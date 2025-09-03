Die dünne Linie zwischen Liebe und Hass: Lindsey Buckingham und Stevie Nicks

Es begann mit „California Dreamin’“ – und wie im Song gab es eine Kirche. Nur war sie in der Bay Area, nicht in New York, und niemand kniete nieder und tat so, als würde er beten. Stattdessen traf sich dort eine Gruppe Teenager zu einem Jugendgruppentreff, bei dem sie mittwochabends Musik machten. Ein dunkelhaariger, blauäugiger Schüler aus der nahegelegenen Menlo-Atherton High School setzte sich ans Klavier und spielte die Gegenkultur-Hymne der Mamas and the Papas von 1965. Als sich eine blonde Oberstufenschülerin für die Harmonien dazugesellte – sie wurde zu seiner Michelle Phillips, er zu ihrem John Phillips – sahen sie sich in die Augen. „Ich fand ihn entzückend“, würde sie später sagen.

Die Anfänge und der Aufstieg

Stevie Nicks und Lindsey Buckingham sahen einander erst zwei Jahre später wieder, als sie seiner Band Fritz beitrat. Einige Jahre später verließen sie die Band, um das Duo Buckingham Nicks zu gründen, begannen, sich zu verabreden, und erhielten eine Einladung, Fleetwood Mac beizutreten, wo sie zu Rockstars wurden, die nie wieder auf ein Preisschild schauen mussten. Und obwohl ihre Beziehung nicht hielt, brachte sie einige der größten Rocksongs hervor, die je über Herzschmerz und Schmerz geschrieben wurden – Klassiker, die Generation um Generation lieb und teuer sind.

Jetzt, 60 Jahre nach dieser ersten Begegnung, ist die eingefrorene Liebe aufgetaut. Buckingham und Nicks legen ihr hoch unterschätztes, selbstbetiteltes Album von 1973 neu auf, das seit Jahrzehnten vergriffen war. Zu Ehren der Veröffentlichung am 19. September blicken wir auf einige der besten Zitate der Jahre von Rocks legendärstem Ex-Paar zurück – das Gute, das Schlechte, die blau-grünen Farben, die aufblitzen. We will never break the chain.

1977 — Stevie über die Trennung: „Versuch mal, mit deiner Sekretärin zu arbeiten“

Buckingham und Nicks stießen im Dezember 1974 zu Fleetwood Mac. Die neue Besetzung gab kurz darauf ein kurzes Interview mit dem ROLLING STONE, in dem sie den Ausstieg des Gitarristen Bob Welch erläuterte, und sprach erneut mit uns, nachdem sie 1975 das selbstbetitelte Album „Fleetwood Mac“ veröffentlicht hatten. Aber mit der Veröffentlichung von „Rumours“ im Jahr 1977 wurden sie alle zu Superstars und landeten auf dem Cover des ROLLING STONE. Nur ein Problem: Stevie und Lindsey hatten sich gerade nach sechs gemeinsamen Jahren getrennt (ebenso wie John und Christine McVie).

Im Gespräch mit Cameron Crowe schilderte Stevie ihre Beziehung während der Zeit bei Fritz („Ich glaube, zwischen Lindsey und mir war immer etwas“), sagte aber, dass sie letztlich nicht sowohl die „Old Lady“ als auch die Bandkollegin sein konnte. „Die beste Erklärung ist: Versuch mal, mit deiner Sekretärin zu arbeiten … in einem lärmenden Büro … und dann nachts mit ihr nach Hause zu kommen“, sagte sie. „Schau, wie lange du sie ertragen würdest. Ich konnte für Lindsey kein Trost sein, wenn er Trost brauchte.“

„Rumour“s und die Folgen

Stevie sagte Crowe auch, sie wolle nichts zurückhalten. „Es ist mir egal, dass alle wissen, dass Chris und John und Lindsey und Mick und ich uns alle getrennt haben“, sagte sie. „Denn so war es. Das ist Fakt. Ich will nur nicht, dass die Leute eine Zeitschrift in die Hand nehmen und sagen: ‚Oh, schon wieder ein Interview von Fleetwood Mac.‘ Wenn es interessant ist, habe ich nichts dagegen, Informationen preiszugeben.“

Falls es nicht klar war, fügte sie hinzu, dass „Rumours“ sehr wohl von dieser ganzen Situation handelte. „Auf diesem Album sind alle Songs, die ich geschrieben habe – außer vielleicht ‚Gold Dust Woman‘, und selbst das spielt hinein – definitiv über die Leute in der Band“, sagte sie. „Chris’ Beziehungen, Johns Beziehung, Micks Beziehung, Lindseys und meine. Sie sind alle da, und sie sind sehr ehrlich, und die Leute werden genau wissen, wovon ich rede … die Leute werden es wirklich genießen, zu hören, was seit dem letzten Album passiert ist.“

1977 — Lindsey ist „überrascht, dass wir so lange durchgehalten haben“

Wie Stevie vertrat auch Lindsey eine ähnliche Haltung, was Offenheit über ihr Privatleben anging. „Nur weil du in der Öffentlichkeit stehst, heißt das nicht, dass du nicht durch denselben Mist gehst“, sagte er Crowe in der RS-Titelgeschichte. „Es war eine Weile ein bisschen einsam. Der Gedanke, auf mich allein gestellt zu sein, machte mir wirklich Angst. Aber dann wurde mir klar, dass Alleinsein etwas sehr Reinigendes ist … als ich begann zu spüren, dass ich wieder mehr ich selbst wurde. Ich bin überrascht, dass wir so lange durchgehalten haben.“

Liebe, Arbeit und Verantwortung

Er fuhr fort: „Ich fühle mich wirklich glücklich, dass ich die Gelegenheit hatte, einige der Herzschmerzen und den Mist, den wir im vergangenen Jahr durchgemacht haben, zu erleben. Das hat einen tiefgreifenden Effekt auf mich gehabt. Ich fühle mich viel älter, ich habe das Gefühl, sehr viel gelernt zu haben, indem ich eine große Verantwortung weitgehend ungestützt übernommen habe. In dieser Band zu sein, versaut Beziehungen mit Mädels wirklich. Seit Stevie hat sich das bestätigt. Ich könnte jemanden treffen, den ich wirklich mag, vielleicht ein paar Tage Zeit haben, um zusammenzukommen, und das war’s dann. Den Rest der Zeit bin ich zu sehr in Fleetwood Mac.“

1980 — Stevie betont, dass sie diejenige war, die Schluss gemacht hat

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In der nächsten ROLLING-STONE-Titelgeschichte der Band sprach Stevie in höchsten Tönen über Lindseys Beiträge zu ihren Songs. „Ich schreibe meine Songs, aber Lindsey legt den Zauber darüber, und es gibt keine Möglichkeit … nun, ich könnte ihm zehn Prozent zahlen. Ich könnte zu ihm hingehen und ihm danken. Wenn ich dir einen Song so vorspielen würde, wie ich ihn geschrieben und ihnen gegeben habe, und ihn dir dann so vorspielen würde, wie er auf dem Album ist, würdest du sehen, was Lindsey getan hat.“

Deutungshoheit über „Go Your Own Way“

Doch in Bezug auf „Go Your Own Way“ stellte sie klar, wer mit wem Schluss gemacht hatte. „Jetzt will ich, dass du weißt – diese Zeile über das ‚Zusammenziehen‘? Ich bin mit niemandem zusammengezogen, als ich mit ihm zusammen war! Die Leute werden den Song hören und das denken! Ich war diejenige, die mit ihm Schluss gemacht hat … Alles, was er tun wollte, war mit dieser Gitarre einzuschlafen.“

1982 — Stevie sagt, ihre Geschichte werde nie enden

Gegenüber „Mademoiselle“ im August 1982 sprach Stevie über ihre legendäre Beziehung mit Lindsey. „Wir verheddern uns oft, aber wir lieben einander – wir werden uns immer lieben“, sagte sie. Dann zitierte sie praktisch die mittlerweile legendäre Rumours-B-Seite „Silver Springs“: „Er und ich werden nie davon loskommen, dass wir so viele Jahre lang eins waren.“

1990 — Stevie sagt, sie seien „in etwa so kompatibel wie eine Boa und eine Ratte“

Nach Lindseys Ausstieg aus Fleetwood Mac im Jahr 1987 sprach Stevie 1990 anlässlich der Veröffentlichung des neuen Bandalbums „Behind the Mas“k mit „Woman’s Ow“n. „Er und ich waren in etwa so kompatibel wie eine Boa und eine Ratte“, sagte sie. „Aber wir haben unsere letzten Worte gewechselt. Wir werden niemals wieder zusammen arbeiten [oder] auch nur wieder miteinander sprechen können, was sehr traurig ist. In jeder Beziehung kommst du an den Punkt, an dem du Dinge sagst, die du nie zurücknehmen kannst, und wir haben sie gesagt. Es bricht mir das Herz.“

Schwierigkeiten innerhalb der Band

Sie führte weiter aus, wie schwer es für sie war, in derselben Band zu sein. „Reich und berühmt oder hungernd und arm – wir haben die gleichen Probleme durchgemacht“, fügte sie hinzu.

„Er wollte mich immer für sich allein, aber irgendjemand musste rausgehen und Geld verdienen. Alles, was er tun wollte, war seine Musik zu spielen. Wenn ich nach Hause kam, bekam ich immer eine leichte kalte Schulter. Er vertraute mir nicht ganz, wo ich gewesen war oder was ich getan hatte. Als wir uns trennten, zwei Jahre nachdem wir Fleetwood Mac beigetreten waren, war es wie ein lebendiger Albtraum … Alles an mir schien ihn zu nerven. Mein Lachen, die Art, wie ich mit vielen schwierigen Dingen umgehen konnte – all das brachte ihn dazu, zu verkrampfen. Also veränderte ich mich, wenn ich in seiner Nähe war. Ich wurde mausgrau und hätte niemals gewagt, einen Vorschlag zu machen.“

1992 — Lindsey sagt, Stevie sei „als Star der Band ausgewählt worden“

Im Juni 1992 veröffentlichte Lindsey „Out of the Cradle“, sein erstes Soloalbum nach seinem Ausstieg bei Fleetwood Mac. Im Gespräch mit dem ROLLING STONE blickte er auf seine Zeit in der Band zurück – und auf die Spannungen, die er oft empfand. „Fleetwood Mac war für mich eine große Lektion in Anpassung“, sagte er. „Es gab fünf sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, und ich nehme an, das machte es eine Zeit lang großartig. Offensichtlich fügten zwei Paare – und bald genug Ex-Paare – dem Mix viel mehr Spannung und großartige Themen hinzu.

Aber die Probleme begannen wirklich, als man fünf Manager und fünf Anwälte zur Gleichung hinzufügte. Sobald Stevie herausgegriffen und als Star der Band ausgewählt wurde, griff die Maschinerie des Rockgeschäfts, und die Dinge wurden wirklich dumm. Zur Zeit von Tango bekam man diese Leute kaum noch in einen Raum für ein Bandmeeting. Es war herzzerreißend mit anzusehen, bis es fast komisch wurde.“

1994 — Stevie sagt: „In seinem Kopf sollte ich gefoltert und getötet werden“

Drei Jahre vor der Reunion mit der kompletten Rumours-Besetzung sagte Stevie dem „Island Ear“, dass ihre und Lindseys Beziehung nicht existent sei. „Im Grunde glaube ich, dass Lindsey und ich unser letztes Lied gesungen hatten“, sagte sie. „Wir hatten diese Beziehung so weit getrieben, wie es ging, ohne dass einer von uns den anderen umgebracht hätte. Außerdem hatte er mich so lange so schlecht behandelt. Ich kam in einen Raum, und er wurde zum sarkastischsten, unangenehmsten Mann auf der Welt. Ich habe totalen Respekt vor ihm [als Künstler]. Ich weiß nicht, ob er welchen vor mir hat. Er findet, ich habe unser Team zerstört. Also sollte ich dafür, in seinem Kopf, tagelang gefoltert und dann getötet werden.“

1994 — Stevie: „Ich nerve ihn einfach zu Tode“

Während der Tour zu ihrem Soloalbum „Street Angel“ von 1994 rief Stevie für ein Q&A beim ROLLING STONE an und gab zu, seit dem Vorjahr – als sie sich zur Amtseinführung von Präsident Bill Clinton wieder zusammengetan hatten – nicht mit Lindsey gesprochen zu haben. „Wir sind wirklich keine Freunde“, sagte sie. „Wir sind wirklich gar nichts. Wir haben uns nicht als Freunde getrennt, und wir sind seitdem nie Freunde gewesen. Er ist nicht wirklich in der Lage, irgendeine Art von Beziehung mit mir zu haben. Ich nerve ihn einfach zu Tode. Alles, was ich tue, ist für ihn scharfkantig. Er ist furchteinflößend, wenn er wütend wird.“

1997 — Lindsey über das Wiederzusammenkommen: „Man weiß ja nie“

Bei der Reunion 1997 erschien Fleetwood Mac im Herbst auf dem Cover des ROLLING STONE. Lindsey sprach über die anhaltende Magie von „Silver Springs“ („Es gibt keine Möglichkeit, dass man sich nicht in das Ende dieses Songs hineinziehen lässt“) und sagte, dass die Band zwar wieder zusammen sei, er und Stevie es definitiv nicht seien – aber man wisse ja nie. „Ich glaube, einige Leute bekommen wahrscheinlich den Eindruck, dass wir wieder zusammen sind oder so etwas“, sagte er. „Was sicherlich nicht stimmt. Noch nicht, jedenfalls. Man weiß ja nie. Ich erwarte das überhaupt nicht. Aber, weißt du, Dinge …“

1997 — Stevie über das Wiederzusammenkommen: „Über meine Leiche“

Nicht so schnell, Lindsey. In derselben RS-Titelgeschichte wurde Stevie nach dem offensichtlichen Optimismus ihres Ex in Bezug auf eine romantische Reunion gefragt. „Über meine Leiche“, sagte sie. „Siehst du, ich will kein Teil dieser Dunkelheit sein. Er weiß das. Wenn wir da oben stehen und uns gegenseitig Songs singen, sagen wir einander wahrscheinlich mehr, als wir es je im wirklichen Leben tun würden. Wenn du mir eine leidenschaftliche Liebesaffäre anbieten würdest und mir eine Hohepriesterinnenrolle in einem fabelhaften Schloss über einer Klippe, wo ich einfach so eine sehr spirituelle, eine Art religions-bibliotheks-mit-den-Sternen-zwiesprache-haltende, lernende Existenz führen kann, dann würde ich die Hohepriesterin wählen.“

Ehe ohne Ring

Sie reflektierte gegenüber RS auch ihre Beziehung in den Siebzigern: „Von ’71 bis ’75 habe ich all die Jahre mit Lindsey zusammengelebt“, sagte sie. „Wir waren absolut verheiratet. In jeder Hinsicht [nur ohne Ring]. Ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe gearbeitet. Ich habe mich um ihn gekümmert.“

Sie äußerte zudem ihre anhaltende Frustration über „Go Your Own Way“ und die Zeile vom „Zusammenziehen“, 20 Jahre nach Erscheinen des Songs. „Jedes Mal, wenn diese Worte auf der Bühne herauskamen, wollte ich rübergehen und ihn umbringen. Er wusste es, also drückte er mir damit wirklich die Knöpfe. Es war wie: ‚Ich werde dich dafür leiden lassen, dass du mich verlassen hast.‘ Und ich tat es. Jahrelang.“

1998 — Eure liebsten Rock-&-Roll-Exen verstehen sich prächtig

Nach Fleetwood Macs Reunion-Album „The Dance“ und der begleitenden Tour sagte Stevie dem RS, dass es zwischen ihr und Lindsey tatsächlich ziemlich großartig sei. „Er und ich sind wahrscheinlich bessere Freunde, als wir es seit sehr, sehr langer Zeit waren“, sagte sie. „Wir hatten ein paar wirklich schöne Gespräche und ein paar schöne Momente, die süß waren.“

2012 — Stevie sagt: „Es wird nie nicht dramatisch sein“

Vor Fleetwood Macs Welttournee 2013 gaben Stevie und Lindsey ein faszinierendes, enthüllendes gemeinsames Q&A mit dem ROLLING STONE (separat geführt). Während ihres Teils sagte Stevie, sie und ihr Ex kämen gut miteinander aus. „Es war großartig, Zeit mit Linds zu verbringen“, sagte sie. „Wir sind jetzt alt genug, dass wir unsere Waffen niedergelegt haben. Wir haben das alles 1968 begonnen und sind stolz auf das, was wir geleistet haben. Wir sehen einander jetzt in einem etwas anderen Licht. Es ist ein gutes Licht.“

Drama bleibt

Aber, sagte sie, die fragile Situation werde nie völlig ohne ein bisschen Drama sein. „Lindsey und ich werden immer dramatisch sein“, sagte sie. „Wenn man fast sieben Jahre lang so gut wie verheiratet war und dann 30 Jahre in einer Band war, wird es nie nicht dramatisch sein. Wir sind, wie wir sind, und wir waren dramatische Kids, als wir zusammen waren. Das verschwindet nie ganz.“

2012 — Lindsey sagt: „Warten wir“ mit einer Buckingham Nicks-Tour

Im selben gemeinsamen Q&A („Jetzt, wo Sie mit uns beiden gesprochen haben, fangen Sie an, sich wie ein Therapeut zu fühlen?“, fragte Lindsey) ging es viel um das Album Buckingham Nicks, das damals kurz vor seinem 40. Geburtstag stand. Während Stevies Interview – etwa eine Woche vor Lindseys – verriet sie, dass sie darüber gesprochen hätten, das Jubiläum zu feiern, indem sie das Album auf Tour aufführen, zwischen den Etappen von Fleetwood Macs großer Welttour.

„Wenn, dann richtig“

Lindsey sagte, er sei dabei, aber es wäre 2013 ein logistischer Albtraum. „Stevie, wenn es dir ernst ist mit einer Tour zu Buckingham Nicks, dann warten wir“, sagte er. „Ich sage seit Jahren zu Stevie, dass wir Buckingham Nicks wieder aufgreifen sollten. Ich weiß, dass es einen Markt dafür gibt … Ich glaube, zwischen uns beiden passiert etwas Erhabenes, und dafür gibt es Interesse … Es ist ein wenig immateriell. Aber ich sage das seit Jahren. Für mich gilt: Wenn man es macht, dann richtig.“

2013 — Lindsey sagt, es gebe „neue Kapitel“ zu schreiben

Vor der Fleetwood-Mac-Welttour 2013 gab Lindsey dem ROLLING STONE ein Update zu seiner Beziehung mit Stevie. „Sie entwickelt sich immer noch, und das ist auch das Schöne daran“, sagte er. „Ich kenne Stevie seit der Highschool. Wir waren viele, viele Jahre ein Paar, und wir sind für immer ein musikalisches Paar. Nach all der Zeit könnte man meinen, es gäbe nichts mehr zu entdecken, nichts mehr zu klären, keine neuen Kapitel zu schreiben. Aber das ist nicht der Fall – es gibt neue Kapitel zu schreiben. Es ist ziemlich außergewöhnlich.“

2013 — Lindsey vergleicht die Beziehung damit, „immer wieder den Schorf von einer offenen Wunde zu kratzen“

Im Zuge der Tour und der Veröffentlichung der vier Songs umfassenden EP „Extended Play“ gab Lindsey gegenüber dem ROLLING STONE zu, dass es nach der Trennung von Stevie schwierig gewesen sei, „vollständigen Abschluss“ zu finden. „Es gab nie Zeit, nicht zusammen zu sein“, sagte er. „Es war irgendwie so, als würde man immer wieder den Schorf von einer offenen Wunde kratzen. Das ist Teil des Erbes der Band. Aber ‚Say Goodbye‘ ist ein sehr süßer Song, und er handelt von ihr: ‚Einst hast du dich von mir verabschiedet/ Jetzt verabschiede ich mich von dir.‘ Es hat lange gedauert. All diese Illusionen sind verflogen, aber das heißt nicht, dass es nicht Entschlossenheit und Hoffnung und Glauben an die Zukunft in einem anderen Kontext gibt. Darum geht es in dem Song wirklich, und wir beenden das Set nur wir beide, die wir diesen Song singen.“

2015 — Stevie sagt, sie hätten früher gescherzt, sie seien gegenseitig die „Backups“

„Die Beziehungen zu Lindsey sind genau so, wie sie seit unserer Trennung waren“, sagte Stevie in ihrer RS-Titelgeschichte 2015. „Er und ich werden einander immer provozieren, und wir werden immer Dinge tun, die einander irritieren, und wir wissen wirklich, wie wir die Knöpfe des anderen drücken. Wir wissen genau, was wir sagen müssen, wenn wir wirklich einen Dolch werfen wollen. Und ich denke, das ist jetzt nicht anders als damals, als wir 20 waren. Und ich glaube nicht, dass es anders sein wird, wenn wir 80 sind.“

„Altenheim“-Witz

Aber sie verriet auch, dass sie jahrelang darüber scherzten, sie seien gegenseitig die „Backups“. „Weil wir so jung zusammen angefangen haben, sagten Lindsey und ich immer lachend – von dem wir beide wussten, dass es nie passieren würde –, dass wir, wenn wir 90 sind und alle anderen tot sind, vielleicht zusammen in einem Altenheim landen würden, wegen all dem, was wir durchgemacht haben, nur er und ich, für eine sehr, sehr lange Zeit. Als sein erstes Kind zur Welt kam, glaube ich, gingen wir durch einen Flughafen, und ich sagte: ‚Nun, ich schätze, wir werden es nie in dieses Altenheim schaffen.‘ Und er so: ‚Ja, ich schätze, das werden wir nie.‘ Es war etwas, das wir auf eine irgendwie wehmütige Art sagten.“

2018 — Stevie sagt, sie wolle, dass ihr nächstes Jahrzehnt „spaßig und glücklich“ wird

Nach Lindseys Rauswurf 2018 aus Fleetwood Mac – und dem Bandzugang von Neil Finn (Crowded House) und Mike Campbell (Tom Petty and the Heartbreakers) als Ersatz – sagte Stevie dem ROLLING STONE, wie sie sich ihre Zukunft vorstellte. „Unsere Beziehung war immer volatil“, sagte sie. „Wir waren nie verheiratet, aber wir hätten es genauso gut sein können. Manche Paare lassen sich nach 40 Jahren scheiden. Sie brechen ihren Kindern das Herz und zerstören alle um sich herum, weil es einfach hart ist. Das ist für mich traurig, aber ich möchte, dass die nächsten 10 Jahre meines Lebens wirklich spaßig und glücklich werden. Ich möchte jeden Tag aufstehen und in meiner Wohnung herumtanzen und lächeln und sagen: ‚Gott sei Dank für dieses erstaunliche Leben.‘“

2018 — Lindsey sagt: „So beendet man so etwas nicht“

Im Herbst öffnete sich Buckingham dem ROLLING STONE über seinen Ausstieg aus der Band. „Bin ich untröstlich darüber, keine weitere Tour mit Fleetwood Mac zu machen? Nein“, sagte er. „Weil ich sehe, dass es viele andere Bereiche gibt, die man erkunden kann. [Aber] eines stört mich und bricht mir das Herz: Wir haben 43 Jahre lang immer einen Weg gefunden, über unsere persönlichen Unterschiede und Schwierigkeiten hinauszuwachsen, um eine höhere Wahrheit zu verfolgen und zu formulieren. Das ist unser Vermächtnis. Darum geht es in den Songs. So beendet man so etwas nicht.“

2021 — Lindsey vergleicht Stevie und die Band mit „Trump und den Republikanern“

Im Jahr 2021 veröffentlichte Lindsey ein selbstbetiteltes Soloalbum und enthüllte mehr über seinen Rauswurf aus Fleetwood Mac. „Wir alle hatten unsere Höhen und Tiefen, aber wir haben immer das Vermächtnis der Band an erste Stelle gesetzt“, sagte er dem ROLLING STONE. „Aber das hier hat das Vermächtnis, das wir aufgebaut haben, entehren lassen.“ Wenig überraschend zielte er auf Stevie: „Ich glaube, andere in der Band hatten das Gefühl, dass sie aus welchen Gründen auch immer nicht genug ermächtigt waren, sich für das Richtige einzusetzen“, sagte er. „Und so wurde es ein bisschen wie Trump und die Republikaner.“

2021 — Stevie sagt, sie habe nicht Lindseys Rauswurf verlangt: „Offen gesagt, habe ich mich selbst gefeuert“

Bevor dieses Interview mit Lindsey 2021 veröffentlicht wurde, bat der ROLLING STONE Stevie um eine Stellungnahme. Seine Bemerkungen über seine Entscheidung, spät im Leben Kinder zu bekommen – „Es entging ihr sicherlich nicht, dass ich, obwohl ich bis 48 gewartet habe, um mein erstes Kind zu bekommen, noch rechtzeitig druntergerutscht bin“ – riefen eine Reaktion von Stevie hervor, die sagte, dass sie zwar „begeistert“ sei, dass er Kinder bekommen habe, sie aber „nicht interessiert“ gewesen sei, diesen Weg zu gehen. „Das sind meine Entscheidungen, die ich für mich selbst treffen darf“, sagte sie. „Ich bin stolz auf die Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe, und es scheint schade, dass er über jeden urteilt, der sich entscheidet, sein Leben zu seinen eigenen Bedingungen zu leben, auch wenn es anders aussieht als seine Lebensentscheidungen.“

Eine andere Version der Geschichte

Sie schilderte auch ihre ganz andere Version der Geschichte zu Lindseys Rauswurf aus der Band. „Es ist bedauerlich, dass Lindsey eine revisionistische Geschichte dessen erzählt hat, was 2018 bei Fleetwood Mac passiert ist“, schrieb sie. „Seine Version der Ereignisse ist faktisch ungenau, und obwohl ich nie öffentlich darüber gesprochen habe, ziehe ich es vor, keine schmutzige Wäsche zu waschen, fühlt es sich sicherlich so an, als sei die Zeit gekommen, ein Licht auf die Wahrheit zu werfen.

Nach einer äußerst schwierigen Zeit mit Lindsey bei MusiCares in New York im Jahr 2018 entschied ich für mich, dass ich nicht mehr bereit war, mit ihm zu arbeiten. Ich könnte öffentlich über die vielen Gründe nachdenken, und vielleicht werde ich das eines Tages in einem Memoir tun, aber es genügt zu sagen, wir könnten 1968 beginnen und bis 2018 mit einer Litanei sehr präziser Gründe arbeiten, warum ich nicht mit ihm arbeiten werde.

Um überaus deutlich zu sein: Ich habe ihn nicht gefeuert, ich habe nicht verlangt, dass er gefeuert wird, ich habe nicht gefordert, dass er gefeuert wird. Offen gesagt, habe ich mich selbst gefeuert. Ich habe mich proaktiv aus der Band und einer Situation entfernt, die ich als toxisch für mein Wohlbefinden empfand. Ich war fertig. Wenn die Band ohne mich weitermachte, bitte sehr.“

2023 — Lindsey sagt, er habe „nicht vor allzu langer Zeit“ Songs über Stevie geschrieben

In einem Gespräch mit Omar Apollo für die Rolling Stone-Reihe „Musicians on Musicians“ sagte Lindsey, es sei noch nicht allzu lange her, dass er Songs über seine berühmte Ex und ehemalige Bandkollegin schrieb. „Ich habe gelegentlich immer noch Songs über Stevie geschrieben, nicht vor allzu langer Zeit, aber die meisten Songs in den letzten 20 Jahren handelten von meiner Frau“, sagte er.

2023 — Lindsey sagt, er sei „immer bereit gewesen“, zu den Mac zurückzukehren

Im selben Gespräch mit Apollo sagte Lindsey, er sei bereit, zu seiner Band zurückzukehren, sogar ohne die verstorbene Keyboarderin und Sängerin Christine McVie, die im November 2022 starb. „Ich war immer bereit zurückzukommen, wenn sich die Gelegenheit bietet“, sagte er. „Wir könnten es immer noch jetzt tun, selbst ohne Christine. Aber das würde nur passieren, wenn Stevie sagen würde, dass sie es tun will. Sie müsste so etwas wie eine Epiphanie haben, und ich sehe nicht unbedingt, dass das passiert. Ich denke, auf der richtigen Note zu enden, wäre eine bessere Art, es zu tun, als so, wie es zurückgelassen wurde.“

2024 — Stevie sagt, sie habe Lindsey „mehr als 300 Millionen Chancen“ gegeben

In einem breit angelegten ROLLING-STONE-Interview mit Stevie im Oktober 2024 reflektierte sie weiter über das unheilvolle MusiCares-Benefizkonzert, das zu Lindseys Rauswurf führte. „Da war er zu niemandem sehr nett; er war nicht sehr nett zu Harry Styles“, sagte sie. „Ich konnte meine Mutter sagen hören: ‚Willst du die nächsten 15 Jahre deines Lebens wirklich mit diesem Mann verbringen?‘ Ich konnte meinen sehr pragmatischen Vater hören – und übrigens, meine Mama und mein Papa mochten Lindsey sehr – wie er sagte: ‚Es ist Zeit, dass ihr euch scheiden lasst.‘ Zwischen diesen beiden sagte ich: ‚Ich bin fertig.‘“

Letzte Begegnungen und ein Schlussstrich

Stevie sagte auch, sie würde keine richtige Abschiedstour in Betracht ziehen, und schilderte das letzte Mal, als sie Lindsey gesehen habe – bei einer Gedenkfeier für Christine McVie im Nobu in L.A. „Das einzige Mal, dass ich mit Lindsey gesprochen habe, war dort, etwa drei Minuten. Ich habe mich so lange mit Lindsey auseinandergesetzt, wie ich konnte. Man könnte nicht sagen, dass ich ihm nicht mehr als 300 Millionen Chancen gegeben habe … Ich wünsche ihm das Beste. Ich hoffe, er führt ein langes Leben und geht weiterhin ins Studio und arbeitet mit anderen Leuten. Er ist auch eine Ikone und kann Menschen etwas beibringen. Er ist nicht aus der Bahn geworfen. Er kann immer noch Musik machen und Spaß haben.“