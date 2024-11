Die besten Songwriter aller Zeiten (13) Hank Williams

Selbst 65 Jahre nach seinem Tod – am 1. Januar 1953 im Alter von 29 Jahren – gilt Hank Williams nicht nur als wichtigster Countrymusiker aller Zeiten, sondern auch als Pate und Impulsgeber des Rock’n’Roll.

„In meinen Augen“, so Bob Dylan, „gibt es keinen Songschreiber, der Hank Williams das Wasser reichen kann.“ Zwischen 1947 und 1952 beförderte er 31 Songs in die Top 10 der US-Country-Charts; fünf weitere schafften den Sprung im Jahr seines vorzeitigen Todes.

Sein Spektrum reichte dabei vom gut gelaunten Party-Kracher („Hey Good Lookin‘“ oder „Settin‘ The Woods On Fire“) zum Lamento über das Ende einer Beziehung („I’m So Lonesome I Could Cry“), von der religiösen Erleuchtung in „I Saw The Light“ zur existenziellen Ausweglosigkeit in „Lost Highway“ oder „I’ll Never Get Out Of This World Alive“ – seiner letzten zu Lebzeiten veröffentlichten Single.

„I Saw The Light“:

Doch unabhängig davon, wie seine Gemütslage gerade aussah, schrieb Williams mit einer ökonomischen Präzision, von der andere Songschreiber nur träumten. „Wenn sich ein Song nicht in 20 Minuten schreiben lässt, sollte man ihn gar nicht erst schreiben“, sagt er einmal – und lieferte damit auch gleich das Argument, warum die lakonische Wortgewalt seiner Songs von nachfolgenden Generationen so verehrt wurde.

„Man singt Songs wie ,Lonesome Whistle‘ oder ,Your Cheatin‘ Heart‘ einfach gerne, weil sie ganz ohne Bullshit auskommen“, befand Beck. „Die Worte, die Melodien, die Gefühle – alles ist an seinem richtigen Platz. Man braucht diese Ökonomie, wenn man einen Gedankengang oder ein Gefühl in einem Song transportieren will – und niemand konnte das besser als Hank Williams.“