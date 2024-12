Die besten Songwriter aller Zeiten (10): Stevie Wonder

„Es gibt so viel, das nur durch Musik ausgedrückt werden kann“, sagte Stevie Wonder einmal. Und beweist seit einem halben Jahrhundert, wie recht er mit dieser Einschätzung hat.

Ob er sich nun als gesellschaftlicher Kommentator versuchte („Higher Ground“, „Living For The City“). Seinen überschwänglichen Gefühlen freien Lauf ließ („You Are The Sunshine Of My Life“, „I Just Called To Say I Love You“). Oder seine positive Natur für einen Moment vergaß und harsche Kritik übte („You Haven’t Done Nothin‘“). Wonder war immer willens, die Gesamtheit aller menschlichen Erfahrungen im Auge zu behalten. Musik, nicht zuletzt auch das Songschreiben, war seine zweite Natur.

Mit Alben wie „Talking Book“ (1972) und „Innervisions“ (1973) machte er das Studio zum Canvas seiner inneren Expeditionen

Bereits in den Sechzigern – damals noch Motowns Wunderkind – schrieb er sein eigenes Material. Wonder lieferte 1966 mit „Uptight (It’s Alright)“ sogar einen ausgewachsenen Hit. Mit Alben wie „Talking Book“ (1972) und „Innervisions“ (1973) machte er das Studio zum Canvas seiner inneren Expeditionen. Er dokumentierte den Willen, die musikalischen Formeln von Motowns Hitfabrik endgültig abzuschütteln.

„Ich greife auf Erfahrungen zurück, die schmerzhaft sein können oder erhebend“

„Und ich arbeite wie ein Maler“, sagte er einmal. „Greife auf Erfahrungen zurück, die schmerzhaft sein können oder erhebend. Wobei am Anfang eigentlich immer ein Gefühl unendlicher Dankbarkeit steht. So was wie ,Nur durch Gottes Gnade bin ich überhaupt hier.‘ Die meisten Songschreiber werden nun mal von ihrer inneren Stimme geleitet.“ Seine in Song gegossene Gefühle bewiesen jedenfalls so viel zeitlose Substanz, dass sie von Gott und der Welt, von Frank Sinatra bis zu den Backstreet Boys gecovert wurden.