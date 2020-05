Doro: Die erfolgreichsten YouTube-Videos der „Queen Of Metal“ #DaheimDabeiKonzerte

Das wird Sie auch interessieren





Einmalig: Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer machen gemeinsame Sache!

Wir haben YouTube durchstöbert und Doros drei erfolgreichste Video-Veröffentlichungen gefunden. Die dienen als perfekte Einstimmung auf heute Abend. Da ist Doro Pesch um 19 Uhr nämlich zu Gast bei #DaheimDabeiKonzerte – mit Rage und Beasto Blanco.

Raise Your Fist In The Air

Mit knapp zweieinhalb Millionen Aufrufen führt das offizielle Musikvideo zur 2012 erschienenen Single „Raise Your Fist In The Air“ das Feld ganz klar an. Im Musikvideo ist – neben Aufnahmen diverser Live-Auftritte – eine Doro Pesch hinter Maschendrahtzaun, vor beschmierten Wänden zu sehen. Gewohntes Metal-Setting also. Wer Doros klickstärkstes Video schon zu oft gesehen hat, gleichzeitig Lust auf eine etwas außergewöhnlichere Atmosphäre verspürt, schaut sich alternativ die Performance desselben Tracks nur im ZDF-Fernsehgarten an. (Dieses Video hat es aufgrund der wenigen Klicks nicht in unsere Auflistung geschafft – und auch nur deshalb.)

All For Metal

Es gibt genau eine, die aus dem Line-up des (normalerweise) jährlich stattfindenden Heavy-Metal-Happenings „Wacken“ nicht mehr wegzudenken ist. Richtig; Rede ist von Doro Pesch. Sie tritt seit 1993, also seit Jahr Drei des mittlerweile ausgewachsenen Festival-Teenagers, regelmäßig auf Wackens Schlammwiesen auf. Und begeistert mittlerweile tausende Metal-Fans. Beweis dafür ist folgender YouTube-Liebling, der zumindest Ausschnitte eben beschriebener Situation aufzeigt.