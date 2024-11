Exklusiv: Stevie Wonder zollt Quincy Jones einen Abschiedsbrief

Man kann den Einfluss von Quincy Jones, der am Sonntag starb, in praktisch jedem Musikgenre hören. In der Musik von Stevie Wonder – der mit Jones‘ eigenen Platten und seiner Arbeit mit Ray Charles, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald und anderen aufwuchs – lebt Jones‘ Einfluss am stärksten in der Art und Weise, wie Wonder seine Musik arrangiert, und in der Verve seines Gesangs weiter.

Jones und Wonder arbeiteten mehrmals zusammen. Unter anderem bei Produktionen für Donna Summer, Michael Jackson und USA for Africa. Aber Wonder staunt immer noch über die Zeiten, in denen Jones seine Songs aufnahm. Darunter „You’ve Got It Bad, Girl“, ein Wonder-Song, den Jones 1973 aufnahm. „Ihn ‚You’ve Got It Bad‘ singen zu hören, ist umwerfend. Denn ich hätte nie gedacht, dass Quincy Jones meinen Song singen würde“, erzählt Wonder dem ROLLING STONE

„Je mehr ich darüber spreche, desto emotionaler werde ich. Ich denke: ‚Wow, ich bin dem Allerhöchsten, dem Gott, dem ich diene, so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, diesen großartigen Mann kennenzulernen und sein Herz zu verstehen.‘

Hier erinnert sich Wonder an Jones mit seinen eigenen Worten.

„Quincy zu verlieren, ist mehr als herzzerreißend“

Ich habe Quincy im Apollo Theater kennengelernt, als ich 14 war. Hörte: „Oh, Quincy Jones ist hier.“ Also rannte ich die Treppe hinunter und traf ihn. Kannte ihn von seiner Musik. Von der Arbeit, die er mit Frank Sinatra und Ella Fitzgerald gemacht hatte, und so weiter und so fort. Ich hatte viele Fragen. „Liest Ray Charles Noten in Blindenschrift? Macht Ray Charles dies und das?“ Ich war so neugierig.

Quincy zu verlieren, ist mehr als herzzerreißend. Da wir großartige Menschen in verschiedenen Musikgenres verlieren, weiß ich, dass das Orchester in dieser wunderbaren Welt jenseits von hier – Musiker, Sänger, Tänzer, Schauspieler, Schauspielerinnen, Produzenten, all die Menschen, die wir auf dieser Reise kennengelernt haben – etwas Unglaubliches ist, weit mehr, als wir uns vorstellen können.

Es ist einfach wunderbar, das zu haben, was wir haben, um junge Menschen zu motivieren, die Größe der Musik und das, was sie bewirken kann, zu verstehen. Ich bin nur enttäuscht, dass er nicht länger hier war.

Die ganze Idee von „Leave your egos at the door“

Quincy verbreitete seine Botschaft von Musik und Liebe, solange er bei uns war. Offensichtlich war er derjenige, der „We Are the World“ wirklich orchestriert hat, indem er alles zusammenführte, Menschen zusammenbrachte und die ganze Idee von „Leave your egos at the door“ (Lasst eure Egos draußen) aufbrachte. Das war eine großartige Sache.

„We are the World“:

Er hat jedes einzelne Genre berührt. Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, wie und wo er herkam und dass er sich trotz allem weiterentwickeln konnte. Wenn ich mir jeden Tag das Leben anschaue und darüber nachdenke, wie ignorant und verantwortungslos Menschen sein können, die es nicht verstehen, bin ich motiviert, weiterhin über das Leben zu sprechen, darüber zu singen und darüber zu schreiben, denn genau das hat Quincy getan. Er verstand sich mit Menschen, die diese großartigen Talente hatten, und er konnte das Beste aus ihnen herausholen.

Am Abend vor dem Wahltag verlieren wir Quincy Jones. Für mich ist das eine Botschaft, die besagt: „Leute, wacht auf. Reißt euch zusammen. Ich war hier, um eine Botschaft zu verbreiten, eine Motivation.“

Quincy gründete auf Liebe. Seine Stiftung war das Geschenk, das er erhalten hatte. Seine Stiftung war die Beziehung, die er zu Ray Charles hatte, und zu allen, mit denen er zusammenarbeitete. Es gibt so viele Stimmen, die er uns nähergebracht hat. Man hört es bei Minnie Riperton und der Art und Weise, wie er verschiedene Menschen zusammenbrachte. Meine erste Frau, Syreeta, singt in einigen der Songs, die er mit den Brothers Johnson gemacht hat; man kann sie im Hintergrund hören. Im Lied „Everything Must Change“ hört man so viele großartige Stimmen. Und Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald, einfach so viele großartige Menschen, mit denen er Musik gemacht hat. Seine Kinder waren an dem unglaublichen Werk beteiligt, das er uns hinterlassen hat.

„Ich war wie ein Maler mit verschiedenen Farben“

Ich denke, ob man nun mit neuer Technologie arbeitet oder Politiker oder Lehrer ist, wenn man sich die Lektionen, wie wir Musik zusammenstellen, zu eigen macht – vor allem, wie Quincy sie zusammengestellt hat – dann kann man sagen: „Das will ich auch versuchen.“

Als ich anfing, mit [den Produzenten] Bob Margouleff und Malcolm Cecil zusammenzuarbeiten, konnte ich mit dem Moog-Synthesizer und dem Arp Musik arrangieren. Ich war neugierig: „Wie kann ich mehr davon machen und wie funktioniert das?“ Ich war wie ein Maler mit verschiedenen Farben, um die unterschiedliche Musik zu schaffen, die ich gemacht habe. Und das liegt daran, was ich von Quincy gehört habe, an den Dingen, die er mit Count Basie oder den verschiedenen Orchestern gemacht hat, mit denen er zusammengearbeitet hat. Das waren meine Motivationen.

Das Wichtigste, was Quincy mich gelehrt hat, war: „Hör nicht auf, bis du weißt, dass du es so hinbekommst, wie du es willst, bis es sich richtig anfühlt, bis es sich für dich gut anfühlt.“ Er sagte: „Gib dich nicht damit zufrieden, dass dein Gesang nur okay ist; achte darauf, dass du alles gibst, was du hast. Hab keine Angst davor, etwas zu lernen, was du noch nicht weißt.“ Er motivierte uns also auch dazu, das Beste zu geben und zu bekommen – nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Kunst. Wenn man sich seine Musik anhört, kann man auf all das zurückblicken.

„Ich hatte nie das Gefühl, dass die Menschen in Äthiopien Swahili sprechen“

Es war großartig, mit ihm an seiner Musik zu arbeiten und mit ihm und Donna Summer aufzunehmen, aber „We Are the World“ muss ganz oben auf der Liste der Dinge stehen, an denen wir gemeinsam gearbeitet haben. Das Beste war, uns alle als Künstler und Musiker zusammenkommen und dieses Lied singen zu sehen, das den Menschen in Äthiopien helfen würde. Und ich möchte nur eines klarstellen, was „We Are the World“ betrifft, weil die Leute das immer wieder falsch verstehen: Ich hatte nie das Gefühl, dass die Menschen in Äthiopien Swahili sprechen. Ich wusste, dass sie Amharisch sprachen.

Als ich „Just Good Friends“ mit Michael Jackson und Quincy aufnahm, hatte ich das Lied gehört und die Idee des Liedes war lustig. Es war einfach ein wunderbarer Moment. Wenn man im Rhythmus der Musik ist, versucht man, sein Bestes zu geben. Das Gute daran ist, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt, aber man arbeitet definitiv daran. Das war cool.

„Just Good Friends“:

Jahre später gab es eine Platte, auf der er mich, Ray Charles und Bono zusammen „Let the Good Times Roll“ singen ließ. Das hat Spaß gemacht. Wir drei waren nicht zusammen, sie haben ihre Parts getrennt aufgenommen. Aber Quincy hat es so zusammengesetzt, als wären wir zur gleichen Zeit dort gewesen. Und das ist irgendwie das Geniale daran. Oft ist es nicht anders, als wenn man einen Film dreht. Man muss es so aussehen lassen, als wäre es genau dort und dann passiert. Und er war in der Lage, das zu tun, die Stücke zusammenzufügen und einen großartigen Moment zu schaffen.

In seinem Leben, mit 91 Jahren, hat Quincy die Nadel nach vorne bewegt

Die Tatsache, dass er uns mit so großartiger Musik und so großartigen Produktionen und so vielen Dingen, die Menschen aller Ethnien schätzen können, zurückgelassen hat … man kann sich all diese großartigen Dinge anhören, die er geschaffen hat, und sagen: „Wow.“ In seinem Leben, mit 91 Jahren, hat er die Nadel nach vorne bewegt.

In den letzten Jahren wollte ich mit ihm ein Mundharmonika-Jazz-Projekt machen. Ich wollte die alten und neuen Standards spielen. Dazu sind wir nicht gekommen, aber das heißt nicht, dass ich es nicht tun werde. Allein um das zu würdigen, worüber wir gesprochen haben, werde ich mit verschiedenen Leuten, die ich für großartig halte, zusammenarbeiten und so etwas machen.

Quincy sollte als eines der größten Geschenke Gottes an die Welt in Erinnerung bleiben. Er sollte als ein Star in Erinnerung bleiben, für den wir so lange brennen werden, wie wir als Menschen existieren, indem wir seine Botschaften und seine Musik weitertragen. Wenn ich meine letzten Worte an Quincy vor seinem Tod hätte wählen können, hätte ich mir etwas von Duke Ellington ausgeliehen: „Quincy, ich liebe dich wie verrückt.“