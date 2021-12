„Dinner For One“: Das sind die Sendetermine 2022

Der alljährliche Silvester-Kultfilm „Dinner For One“ – in welchem die hochbetagte Miss Sopie von ihrem immer betrunkener werdenden Butler James bedient wird – kommt natürlich auch in diesem Jahr wieder in das Programm des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Damit Sie keinen der vielen Ausstrahlungen verpassen, finden Sie weiter unten die besten „Dinner For One“-Sendetermine für das kommende Silvester-Fest.

Freitag, 31. Dezember, ab 15:40 Uhr – Norddeutscher Rundfunk

Freitag, 31. Dezember, ab 16:45 Uhr – Das Erste

Freitag, 31. Dezember, ab 17:35 Uhr – WDR

Freitag, 31. Dezember, ab 17:40 Uhr – Wiederholung im Norddeutscher Rundfunk

Freitag, 31. Dezember, ab 18:45 Uhr – Bayerischer Rundfunk

Freitag, 31. Dezember, ab 19:00 Uhr – MDR

Freitag, 31. Dezember, ab 19:00 Uhr – Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Freitag, 31. Dezember, ab 19:10 Uhr – hr-fernsehen (Hessischer Rundfunk)

Freitag, 31. Dezember, ab 19:10 Uhr – Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)

Freitag, 31. Dezember, ab 19:25 Uhr – SWR

Freitag, 31. Dezember, ab 19:40 Uhr – Wiederholung im Norddeutscher Rundfunk

Freitag, 31. Dezember, ab 23:40 Uhr – ORF1 (Österreichischer Rundfunk)