besonderer machte. Nachdem das Duo durch den nostalgischen Track gefegt war, teilte Benito seine Bewunderung für Karol mit und nannte sie „eine Repräsentantin unserer Kultur und unserer Musik“ und „eine Quelle des Stolzes für Kolumbien“. Danach umarmten sich die beiden, bevor Karol in energiegeladene Versionen ihrer „Tropicoqueta“-Stücke „Latina Foreva“ und „Si Antes Te Hubiera Conocido“ ausbrach. —M.G.

Arcángel übernimmt den „DTMF“-Tourstopp in Medellín

Die zweite Nacht des kolumbianischen Stopps der „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee bot eine komplette Übernahme durch Arcángel. Der puerto-ricanische Titan stieß zu Bad Bunny, um durch ihre Kollaboration „Me Acostumbré“ von 2017 zu brettern – und arbeitete sich durch elf weitere Tracks, darunter eine Mischung aus weiteren gemeinsamen Hits wie „La Jumpa“ und „Tú No Vive Así“. Arcángel war zuvor bei Bad Bunnys „No Me Quiero Ir de Aquí“-Residency in ihrem Archipel auf die Bühne gekommen, doch die beiden gingen aufs Ganze, als sie ihren Boricua-Stolz nach Medellín brachten. —M.G.

Bad Bunny holt Li Saumet von Bomba Estéreo für „Ojitos Lindos“

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Bad Bunny fuhr in Kolumbien groß auf und startete, indem er Li Saumet, die Leadsängerin von Bomba Estéreo, einlud, ihre „Un Verano Sin Ti“-Koop „Ojitos Lindos“ zu singen. Der tropisch angehauchte Track ist ein fester Bestandteil von Benitos Setlist, doch er hatte ihn seit Jahren nicht mehr mit der aus Bogotá stammenden Band aufgeführt. Diese erste Nacht in Medellín war besonders, denn sie markierte das erste Mal, dass Bad Bunny und Bomba Estéreo den Song live in Kolumbien spielten. Saumet dankte Bad Bunny am nächsten Tag in einem Instagram-Post „dafür, dass du deine Kunst und den Stolz auf deine Wurzeln mit der Welt teilst, dafür, dass du mich zu einem Teil dieser magischen Nacht gemacht hast, in der Liebe, Einheit und Tanz gefeiert wurden“. —M.G.

Bad Bunny holt Ñengo Flow für einen „YHLQMDLG“-Deep-Cut

Bad Bunny machte seine zweite Nacht in Peru besonders, als er die puerto-ricanische Legende Ñengo Flow auf die Bühne holte. Der Rapper war zuvor schon während Benitos Residency im El Choli zu Bad Bunny auf die Bühne gekommen, um den Hit „Safaera“ zu singen. Doch diesmal packten die beiden neben der Partyhymne auch „Que Malo“ aus, einen Deep-Cut aus Bad Bunnys Meisterwerk „YHLQMDLG“ von 2020. „Wo sind die, die tun, worauf sie Lust haben?“, fragte Bad Bunny das Publikum auf Spanisch, bevor er in eine ausgelassene Version des Tracks eintauchte. Ñengo Flow beendete seinen Auftritt mit seinem Track „Cuando Me Dirá“ von 2012.

Jowell & Randy geben ihr „DTMF“-Welttournee-Debüt

Jowell & Randy stießen in Santiago, Chile, zu Bad Bunny, um ihren gewaltigen Hit „Safaera“ zu singen, und markierten damit das dritte Mal, dass sie im vergangenen Jahr mit ihm spielten. Die Boricuas kamen auch an zwei verschiedenen Abenden der „No Me Quiero Ir De Aqui“-Residency in Puerto Rico heraus, um DTMF zu feiern, doch jedes Mal bringen sie die ansteckende, randalierende Energie mit, die der Song verlangt. —M.G.

Becky G singt mit Bad Bunny den Hit „Mayores“

Im Jahr 2017 holte Becky G den damals aufstrebenden Star Bad Bunny für ihre Single „Mayores“ dazu, die ein Hit wurde. Santiago, Chile, bekam eine besondere Performance von „Mayores“, als die mexikanische Sängerin am vergangenen Wochenende zu Benito auf die Bühne kam. Becky zeigte ihren Chicana-Stolz deutlich und trug ein Crop-Top in den Farben der mexikanischen Flagge. „Benito, ich liebe dich. Ich bin super stolz auf dich. Was für eine Ehre, Gast auf dieser unglaublichen Tour zu sein, die Geschichte schreibt“, sagte Becky G zu Bad Bunny, bevor sie in eine Solo-Performance ihres Tracks „Mamii“ von 2022 überging. —M.G.

Bad Bunny erweist Víctor Jara die Ehre

Für die erste Show seiner dreitägigen Auftrittsreihe in Santiago, Chile, erwies Bad Bunny dem berühmten Folksänger des Landes, Víctor Jara, die Ehre. Der Moment kam zu Beginn der Show, als eines der Begleitmitglieder aus Bad Bunnys Band eine wunderschöne Instrumentalversion von Jaras Song „El Derecho de Vivir en Paz“ von 1971 auf einer Mandoline spielte. Sobald die zarten Akkorde im Estadio Nacional erklangen, jubelte das volle Stadion und rief die kraftvollen Lyrics des Songs mit. —M.G.

J Balvin und Bad Bunny beenden ihren jahrelangen Streit

Bad Bunny beendete seine achtnächtige Reihe in Mexiko-Stadt mit einem Knall, als er niemand Geringeren als J Balvin auf die Bühne holte und damit eine lange Fehde beendete, die nach dem gemeinsamen Album „Oasis“ ausgebrochen war. Der kolumbianische Hitmacher betrat die Bühne, um „La Canción“ zu singen, woraufhin das Publikum in ein kollektives Brüllen ausbrach. Die Lautstärke stieg weiter, als die beiden Stars sich umarmten und die vergangenen Spannungen ansprachen. „Ich möchte dir sagen, dass ich dich bewundere, dass ich dich und deine Familie liebe … Die Vergangenheit ist die Vergangenheit, aber wir sind Männer, die gereift sind. Wir vergeben einander immer“, sagte Balvin. „Wenn ich etwas falsch gemacht habe, entschuldige ich mich. Ich habe mich vor langer Zeit entschuldigt – die Leute wissen es nicht, aber wir hatten vor mehreren Wochen ein Gespräch“, antwortete Bad Bunny. „Aber wir warteten auf den perfekten Moment, um die Bühne zu teilen, und es ist gut, dass es hier in Mexiko war.“ —M.G.

Julieta Venegas verzaubert Mexiko-Stadt

Julieta Venegas gilt seit Langem als Patin verträumter Indie-Klänge in der Latin-Musik, und Bad Bunny bestätigte, dass er ein Fan war, als er an ihrer Seite auf dem von Tainy gestalteten Track „Lo Siento BB:/“ sang. Der Song war eine melancholische Verbeugung vor den frühen Nullerjahren, die uns noch mehr davon wollen ließ, also waren die Fans in Mexiko-Stadt vollkommen begeistert, als es zu einer Mini-Wiedervereinigung kam und Bad Bunny sie während seiner achtnächtgen Reihe auftreten ließ. Die ätherische Sängerin erschien hinter einem Klavier, spielte himmlische Akkorde und zeigte die sanfte Stimme, für die sie bekannt ist. —J.L.

La Casita als VIP-Ort

La Casita ist nicht nur Teil des Bühnenbilds bei Bad-Bunny-Konzerten; sie ist der offizielle V.I.P.-Bereich. Das kleine Haus ist so gestaltet, dass es wie ein klassisches puerto-ricanisches Haus aussieht, inklusive Veranda im Freien, und war während der Puerto-Rico-Residency des Stars der Ort, an dem man gesehen werden wollte; während seiner Tour ist es ein fester Bestandteil geblieben. Zu den bisherigen Gästen gehörten der mexikanische Schauspieler Diego Boneta, die mexikanische Schauspielerin Yalitza Aparicio und die mexikanisch-amerikanische Band Fuerza Regida. —J.L.

Grupo Frontera beglückt Mexiko-Stadt mit „Un x100to“

Fans hatten geduldig darauf gewartet, dass Bad Bunny die regionale mexikanische Band Grupo Frontera wieder auf die Bühne bittet, um ihre wunderbare Cumbia-Reggaeton-Fusion „Un x100to“ zu singen. Sie hatten den Song bisher nur live bei Coachella 2023 aufgeführt. Sobald die ersten Gitarrenschläge ertönten, verlor das Publikum im Estadio GNP Seguros in Mexiko-Stadt völlig die Fassung und schrie jedes Wort der Herzschmerz-Hymne aus voller Kehle mit. Es war ein aufregender Abend, den selbst Grupo Frontera kaum glauben konnte. „Danke für die Einladung und an die razita, die es mit uns erlebt hat!“, schrieb die Band am nächsten Tag in einem Instagram-Post und grüßte damit die mexikanischen Menschen im Publikum. —M.G.

Bad Bunny greift „Caro“ als Überraschungssong in Costa Rica wieder auf

2018 war Bad Bunny ein aufsteigender Star, der die Welt mit seinem unkonventionellen Sound und seiner unerwarteten Modeästhetik verblüffte. Er hatte gerade sein Debütalbum „X100Pre“ veröffentlicht, und die vierte Single war „Caro“, ein Flex über ein Leben im Luxus. Das Video sorgte für Aufsehen: Ein kleines Mädchen spielte die Rolle von Bad Bunny und ging durch ihren Tag, ein Hinweis auf einige der Gender-Umkehrungen, die er später in Videos wie „Yo Perreo Sola“ aufgreifen würde. Der Song ist ein Fanliebling, und das Publikum war begeistert, als Benito diese frühen Glanztage wieder aufleben ließ, indem er ihn in Costa Rica als Überraschungssong spielte. —Julyssa Lopez

Feid und der Perreo-Moment

Bad Bunny wusste, dass er seine Rückkehr nach Mexiko-Stadt und den Beginn einer achtnächtigen Reihe im GNP Seguros Stadium besonders machen musste. In der zweiten Nacht tat er genau das mit einem höllisch starken Special Guest: Feid. Der Auftritt des kolumbianischen Stars wurde mit einem Teleprompter und einer Aufnahme angekündigt, die das einmalige Ereignis markierte: „Der nächste Song ist exklusiv … er wird in keiner anderen Stadt und bei keiner anderen Vorstellung wiederholt“, las eine Stimme auf Spanisch vor. Sofort verwandelte sich das Konzert in eine komplette Perreo-Party, inklusive Stroboskoplichtern in Feids charakteristischem Limettengrün, während die beiden in ihre Kollaboration „Perro Negro“ von 2023 und einige von Feids Hits eintauchten, „Classy 101“ und „Chorrito Pa Las Animas“. —M.G.

Jhayco in Costa Rica

Bad Bunnys Hit mit Jhayco, „Dakiti“, war sowohl bei der „No Me Quiero Ir de Aquí“-Residency in Puerto Rico als auch bei der „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee ein fester Bestandteil der Setlist. Umso besonderer war es, als Jhayco in Costa Rica zu Benito auf die Bühne kam, um diesen Track zusammen mit „No Me Conoce“, „Tarot“ und „Como Se Siente“ zu performen. Es ist das zweite Mal, dass die beiden in diesem Jahr gemeinsam die Bühne rockten. Während Benitos Residency versetzte Jhayco seine puerto-ricanischen Landsleute in Raserei, als er in der zweiten Nacht der historischen Reihe herauskam. —M.G.

Romeo Santos zum Tourauftakt

Bad Bunny eröffnete die „Debí Tirar Más Fotos“-Welttournee, indem er die reichen Musiktraditionen der Dominikanischen Republik ehrte. Während der zweiten Nacht in Santo Domingo lud der Star seinen Kollaborateur Romeo Santos ein, der aus dem Land stammt, um eine Bachata-Version von „Bokete“ aufzuführen. Während seiner „No Me Quiero Ir de Aquí“-Residency spielte Bad Bunny den Song solo und lehnte sich in dessen Lo-Fi-Stimmung hinein. Doch der Auftritt in der D.R. verwandelte den traurigen Song in einen tanzbaren Moment. Bad Bunny änderte sogar die Spoken-Word-Bridge. „Romeo, ich habe mich 515-mal verliebt, und mit diesem Teufel waren es 516. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll“, sagte er auf Spanisch. Romeo Santos schlug vor, sich eine dominikanische Frau zu suchen: „Das nächste Mal, wenn du dich verliebst, sollte es in eine cibaeña sein“, sagte er. —Maya Georgi