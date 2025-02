Die zehn besten Songs von Robbie Williams

„The 80’s/The 90’s“ von „Rudebox“ (2006): Die Pet Shop Boys helfen mit, und „She’s Madonna“ ist auch ein mitreißender Song, aber das Herzstück der unausgegorenen „Rudebox“ sind Robbies zweigeteilte Memoiren in Fast-Rap-Form – vom kiffenden Teenager über die Castings zum bitteren Ende bei Take That: „If truth be told I wasn’t fit enough to stay/ So I put my head down and walked away.“