Darum hat Drake die Verleumdungsklage wegen „Not Like Us” verloren

Drake hat seine Verleumdungsklage gegen die Universal Music Group (UMG) wegen Kendrick Lamars „Not Like Us” verloren, wobei ein Bundesrichter entschied, dass die angeblich diffamierenden Aussagen in dem erfolgreichen Diss-Track als „nicht klagbare Meinung” einzustufen sind.

In einer am Donnerstag, dem 9. Oktober, veröffentlichten Entscheidung erklärte Richterin Jeannette A. Vargas: „Die Frage in diesem Fall ist, ob ‚Not Like Us‘ vernünftigerweise so verstanden werden kann, dass es als Tatsache vermittelt, dass Drake ein Pädophiler ist oder dass er sexuelle Beziehungen zu Minderjährigen hatte.

Angesichts des Gesamtkontexts, in dem die Aussagen in der Aufnahme gemacht wurden, ist das Gericht der Ansicht, dass dies nicht der Fall ist.“

Gerichtsurteil im Überblick

In einer gegenüber ROLLING STONE geteilten Erklärung sagte ein UMG-Sprecher: „Von Anfang an war diese Klage ein Affront gegen alle Künstler und ihre kreative Ausdrucksfreiheit und hätte niemals das Licht der Welt erblicken dürfen. Wir sind mit der Abweisung durch das Gericht zufrieden und freuen uns darauf, unsere erfolgreiche Arbeit zur Promotion von Drakes Musik und die Investitionen in seine Karriere fortzusetzen.“

Ein Vertreter Drakes reagierte nicht umgehend auf eine Anfrage nach einem Kommentar.

Hintergrund der Klage

Drake reichte seine Klage im Januar ein und behauptete, „Not Like Us“ sei „darauf angelegt, die spezifische, unmissverständliche und falsche Tatsachenbehauptung zu vermitteln, dass Drake ein krimineller Pädophiler ist“. Bemerkenswert ist jedoch, dass der Rapper sich dafür entschied, UMG – das auch Drakes Musik veröffentlicht – und nicht Lamar direkt zu verklagen.

Er behauptete, das Label habe ihn verleumdet, indem es „jede Waffe in seinem Arsenal“ eingesetzt habe, um „Not Like Us“ zu einem Hit zu machen – einschließlich der angeblichen Streuung mit gefälschten Bot-Streams –, weil es „verstanden“ habe, dass die „inflammatorischen und schockierenden Behauptungen eine Goldgrube“ seien. UMG wies die Vorwürfe zurück und beantragte die Abweisung der Klage.

Einordnung durch das Gericht

Bei der Abweisung der Klage verglich Richterin Vargas Rap-Diss-Tracks mit Foren wie YouTube und X, in denen Menschen sich auslassen können, im Gegensatz zu etwas, das journalistischer Berichterstattung oder geradlinigen Nachrichten ähnelt. „Der durchschnittliche Hörer steht nicht unter dem Eindruck, dass ein Diss-Track das Produkt einer nachdenklichen oder unvoreingenommenen Untersuchung ist, die der Öffentlichkeit faktengeprüfte, verifizierbare Inhalte vermittelt“, schrieb sie.

Sie sagte außerdem, die Verleumdungsvorwürfe müssten im Kontext des spezifischen Rap-Battles zwischen Drake und Kendrick betrachtet werden, „in dem beide Teilnehmer zunehmend ätzende, aufwiegelnde Beleidigungen und Anschuldigungen austauschten“. Richterin Vargas zitierte sogar den Song, den Drake vor „Not Like Us“ veröffentlichte, „Taylor Made Freestyle“, der eine KI-generierte Tupac-Stimme enthielt, die Lamar dazu provozieren sollte, darüber zu sprechen, dass Drake „junge Mädchen möge“.

Kontext der Diss-Tracks

Während Drake zu argumentieren versuchte, dass „Not Like Us“ als einzelnes Werk betrachtet werden solle, wies Richterin Vargas diesen Ansatz zurück und sagte, es „müsse in seinen passenden tatsächlichen Kontext gestellt werden“. Sie schrieb, Lamars Zeilen – etwa: „Say Drake, I hear you like ’em young“ („Sage, Drake, ich höre, du magst sie jung“) – „müssen“ in Beziehung zu „Taylor Made Freestyle“ „bewertet werden“, und stellte fest: „Die Ähnlichkeit in der Formulierung legt stark nahe, dass diese Zeile ein direkter Rückverweis auf Drakes Lyrics im vorangegangenen Song ist.“

Die Richterin ging auch auf Drakes Behauptungen ein, UMG habe versucht, die Popularität von „Not Like Us“ durch Fake-Streams künstlich aufzublähen, und fand auch diese Vorwürfe unzureichend. Sie sagte, Drakes Belege bestünden im Wesentlichen aus „Tweets einzelner Nutzer und Berichten von Fans“ und nannte seine „Berufung auf Online-Kommentare und Berichterstattung unzureichend, um den Plausibilitätsstandard zu erfüllen“.