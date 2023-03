Die zweite Ausgabe von Rolling Stone Weekly! Über Lana Del Reys neues Album, Depeche Mode & Nick Cave

In der zweiten Ausgabe von „Rolling Stone Weekly“ sprechen Hella Wittenberg und Jan Jekal über Lana Del Reys neues Album „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd“ und geraten dabei sehr ins Schwärmen. Sie diskutieren über die schweren Themen des Albums – Familie, Tod, Erinnerung – und widmen sich aber auch den wichtigen Fragen: Könnte „Candy Necklace“ Slang für Drogen sein? Was lauert im Tunnel unterm Ocean Boulevard? Ist Lana in ihrer experimentellen Phase?

Zudem geht es um Nick Cave, und darum, dass er es hasst (hasst!), mit Charles Bukowski verglichen zu werden. Und es gibt einen exklusiven Audio-Clip von Dave Gahan, in dem er über den Verlust seines Depeche-Mode-Kollegens Andy Fletcher spricht. Viel Vergnügen beim Hören!