Billie Joe Armstrong: Mein Leben in 15 Songs

Billie Joe Armstrong erinnert sich an eine Frage an seinen Gitarrenlehrer, die sein Leben veränderte. „Ich sagte: ‚Wie schreibt man einen Song?‘“ erzählt der Green-Day-Sänger und Gitarrist in seinem Studio in Oakland. „Er sagte nur: ‚Es ist Vers, Refrain, Vers, Refrain, Bridge, Vers, Refrain – misch es, wie du willst.‘“ Bald war das alles, woran Armstrong denken konnte. Seine Drei-Akkord-Hymnen über das Erwachsenwerden – mit Einsamkeit, Angst, Drogen und Masturbation – trafen eine Generation auf dem millionenfach verkauften „Dookie“ von 1994 und darüber hinaus.

Ob Punkhymne oder politisch aufgeladene Rockoper: Armstrong hält sich an dieselbe Regel. „Es ist so wichtig, so ehrlich wie möglich mit deinem Publikum zu sein“, sagt er. „Wenn Menschen eine tiefe Verbindung finden, liegt das daran, dass du versuchst, deine eigene Verbindung zu dir selbst zu finden. Das ist das, was am Ende transzendiert.“

Manche Hits schrieb er in fünf Minuten, andere zogen sich über Jahrzehnte. „Billie hat sich selbst gepusht, um an einen neuen Ort zu kommen“, sagt Bassist Mike Dirnt. „Und wir mussten hinterher. Das ist normal, denn niemand gräbt tiefer als Billie.“

„409 in Your Coffeemaker“ – Slappy EP (1990)

Armstrong war 18, hatte die Schule abgebrochen und fühlte sich verloren. „Das ist, wenn ich am ehrlichsten schreibe – wenn ich verloren bin.“ Der Song war eine Abkehr von Liebesliedern: ein Empowerment gegen Ketten, die die Zukunft bestimmen. „Als wir ihn spielten, reagierten die Punks sofort.“ Armstrong spürte: Jetzt hatte er seinen Rhythmus als Songwriter gefunden.

„2000 Light Years Away“ – Kerplunk (1992)

Auf der ersten Tour traf Armstrong Adrienne, die Frau, die er später heiratete. Sie wurden Brieffreunde, führten lange Telefonate. Auf der Rückfahrt von einem Auftritt in Minnesota schrieb er den Song, nahm ihn akustisch auf und schickte ihr eine Kassette. „Wenn du einen Song für jemanden schreibst, weißt du nie, wie er reagiert. Aber es wurde ein fester Bestandteil unserer Shows – und der Beginn vieler Songs über sie in den nächsten 30 Jahren.“

„Welcome to Paradise“ – Kerplunk (1992), Dookie (1994)

Armstrong zog von der Vorstadt in ein Rattenloch in West Oakland, 50 Dollar Miete, umgeben von Chaos, Junkies und Gewalt. „Man hat Angst, dann wird es Heimat.“ Der Text beschreibt genau diese Umgebung: Schüsse, Gewalt, Hoffnungslosigkeit. Ein Song, der Empathie für das Umfeld zeigt – und live explodiert.

„She“ – Dookie (1994)

Eine Freundin namens Amanda lehrte Armstrong Feminismus. „Ich hörte einfach zu.“ Der Song wurde Liebeserklärung und Aktivismus zugleich. „Scream at me until my ears bleed“ bedeutete: „Ich bin da, um zuzuhören.“ Einfach, roh, drei Akkorde – ein Fan-Liebling ohne Single-Status.

„Longview“ – Dookie (1994)

Die ikonische Bassline entstand, als Mike Dirnt auf Acid spielte. Die Lyrics handeln von Einsamkeit, Langeweile, Masturbation. Armstrong fühlte sich orientierungslos, zwischen Indie-Wurzeln und Major-Label-Druck. Doch die swingende Rhythmik und tanzbare Energie hoben den Song vom Grunge-Einerlei ab.

„Brain Stew“ – Insomniac (1995)

Entstanden beim Experimentieren mit neuem Equipment, ein düsteres Riff, inspiriert von den Beatles. Textlich: Schlaflosigkeit, Meth, Angst. Armstrong war 23, verheiratet, frisch Vater – und mit Ruhm überrollt. „Es war die hässliche Seite dessen, was Green Day sein konnte.“

„Good Riddance (Time of Your Life)“ – Nimrod (1997)

Ursprünglich 1993 für eine Freundin geschrieben, die nach Ecuador zog. Jahre lang ungenutzt, bis Nimrod: akustisch, mit Streichquartett. „Es öffnete eine neue Welt – wir können so viel mehr tun.“ Heute begleitet der Song Hochzeiten, Beerdigungen, Abschiede – weit über seinen Ursprung hinaus.

„Minority“ – Warning (2000)

Ein akustischer, politischer Song, entstanden vor der Bush/Gore-Wahl. Armstrong wollte raus aus dem Pop-Punk-Schema. „Es geht darum, nicht Teil der Herde zu sein.“ Er bereut heute die Pro-Tools-Produktion, live sei der Song viel kraftvoller.

„Jesus of Suburbia“ – American Idiot (2004)

Armstrongs Mini-Oper, inspiriert von The Who. „Nach American Idiot fragte ich mich: Wer ist dieser Charakter?“ So entstand „Jesus of Suburbia“ – Sohn von Wut und Liebe, Symbolfigur des gesamten Albums. Musikalisch eine Achterbahnfahrt von Doo-Wop bis Sabbath.

„Holiday“ – American Idiot (2004)

Ein wütender Anti-Bush-Song über Krieg, Öl und Propaganda. Armstrong provozierte mit Zeilen wie „Sieg Heil to the president Gasman“. Musikalisch riff-basiert, bissig, ein Aufruf, Autoritäten zu hinterfragen.

„21 Guns“ – 21st Century Breakdown (2009)

Nach Jahren des Drucks fühlte Armstrong Erschöpfung und das Bedürfnis nach Kapitulation. „Es geht darum, dass man sich so in der Kunst verliert, dass man nur noch versucht, zurückzufinden – vielleicht zur Vernunft.“ Ein Song über Verlorensein und Selbstzweifel.

„Fell for You“ – ¡Uno! (2012)

Armstrong wollte eine Power-Pop-Trilogie schaffen, schrieb 36 Songs, erlitt einen öffentlichen Zusammenbruch. „Fell for You“ blieb als Juwel: ein zuckersüßer Lovesong, inspiriert von Cheap Trick & Co. „Wenn ich dumm bin, bin ich am besten“, sagt er lachend.

„Ordinary World“ – Revolution Radio (2016)

Für den gleichnamigen Film geschrieben, am Ende ein Song über Familie und Einfachheit. Armstrong: „Es sind die einfachen Dinge, die größte Verbindungen schaffen.“ Für ihn eine Fortsetzung von „2000 Light Years Away“ – mit denselben Wurzeln.

„Love Is for Losers“ – Love Is for Losers (2018)

Als Nebenprojekt The Longshot aufgenommen, von Armstrong allein eingespielt. „Es hat mir gezeigt, wie Spaß am Musikmachen geht.“ Stilistisch zwischen Replacements, Beach Boys und Exploding Hearts. Textlich selbstironisch, Anti-Love-Song – verspielt und frei.

„Father of All…“ – Father of All … (2020)

Armstrong hörte Prince, Motown, Soul – und sang im Falsett. Der Song spiegelt seine Depression und den politischen Zustand der USA. „Mit Trump ist es keine Parole wie bei American Idiot, sondern Gift, das Kultur zerfrisst.“ Mit Dirnts Bass wurde es für ihn „das ultimative Green-Day-Stück“.